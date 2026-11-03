Pensión 65 de S/700 confirmada: Se paga desde este noviembre a más de 800 mil adultos mayores

El último pago de Pensión 65 del 2026 vendrá con un aumento y ahora será de S/700. - Crédito Andina

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Se confirma el aumento al monto de Pensión 65 a S/700. Como se sabe, la subvención a los adultos mayores es de S/250 y tiene un adicional de S/100 (contemplado en la Ley de Presupuesto del 2026). Esto suma a S/350.

Ahora, tras el anuncio de la presidenta de Keiko Fujimori, finalmente se aplica la promesa de duplicar este monto. El cual ahora tiene un aumento de S/350 a los montos anteriormente descritos, tal como se ha promulgado en la Ley de crédito suplementario, la primera de este Gobierno.

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Así, desde este lunes 30 de noviembre se pagará en el Banco de la Nación el nuevo monto de S/700 para los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Mientras, en el Congreso se discute la Ley de Presupuesto 2027, la cual asegurará este monto para el siguiente año.

Pensión 65

Gobierno autoriza aumento de Pensión 65

El artículo 4 de la Ley del crédito suplementario aprueba la subvención económica adicional a favor de las personas usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.

“Se autoriza, excepcionalmente, durante el año fiscal 2026, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, a otorgar una subvención económica adicional de S/350 a favor de las personas usuarias de dicho programa, la misma que se entrega en forma conjunta con la subvención económica regular correspondiente al periodo de pago noviembre-diciembre de 2026 y la subvención económica adicional autorizada en el artículo 62 de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026″, señala el artículo.

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Se tiene que resaltar aquí que, si bien la Ley no lo dice explícitamente, sí es clara con respecto a que este aumento de S/350 se hace sobre las medidas ya anteriores, la que determina el monto de S/250 y el adicional de S/100.

El video presenta a Keiko Fujimori sentada frente a la bandera de Perú y un fondo de madera. La persona en pantalla gesticula con sus manos y exhibe diferentes expresiones faciales. El contenido es una transmisión en vivo.

Para más claridad, para este 2026:

La subvención económica regular de Pensión 65 es de S/250

El artículo 62 de la Ley de Presupuesto Público 2026 autorizó un adicional de S/100

Esta Ley de crédito suplementario autoriza un bono adicional de S/350

Es decir, todos estos montos se suman y forman una pensión de S/700.

Asimismo, se señala que “dicha subvención adicional es inembargable, no es heredable y no está sujeta al pago de devengados”.

Pensión 65 será de S/700, el doble de antes. - Crédito Andina

Para más 800 mil adultos mayores

Además, se acota que este adicional de S/350 se financia con cargo a los recursos autorizados en el numeral 3.1 del artículo 3 de la presente ley, a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

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Es decir, está contemplado dentro de “la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/8 mil 228 millones 414 mil 502, con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de diversos pliegos del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales”.

Como se recuerda, mediante el Informe N° D000432-2026-MIDIS-OP, la Oficina de Presupuesto sustentaba una demanda de S/288 millones 522 mil 850, correspondiente al periodo bimestral noviembre-diciembre de 2026, para beneficiar a 824 mil 351 usuarios de continuidad del citado programa con el aumento de S/350.

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La medida conseguiría mantenerse hasta el 2027. - Crédito Midis

¿Cuándo se paga Pensión 65?

Como se recuerda, este año ya estaba aprobado y revelado el cronograma de cada padrón de Pensión 65 que se paga este año.

Se detalla así—la primera fecha es del pago en el Banco de la Nación y el segundo del inicio de pago del los carritos y avioncitos pagadores—:

Padrón I (enero–febrero): 2 de febrero / 11 de marzo

Padrón II (marzo–abril): 30 de marzo / 13 de mayo

Padrón III (mayo–junio): 1 de junio / 9 de julio

Padrón IV (julio–agosto): 3 de agosto / 10 de setiembre

Padrón V (setiembre–octubre): 5 de octubre / 11 de noviembre

Padrón VI (noviembre–diciembre): 30 de noviembre / 8 de enero de 2027.

Como se ve, el lunes 30 de noviembre se dará el pago en el Banco de la Nación el sexto del año de Pensión 65. El aumento se aplica ya desde esta subvención, y el monto de entrega a cada adulto mayor será de S/700.