El expresidente peruano Ollanta Humala, con el Palacio de Justicia de Lima de fondo, tras la orden de excarcelación inmediata dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

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El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declaró fundado el sobreseimiento de la causa penal contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa, Nadine Heredia Alarcón, en el extremo del delito de colusión agravada vinculado al proyecto Gasoducto Sur Peruano. La resolución, identificada como auto número 63 y fechada el 19 de noviembre de 2026, también benefició a Jorge Henrique Simoes Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, y a otros tres procesados.

El juez a cargo determinó que el Ministerio Público no incorporó elementos de convicción específicos para cada uno de los cinco hechos atribuidos a Humala, pese a que el magistrado ya había advertido esa deficiencia en una resolución previa, del 22 de enero de 2026, sin que la fiscalía subsanara el defecto. La causal aplicada fue la prevista en el literal d, numeral 2, del artículo 344 del Código Procesal Penal, referida a la insuficiencia de elementos de convicción.

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Como consecuencia directa del sobreseimiento del único funcionario público acusado como autor del delito, el tribunal también archivó la causa contra Heredia, Simoes Barata, David San Frutos Tome, Jesús Luis Saldaña Fernández y la empresa incorporada Enagás Internacional SLU, procesados bajo la figura de cómplices o responsables derivados. El fallo dispuso además levantar todas las medidas cautelares personales que pesaban sobre los imputados.

Comunicadora, socióloga y exprimera dama, Nadine Heredia nació un 25 de mayo y se convirtió en pieza clave del nacionalismo, con un legado político rodeado de polémica judicial. (Andina)

Falta de elementos de convicción

El fundamento central del sobreseimiento recayó en lo que el juzgado calificó como un vicio estructural insubsanable de la acusación fiscal. Según la resolución, la fiscalía relató un conjunto extenso de reuniones, viajes y comunicaciones entre Humala y Barata entre el 31 de agosto de 2010 y el 16 de julio de 2014, pero no vinculó cada episodio con elementos probatorios concretos que sustentaran los cinco hechos indiciarios imputados al expresidente.

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El tribunal precisó que esta omisión no respondía a un vacío normativo, sino a la falta de diligencia o pericia del fiscal a cargo para estructurar la acusación. El juzgado remarcó que, debido al principio de preclusión de plazos del proceso penal, ya resultaba jurídicamente imposible corregir esa falencia en la etapa en que se encontraba la causa.

Entre los puntos señalados por la defensa de Humala y recogidos en la resolución, destacan los siguientes argumentos de hecho:

Las reuniones en Brasil de junio de 2011 ocurrieron antes de la asunción presidencial, fuera del marco temporal fijado para el delito de colusión.

Las versiones sobre compromisos con la pareja presidencial provenían de referencias indirectas de terceros, no de pruebas directas de concertación.

El testigo José Graña reconoció en repreguntas que su versión sobre supuestos vetos y exigencias de Heredia era de oídas, pues su única fuente era Barata.

El propio Barata, en su declaración del 22 de febrero de 2024, negó haber afirmado que Heredia ofreciera ayuda a cambio de aportes de campaña.

Fotografía de archivo del 6 de febrero de 2025 del expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) hablando durante una entrevista con EFE en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar ARCHIVO

Fallo beneficia a otros investigados

El juzgado aplicó el principio de accesoriedad limitada para extender el sobreseimiento al resto de procesados. De acuerdo con la resolución, el delito de colusión agravada exige la concurrencia bilateral de un funcionario público (intraneus) y un particular que concierta con él (extraneus), por lo que, al declararse atípica o no acreditada la conducta del supuesto autor, Ollanta Humala, decayó automáticamente la imputación contra quienes habían sido acusados como cómplices.

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En el caso específico de Nadine Heredia, el tribunal recogió el argumento de la defensa según el cual los registros oficiales de ingreso a Palacio de Gobierno, correspondientes a las reuniones del 26 de octubre de 2011 y el 28 de marzo de 2012, no consignan su presencia entre los asistentes. La resolución también consideró atípica la sola presencia de la entonces primera dama en sesiones del Consejo de Ministros, al no constituir un aporte comisivo indispensable para la complicidad primaria.

Bajo esa misma lógica, el juzgado sobreseyó a Simoes Barata, a San Frutos Tome y a Saldaña Fernández, vinculados a la empresa Enagás Internacional. Para esta última, el tribunal explicó que la responsabilidad penal derivada de una persona jurídica requiere, entre otros requisitos, la condena de alguna persona natural vinculada a ella, condición que se tornó imposible de cumplir tras el archivo de la causa contra sus representantes.

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Juez de Brasil prohíbe que se compartan pruebas de Jorge Barata en investigaciones de Perú. (Foto: Andina)

Prescripción del delito de negociación incompatible

Aunque el juzgado descartó elementos suficientes para la colusión agravada, reconoció que la acusación fiscal sí reveló indicios de un posible delito de negociación incompatible, derivado del trato preferente que Humala habría otorgado a Barata entre el 26 de octubre de 2011 y el 16 de julio de 2014. Sin embargo, concluyó que la persecución penal por esa figura resultaba jurídicamente inviable.

El tribunal detalló que, conforme al artículo 399 del Código Penal, modificado por la Ley 30111, el delito de negociación incompatible se sanciona con pena privativa de libertad de entre cuatro y seis años. Al aplicar el plazo de prescripción extraordinaria de nueve años, más un año adicional por suspensión, el cómputo total alcanzaba diez años desde el último acto de interés indebido registrado, fijado en el 16 de julio de 2014. Esto significa que la acción penal habría prescrito el 16 de julio de 2024, más de dos años antes de la emisión del fallo.

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Sede del Poder Judicial. (Foto: Andina)

El juzgado descartó aplicar la duplicidad del plazo de prescripción prevista en el artículo 80 del Código Penal, al precisar que esa norma solo rige para delitos contra el patrimonio del Estado, mientras que la negociación incompatible constituye un delito de peligro abstracto y no de resultado. En sus reflexiones finales, el magistrado señaló que la ausencia de condena no descarta que hayan existido concertaciones de intereses contrarias al Estado, pero remarcó que el estándar probatorio exigido para pasar a juicio no fue alcanzado dentro de los plazos legales vigentes.