El actor argentino Nacho Di Marco figura en dos fotografías relacionadas con su trayectoria en producciones televisivas de ficción.

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El actor argentino Nacho Di Marco quedó en el centro de la atención tras los besos que compartió con Korina Rivadeneira en una obra de teatro y el reciente ampay que los mostró juntos en el edificio donde reside el intérprete. Ambos integran el elenco de Esta no es otra fiesta de chamba, puesta que generó comentarios luego de una escena romántica frente a Mario Hart, expareja de la modelo venezolana.

Di Marco sostuvo que el acercamiento sobre el escenario respondió a exigencias de la historia. En declaraciones a Amor y Fuego, afirmó que la escena no había sido ensayada y descartó que el beso hubiera tenido una connotación sentimental fuera de la ficción.

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“Es un beso actoral. Hay que contar la historia, es parte de la ficción”, declaró el artista, quien además recordó que conoce a Korina Rivadeneira desde 2020, cuando ambos trabajaron como pareja en una producción televisiva peruana.

El actor argentino explicó que el beso ocurrió durante una función y que no había sido ensayado. Además, recordó que conoce a la actriz desde 2020 y sostuvo que, al estar separados, ella puede decidir si le cuenta o no a su expareja sobre una escena de ficción. Willax/ Amor y Fuego.

La presencia de Mario Hart en el estreno elevó la repercusión de la escena. El piloto y padre de los hijos de Rivadeneira explicó que el momento le resultó incómodo por la ubicación de las cámaras, aunque aclaró que se encuentran separados desde hace cerca de 10 meses. La actriz también manifestó que ambos están solteros y que mantienen un trato cordial.

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El ampay de Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco tras la función teatral

El vínculo entre Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco volvió a generar especulaciones luego de que las cámaras de Magaly TV, la firme registraran a la modelo en el edificio donde vive el actor argentino. Las imágenes mostraron el ingreso nocturno de su vehículo al estacionamiento del inmueble y su salida a la mañana siguiente.

El informe también difundió una toma en la que ambos aparecen aparentemente tomados de la mano antes de ingresar al lugar. No obstante, las imágenes no confirman que Rivadeneira y Di Marco hayan compartido el mismo departamento ni que mantengan una relación sentimental.

Consultado antes de la emisión del reportaje, el actor defendió a su compañera de elenco y señaló que ella puede decidir qué aspectos de su vida personal comparte con Hart.

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El actor Nacho Di Marco y Mario Hart figuran en un montaje junto a una escena de beso entre Di Marco y la actriz Korina Rivadeneira. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Di Marco dijo que entre ambos existe confianza por el tiempo que llevan de conocerse. Según explicó, trabajaron juntos como pareja en una telenovela hace seis años y esa experiencia facilitó la dinámica profesional en la actual obra teatral.

De la televisión argentina a una carrera consolidada en Perú

Nacido en Argentina, Juan Ignacio Di Marco, más conocido como Nacho Di Marco inició su recorrido en la televisión con una participación en Esperanza mía, ficción protagonizada por Lali Espósito. Más tarde sumó trabajos en producciones como Los ricos no piden permiso, Once, Divina, está en tu corazón, Las Estrellas, Kally’s Mashup, Golpe al corazón y Simona.

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Antes de dedicarse de lleno a la actuación, estudió marketing y trabajó en una empresa. Luego retomó su formación artística y consiguió sus primeros papeles en televisión y teatro. En una entrevista con El Comercio, contó que durante su adolescencia había mantenido en reserva su interés por el escenario por temor a las burlas de su entorno.

El actor argentino Nacho Di Marco posa en el interior de un automóvil con el cinturón de seguridad abrochado.

Su carrera adquirió mayor exposición en Perú a partir de 2019, cuando integró el elenco de Los Vílchez. Después participó en Princesas, donde interpretó a Arturo Villarreal Castilla; Junta de vecinos y la telenovela Nina de azúcar, en la que asumió un doble papel.

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En los últimos años también combinó teatro, cine y formatos digitales. Formó parte de ¿Y Giulia?, actuó en la película peruana Amando a Amanda y concursó en El gran chef famosos. Además, desarrolla proyectos como productor junto a la firma argentina YR Entertainment.

El actor argentino Nacho Di Marco posa con una chaqueta negra para un retrato de estudio.

A sus 33 años, el actor divide sus actividades entre Argentina y Perú, país que identificó como una plaza decisiva para su continuidad profesional. Su presencia en la obra con Korina Rivadeneira lo devolvió al foco de la prensa de espectáculos, mientras las imágenes difundidas en el ampay mantienen abierta la atención sobre su relación fuera del escenario.

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