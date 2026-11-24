Presidenta Keiko Fujimori destaca el esfuerzo conjunto entre Ecuador, EE.UU. (FBI) y Perú culmina con la detención de Yolín, cabecilla de 'La Jauría'. Conoce cómo la tecnología del FBI fue fundamental. (Crédito: BDP)

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La presidenta Keiko Fujimori confirmó la captura de alias “Jolín”, identificado como cabecilla de la organización criminal La Jauría, tras un operativo que demandó varias semanas de trabajo conjunto entre fuerzas policiales de distintos países. La mandataria atribuyó el resultado al soporte tecnológico proporcionado por el FBI de Estados Unidos.

“Sobre la captura del líder de la organización criminal La Jauría, el señor ‘Jolín’, primero quiero agradecer todo el esfuerzo de diferentes países, Ecuador y su Policía Nacional, Estados Unidos a través del FBI y la Policía Nacional del Perú”, afirmó la mandataria para Exitosa.

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Keiko Fujimori ofrece declaraciones sobre el operativo internacional que permitió la captura de alias Jolín, cabecilla de la organización criminal La Jauría. (Infobae Perú/Presidencia/Agencia Andina)

FBI fue clave para capturar a ‘Jolín’

La detención de alias “Jolín” se concretó luego de un proceso de búsqueda que se extendió por varias semanas, de acuerdo con el relato de la presidenta. El cabecilla de La Jauría había logrado evadir a las autoridades hasta que el trabajo coordinado entre distintas agencias permitió dar con su paradero.

Fujimori precisó que la información tecnológica manejada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) resultó determinante para localizar al líder criminal. “Para lograr ubicarlo se demoraron algunas semanas, pero la información tecnológica que maneja el FBI ha sido fundamental para lograr esta captura”, señaló la mandataria para el citado medio.

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Uno de los delincuentes más buscados del Perú fue capturado en una zona costera de Ecuador. Captura: Ministerio del Interior del Perú.

Destaca la pertenencia de Perú al Escudo de las Américas

La jefa de Estado resaltó la participación del Perú en el Escudo de las Américas, un mecanismo de cooperación regional en materia de seguridad que, según indicó, contribuyó al desenlace del operativo contra “Jolín”. La mandataria vinculó este marco de colaboración internacional con el resultado obtenido en la captura del cabecilla de La Jauría.

El operativo involucró, además de a la Policía Nacional del Perú, a la Policía Nacional de Ecuador y a la agencia estadounidense FBI, en un trabajo conjunto que la presidenta calificó como clave para el desenlace de la investigación.

Agentes policiales custodian a alias Jolín, presunto cabecilla de la organización La Jauría, tras el operativo conjunto coordinado con autoridades internacionales. (Agencia Andina)

“Caerán los otros criminales”

La mandataria advirtió que la detención de “Jolín” no representa un hecho aislado y anticipó que continuarán las acciones contra otros integrantes de organizaciones criminales que operan en el país. “Y así como él, caerán los otros criminales”, advirtió Fujimori, de acuerdo con el registro de Exitosa.

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La presidenta no brindó precisiones adicionales sobre los próximos operativos ni sobre la identidad de otros posibles objetivos de las fuerzas de seguridad.

Agentes policiales custodian a alias Jolín, cabecilla de la banda La Jauría, durante su traslado en una pista aérea tras su captura en un operativo conjunto. (Agencia Andina)