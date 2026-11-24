Erick Osores aseguró que Universitario “ve peligrar el tetra” tras perder el Torneo Clausura ante Sport Huancayo.

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Universitario de Deportes ofreció una pésima imagen ante Sport Huancayo y sufrió una derrota que alteró por completo el panorama previo a las semifinales de la Liga 1 2026. El cuadro local ganó 4-1, se adjudicó el Torneo Clausura y dejó a los ‘cremas’ con la obligación de reaccionar en pocos días.

El periodista Erick Osores puso la atención en el impacto que tuvo la caída sobre el ánimo del plantel de la ‘U’. “Universitario después de caer goleado en Huancayo, el campeón del Clausura, ve peligrar el tetra y ha caído de la manera más estrepitosa en un partido que significa más de lo mismo”, dijo en el programa Fútbol en América.

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El comunicador remarcó que el problema no se reduce al marcador, sino a los últimos resultados del elenco dirigido por Fabián Bustos. “La ‘U’ viene empatando de local, perdiendo, ahora feo. Vale decir, ¿qué viene después? O bien se para Universitario, o bien se incorpora, o bien termina de caer en Huancayo y después hacer que el Monumental sea, en dos semanas prácticamente, el lugar de salvación, porque ya no habrá definitivamente otra opción”, comentó.

Los últimos resultados de Universitario en el Torneo Clausura 2026.

Erick Osores sostuvo que Universitario conserva opciones por la jerarquía de sus futbolistas y por su recorrido reciente en el campeonato. Aun así, advirtió que el principal desafío estará en recuperar la confianza, un aspecto que considera afectado tras la derrota. “La ‘U’ tiene vida, sin duda alguna, pero necesita un psiquiatra para volver a tener confianza, porque es lo que le falta”, precisó.

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La recuperación futbolística, según el comunicador, necesita estar acompañada por una respuesta mental ante un rival que se siente fortalecido y que no tendrá nada que perder.

“Vuelven jugadores, pero fundamentalmente lo que ha herido de muerte Sport Huancayo es la confianza de la ‘U’. Y Huancayo, el campeón del Clausura, no tiene nada que perder, como han confesado sus propios integrantes. Así que golea, no le tiene miedo, no tiene nada que perder. Sport Huancayo llega en condiciones óptimas para los partidos de las semifinales”, sostuvo.

El periodista se refirió a la situación y el rendimiento de la 'U' luego de perder el Torneo Clausura y con miras a las semifinales de la Liga 1 2026. (Video: Fútbol en América)

Los enfrentamientos entre Universitario y Sport Huancayo el 2026

Universitario y Sport Huancayo se repartieron los triunfos en sus dos enfrentamientos de la temporada, aunque el último partido cambió la percepción de la eliminatoria. El equipo crema ganó el primer cruce, pero el conjunto huancaíno respondió con una goleada que le dio el Clausura.

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En el Torneo Apertura, la ‘U’ se impuso por 2-1 el estadio Monumental en el marco de la fecha 17 con los goles de Alex Valera y Anderson Santamaría. Piero Magallanes descontó para el ‘rojo matador’.

Por el contrario, Sport Huancayo goleó 4-1 como local en el último partido del Clausura. La victoria le permitió alcanzar el primer puesto del torneo y confirmó su clasificación a las semifinales de la Liga 1 2026.

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo por la Fecha 17. Un partido lleno de acción con goles de Alex Valera, Anderson Santamaría y Piero Magallanes. - Liga 1 Max

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga 1?

Sport Huancayo y Universitario disputarán una serie de ida y vuelta por el pase a la final de la Liga 1 2026. El primer partido se jugará el 29 de noviembre en el estadio IPD de Huancayo a las 15:00 horas.

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La revancha está programada para el 4 de diciembre en el estadio Monumental de Ate a las 20:30 horas. El equipo que supere la eliminatoria enfrentará a Alianza Lima, que ya aseguró su lugar en la definición del título por ser el ganador del Apertura y líder de la tabla acumulada.

La clasificación se resolverá con los resultados obtenidos en los dos encuentros. En caso de igualdad de puntos, se aplicará la diferencia de goles acumulada y, si la paridad continúa, la serie se decidirá mediante penales.