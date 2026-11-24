Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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La séptima fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Uno de los encuentros de la jornada enfrentará a Universitario de Deportes y Deportivo Géminis. Revisa la programación del partido.

Programación del Universitario vs Géminis

Este encuentro se realizará en el cierre de la fecha 7, específicamente el domingo 29 de noviembre a las 18:30 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

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Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Bolivia, Estados Unidos y Venezuela; y a las 20:30 horas de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.

Dónde ver Universitario vs Géminis

El partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Géminis se transmitirá en vivo por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD.

La señal también estará disponible en la página web y la aplicación oficial de Latina, para quienes sigan el encuentro desde dispositivos móviles.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura minuto a minuto, con las principales incidencias, las declaraciones tras el partido y el resultado final.

El equipo de Circolo Sportivo Italiano aseguró la victoria frente a Universitario de Deportes con un marcador de tres sets a cero (25-18, 25-22 y 25-20). Las imágenes muestran el punto decisivo del tercer set y la posterior celebración de las jugadoras del conjunto azul en la cancha deportiva tras culminar el encuentro.

Así se jugará la fecha 7

Sábado 28 de noviembre

14:45 horas | Olva Latino vs. Rebaza Acosta

17:00 horas | Alianza Lima vs. Perú Sub-19

19:00 horas | Universidad San Martín vs. Atlético Atenea

Domingo 29 de noviembre

14:15 horas | Deportivo Wanka vs. Regatas Lima

16:30 horas | Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano

18:30 horas | Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1. Crédito: LPV

¿Cómo llegan?

Universitario de Deportes atraviesa su peor momento de la temporada. El equipo dirigido por Paco Hervás encadenó dos derrotas en la primera fase, sin conseguir un solo set en el Polideportivo Lucha Fuentes.

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En la quinta fecha, la ‘U’ sufrió su primera caída al perder por 3-0 ante Regatas Lima, en una actuación por debajo de sus expectativas. Luego, en la sexta jornada, volvió a caer en sets corridos frente a Circolo Sportivo Italiano, un rival que llegaba con resultados irregulares.

Así, las ‘pumas’ permanecen en el cuarto puesto con 12 puntos y se alejaron de la Universidad San Martín, líder con puntaje perfecto: 18 unidades tras las seis fechas disputadas del torneo.

A los resultados adversos se suman versiones sobre una presunta tensión entre dos referentes del plantel, Mirian Patiño y Karla Ortiz. Esta última se ausentó de los dos partidos más recientes por un tema médico.

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Karla Ortiz aclaró los rumores sobre su situación en Universitario y su relación con Mirian Patiño. Crédito: Prensa U Vóley

Por su parte, Deportivo Géminis atraviesa una etapa de recuperación en la Liga Peruana de Vóley. El cuadro de Comas perdió sus tres primeros partidos, con un rendimiento por debajo de lo esperado tras el cuarto puesto que alcanzó la temporada pasada.

El regreso de Natalia Málaga a la dirección técnica le dio otra actitud al equipo. Aunque cayó ante Alianza Lima, Géminis mostró una mejor versión y sostuvo un partido competitivo en el coliseo de Villa El Salvador.

Después, las ‘guerreras’ consiguieron su primera victoria frente a Rebaza Acosta, una de las revelaciones del inicio del campeonato. En la sexta fecha, además, derrotaron por 3-0 a Equipo Perú.

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La escuadra de Comas cuenta con armas para complicar a la ‘U’, entre ellas las dominicanas Vielka Peralta, Lisvel Eve y Florangel Terrero, quienes se desempeñan como punta y centrales. También aparece Alondra Alarcón, una de las peruanas que atraviesa un crecimiento en su rendimiento.