José Williams postuló sin éxito a la Presidencia de la República. Foto: Congreso

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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori designó al excongresista y excandidato presidencial de Avanza País, José Williams Zapata, como nuevo director del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

El nombramiento de Williams Zapata como nuevo titular de la institución de posgrado del sector Defensa en el Perú se oficializó mediante la resolución ministerial 01593-2026-DE, suscrita por el ministro de Defensa Rafael Belaúnde, publicada hoy martes 24 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

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El anterior director del CAEN era el general de Brigada en situación militar de retiro Miguel Martin Kuan Garay.

Un documento oficial fechado en Lima designa a José Williams Zapata en la dirección del Centro de Altos Estudios Nacionales con la firma del ministro de Defensa.

¿Quién es José Williams?

José Daniel Williams Zapata, nacido el 9 de noviembre de 1951 en Lima, es militar retirado y excongresista por Avanza País. Es licenciado en Ciencias Militares por la Escuela Militar de Chorrillos y magíster en Desarrollo y Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

En 1995 participó en la guerra del Cenepa. En abril de 1997 fue jefe de la Operación Chavín de Huántar, que rescató a 72 rehenes retenidos por el MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima. En enero de 2005 estuvo presente en las negociaciones y la represión del Andahuaylazo. Entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006 fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, periodo en el que fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP le retuvo cinco cuentas bancarias. Entre 2009 y 2011 fue director académico del CAEN.

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En 1985, como coronel, estuvo a cargo de dos de las cuatro patrullas que participaron en el Plan Huancayoc, operativo vinculado a la masacre de Accomarca, donde murieron 69 personas. En 2021 fue investigado por ese caso; el juzgado a cargo determinó que no existían pruebas que acreditaran su responsabilidad.

José Williams, presidente del Congreso. (Congreso)

En 2021 fue elegido congresista por Avanza País con 44.791 votos, para el periodo 2021-2026. El 12 de septiembre de 2022 asumió la presidencia del Congreso de la República, en reemplazo de Lady Camones, y ejerció el cargo hasta el 26 de julio de 2023. Como titular del Parlamento, condujo la sesión del 7 de diciembre de 2022 en la que se aprobó la vacancia de Pedro Castillo por incapacidad moral permanente. En enero de 2025 fue incluido en una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación, junto a otros diez congresistas, por una ley que permitió el cobro de doble sueldo a exmilitares en el Parlamento. En 2026 encabezó la fórmula presidencial de Avanza País.

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¿Qué es el CAEN?

El Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) es la institución de posgrado del sector Defensa peruano encargada de perfeccionar, especializar y capacitar a oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y a profesionales civiles en materia de seguridad, desarrollo y defensa nacional. Depende del Ministerio de Defensa y otorga grados de maestro y doctor.

Fue creado el 14 de julio de 1950, durante el gobierno de Manuel A. Odría, mediante la Ley Orgánica del Ejército, bajo el nombre de Centro de Altos Estudios del Ejército (CAEE). Se inauguró el 15 de junio de 1951 bajo la dirección del general José del Carmen Marín Arista, su fundador. En 1954 pasó a llamarse Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), etapa en la que incorporó a civiles en sus cursos y amplió su enfoque hacia disciplinas de ciencias sociales vinculadas al desarrollo nacional.

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En 1997, durante el gobierno de Alberto Fujimori, adoptó su denominación actual, CAEN, al integrarse formalmente al Ministerio de Defensa. En 2006 fue reconocido como institución de perfeccionamiento a nivel de posgrado académico.

Actualmente ofrece doctorados, maestrías y diplomados en seguridad, desarrollo y defensa nacional, y cuenta con 75 años de trayectoria académica. Entre sus egresados figuran funcionarios que ocuparon altos cargos del Estado peruano.