Desde noviembre Pensión 65 pagaría S/700 a 824 mil 351 adultos mayores beneficiarios

Pensión 65 será de S/700, el doble de antes. Pero falta aún que se valide en el Pleno del Congreso para que aplique desde este mismo noviembre. - Crédito Andina

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La Ley de crédito suplementario del Gobierno ha avanzado un nuevo paso en el Congreso y solo el falta ser validada por el Pleno para que este la promulgue y pueda inyectar con S/8.228 millones al presupuesto de este 2026.

Pero dentro de las medidas, una que destaca es el aumento de la subvención que entrega el programa Pensión 65 a adultos mayores en pobreza extrema. Este pasará de S/350 a S/700 y esto ya ocurriría desde este lunes 30 de noviembre de 2026.

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Con una inyección de S/288 millones 522 mil 850 al programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se podrá financiar el aumento de S/350 a la subvención, y se aplicará en el pago correspondiente al periodo bimestral noviembre-diciembre de 2026, para beneficiar a 824 mil 351 usuarios.

Pensión 65 se duplicará a S/700. Pero la fecha aún no está definida. Ahora el Gobierno sugiere que sería para este 2026. - Crédito Pensión 65

¿Cuándo se paga Pensión 65?

Este año ya estaba aprobado y revelado el cronograma de cada padrón de Pensión 65 que se paga este año. Así se detalla este, donde la primera fecha es del pago en el Banco de la Nación y el segundo del inicio de pago del los carritos y avioncitos pagadores:

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Padrón I (enero–febrero): 2 de febrero / 11 de marzo

Padrón II (marzo–abril): 30 de marzo / 13 de mayo

Padrón III (mayo–junio): 1 de junio / 9 de julio

Padrón IV (julio–agosto): 3 de agosto / 10 de setiembre

Padrón V (setiembre–octubre): 5 de octubre / 11 de noviembre

Padrón VI (noviembre–diciembre): 30 de noviembre / 8 de enero de 2027.

Así, el lunes 30 de noviembre se dará el pago en el Banco de la Nación el sexto del año de Pensión 65. El aumento se aplicaría desde esta subvención, y sería de S/700.

El video presenta a Keiko Fujimori sentada frente a la bandera de Perú y un fondo de madera. La persona en pantalla gesticula con sus manos y exhibe diferentes expresiones faciales. El contenido es una transmisión en vivo.

Aumento de pensión 65 en crédito suplementario

Textualmente el proyecto de Ley de crédito suplementario que se discutió y se aprobó la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República dice lo siguiente:

“El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social remite una propuesta normativa que autoriza una subvención económica adicional extraordinaria de S/350 a favor de las personas usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65″, señala el texto del proyecto presentado por el Ejecutivo.

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De esta manera, mediante el Informe N° D000432-2026-MIDIS-OP, la Oficina de Presupuesto sustenta una demanda adicional de S/288 millones 522 mil 850, correspondiente al periodo bimestral noviembre-diciembre de 2026, para beneficiar a 824 mil 351 usuarios de continuidad del citado programa.

MEF estaría afinó la medida para aplicar el aumento de Pensión 65 este año - Crédito MEF

Como se sabe, dentro de la Ley de Presupuesto Público para 2027 ya se incluye el aumento de Pensión 65 a S/700, pero ahora el Gobierno planea adelantar esta subida con este crédito suplementario: “Se autoriza, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2026, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria ‘Pensión 65′, a otorgar una subvención económica adicional de S/ 350 a favor de las personas usuarias de dicho Programa”, se señala en el crédito suplementario.

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Esta misma “se entrega en forma conjunta con la subvención económica regular correspondiente al periodo de pago de noviembre-diciembre de 2026 y la subvención económica adicional autorizada en el artículo 62 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026″, se aclara.

En palabras más sencillas: el Gobierno no solo incluirá ya la subvención adicional de S/100, que convertía la pensión de S/250 en S/350, sino este adicional de S/350 para llegar finalmente al monto de S/700, un aumento considerable que impactará en los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Se debe aclarar también que la subvención adicional es inembargable, no es heredable y no está sujeta al pago de devengados.

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