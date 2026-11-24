Jesús Maldonado y Margiori Mejía Alva figuran junto a la sede de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho frente a un eventual relevo en el cargo. (Infobae Perú)

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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) frena oficialmente la reelección encubierta del actual alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, y ordenó proclamar como nueva autoridad del distrito de Lima Este a la segunda regidora electa Margiori Mejía.

Como se recuerda, pese a que el JNE ya había determinado que en los alcaldes que postularon como primeros regidores, se debe proclamar como alcalde al segundo regidor, el Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 dejó vacante el cargo de alcalde de San Juan de Lurigancho. No proclamó ni al primer regidor elector Jesús Maldonado ni a la segunda regidora electa Margiori Mejía.

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Ahora, durante la revisión de oficio, el tribunal electoral advirtió que esa decisión no se alinea al criterio fijado, por lo que ordenó que el JEE deberá realizar una nueva proclamación. La lista del Concejo Municipal quedará conformada de la siguiente manera:

Margiori Mejía Alva, alcalde distrital, Partido Democrático Somos Perú

Jesús Maldonado Amao, regidor distrital 1, Partido Democrático Somos Perú

José Luis Maldonado Estrada, regidor distrital 2, Partido Democrático Somos Perú

Milena Margaret Vargas Morales, regidora distrital 3, Partido Democrático Somos Perú

Alfredo Urbano Rodríguez Mendoza, regidor distrital 4, Partido Democrático Somos Perú

María Santa de Fátima Celis Sandoval, regidora distrital 5, Partido Democrático Somos Perú

Luis Alberto Francisco Huárez, regidor distrital 6, Partido Democrático Somos Perú

Paola Leticia Sedano Callán, regidora distrital 7, Partido Democrático Somos Perú

Saúl Sánchez Escobar, regidor distrital 8, Partido Democrático Somos Perú

Evelyn Julissa Arrunátegui Burgos, regidora distrital 9, Partido Democrático Somos Perú

Luz Betty Damián Santamaría, regidora distrital 10, Avanza País - Partido de Integración Social

Zoila Rosa Carmona Lozada de Muñoz, regidora distrital 11, Avanza País - Partido de Integración Social

Juan Diego Navarro Gaspar, regidor distrital 12, Alianza para el Progreso

Nancy Isabel López Domínguez, regidora distrital 13, Alianza para el Progreso

Angela Yesli Bravo Huamán, regidora distrital 14, Renovación Popular Perú

Oscar Niel Herquinio Luna, regidor distrital 15, Podemos Perú

Una resolución del Jurado Nacional de Elecciones de Perú detalla la composición de las autoridades municipales electas para el distrito de San Juan de Lurigancho.

La nueva proclamación que realizará el Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 será inapelable, determinó el JNE.

JNE frenó reelecciones encubiertas

El Jurado Nacional de Elecciones resolvió, por tres votos contra dos, que 20 alcaldes del periodo 2023-2026 no podrán asumir nuevamente el cargo en sus respectivas jurisdicciones para 2027-2030, pese a haber integrado listas como primeros regidores tras la salida de sus candidatos titulares. El criterio quedó fijado en la Resolución N.° 4557-2026-JNE, publicada casi un mes luego de los comicios del 4 de octubre.

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El caso más visible es el de Rafael López Aliaga, quien dejó la Alcaldía de Lima en 2024 para postular a la Presidencia y regresó como primer regidor de Renovación Popular tras la renuncia del candidato titular, Luis Rubio. El JNE determinó que no podrá recibir credenciales, ni siquiera por sucesión ante una eventual vacancia. La alcaldía recaería en Jeanette Alonzo, segunda en la lista. El partido anunció una reconsideración, una acción de amparo y una denuncia constitucional contra el pleno del organismo electoral.

Jesús Maldonado, alcalde de SJL. Foto: captura RPP

El criterio alcanzó también a localidades como Condorcanqui, donde el JEE había proclamado alcalde a Hermógenes Lozano Trigoso pese a su condición de primer regidor; el JNE corrigió la decisión en favor de la segunda regidora, Luz Pumaricra Cardozo. Situaciones similares se repitieron en Mejía, Nicolás de Piérola, Islay y San Juan Bautista, donde los segundos regidores asumieron las alcaldías tras la aplicación del mismo criterio.

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La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, explicó que las candidaturas no fueron excluidas durante la etapa de inscripción porque no existía un impedimento legal expreso para postular como regidor. Según el organismo, las organizaciones políticas y los candidatos conocían de antemano la prohibición constitucional de la reelección inmediata en el ámbito subnacional, lo cual sustentó el criterio adoptado en la resolución.