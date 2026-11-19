El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú difunde medidas gubernamentales que incluyen la publicación de la guía sobre la distribución del presupuesto público, la autorización de obras por impuestos para el mantenimiento de infraestructura escolar ante el fenómeno El Niño y la disposición de dos mil millones de soles en garantías crediticias para micro y pequeñas empresas.

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El Congreso Bicameral de Perú comenzó el debate sobre el Presupuesto Público 2027, un proyecto que contempla recursos por 266.506 millones de soles para el Gobierno nacional, las administraciones regionales y los municipios. La discusión deberá concluir antes del 30 de noviembre. Si no hubiera aprobación legislativa, entraría en vigencia la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa plantea un incremento de 3% frente a los 257.562 millones de soles previstos para 2026. El aumento general, sin embargo, convive con recortes en 15 de las 25 funciones estatales. La distribución de los fondos abrió cuestionamientos en torno a la atención de servicios básicos, la seguridad ciudadana y la respuesta ante eventuales emergencias climáticas.

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El presupuesto también coincidirá con un cambio de autoridades en gobiernos regionales y municipales. Las nuevas gestiones asumirán durante 2027 la ejecución de parte de los recursos asignados, en un contexto de debate sobre la capacidad de los distintos niveles del Estado para concretar obras y sostener servicios públicos.

Presentación oficial sobre el presupuesto asignado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú ante el Congreso de la República. El video detalla la distribución de los fondos, destacando la inversión orientada a obras de infraestructura vial, mantenimiento de carreteras, seguridad en el transporte y conectividad digital para la población a nivel nacional.

Saneamiento y vivienda concentran las mayores reducciones

La disminución más amplia se registra en saneamiento, cuya partida pasaría de 6.300 millones de soles a 4.400 millones. El recorte supera los 1.900 millones de soles, pese a que cerca de cinco millones de personas no tienen acceso al agua, según los datos expuestos durante la sesión parlamentaria.

Una composición conceptual sobre una mesa sitúa los servicios de agua, vivienda y seguridad de Perú frente a gráficos de reducción presupuestaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función vivienda y desarrollo también tendría una reducción relevante. El monto previsto bajaría de 3.300 millones de soles a 2.300 millones, una diferencia de 1.000 millones. Estas partidas incluyen intervenciones vinculadas con infraestructura urbana, acceso a vivienda y mejora de condiciones habitacionales en distintas zonas del país.

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Una maqueta de una localidad inundada se sitúa junto a planos y documentos oficiales peruanos para evaluar la asignación de recursos ante el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presupuesto para trabajo descendería de 964 millones de soles a 721 millones. Turismo recibiría 694 millones, frente a los 711 millones de este año, mientras que minería pasaría de 298 millones a 230 millones. Las reducciones aparecen en áreas vinculadas con empleo, promoción de actividades económicas y servicios esenciales.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presenta a Elmer Cuba como nuevo ministro de Economía y Hacienda de Perú, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La seguridad ciudadana tendría 500 millones de soles menos

La asignación para orden público y seguridad alcanzaría los 15.338 millones de soles en 2027, frente a los 15.851 millones contemplados inicialmente para este año. La diferencia ronda los 500 millones de soles y afecta a las políticas relacionadas con la prevención del delito, el combate contra organizaciones criminales y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, encabeza una sesión sobre orden público y seguridad ciudadana en la sede del Ejército peruano. (PCM)

La discusión sobre esta partida ocurre en medio de reclamos de distintos sectores por mayores recursos frente al avance de la delincuencia. El proyecto prevé un presupuesto inferior al inicial de 2026, aunque las cifras pueden modificarse durante el ejercicio fiscal mediante créditos suplementarios, transferencias u otros mecanismos de ejecución presupuestal.

Previsión social y orden público y seguridad contarán con más de S/15 mil millones cada uno, con una participación del 7% del presupuesto total. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La partida destinada al pago de la deuda pública también bajaría, de 32.000 millones de soles a 30.000 millones. La variación responde a una menor previsión de obligaciones financieras para el próximo año. A diferencia de otros rubros, esta reducción no implica necesariamente la suspensión de programas, sino una modificación en el calendario de pagos del Estado.

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El premier Luis Galarreta encabezó una nueva sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, en la que participaron el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y representantes del Ejecutivo. (PCM)

El Gobierno prevé 18.000 millones ante un posible fenómeno El Niño

El Ejecutivo anunció recursos adicionales por 18.000 millones de soles para responder a los daños que podría ocasionar un verano marcado por el fenómeno de El Niño. La previsión incluye transferencias para familias afectadas, medidas de alivio financiero para empresas y fondos para atender las consecuencias de lluvias, inundaciones y deslizamientos.

Fotografía de la NASA donde se grafica cómo será la llegada de este fenómeno considerando que no tiene precedente en sus efectos.

De ese total, 13.000 millones de soles se destinarían a obras públicas. La prioridad sería la reconstrucción de las zonas perjudicadas y la ejecución de proyectos que reduzcan la exposición de comunidades e infraestructura ante eventos climáticos. La asignación extraordinaria se suma al debate sobre si las partidas ordinarias alcanzan para atender necesidades de prevención.

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Empieza el aumento de lluvias y aumento de caudales de principales ríos a nivel nacional que conllevará con desbordes y huaicos.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, afirmó ante el pleno que la economía peruana creció 3,2% entre enero y septiembre. El funcionario atribuyó ese resultado al desempeño de sectores que compensaron las caídas registradas en pesca, textiles y agricultura. “La economía peruana está creciendo, no se ha detenido”, sostuvo durante su intervención.

Varios documentos institucionales y pilas de monedas representan la asignación del presupuesto nacional entre diferentes sectores estatales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso busca acuerdos antes de la votación final

Cuba señaló que el actual episodio de El Niño podría ser el más fuerte en más de 100 años. Esa proyección elevó la atención sobre los recursos destinados a prevención y respuesta, en especial porque el proyecto reduce partidas vinculadas con agua, vivienda y desarrollo territorial.

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Una pantalla informativa expone los mapas del Senamhi sobre las anomalías térmicas en el mar peruano vinculadas con el fenómeno de El Niño Costero.

Luego de la sustentación de los dictámenes sobre presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento público, el Poder Ejecutivo expresó su conformidad con las tres propuestas. El presidente del Congreso, Miguel Torres, suspendió la sesión y convocó a los legisladores para retomar el debate al día siguiente a las 10:00.

El presidente del Congreso de Perú, Miguel Ángel Torres Morales, ofrece una conferencia de prensa sobre la reducción del presupuesto parlamentario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, José Arista, propuso alcanzar acuerdos sobre al menos 12 modificaciones incorporadas al texto inicial. Entre los asuntos pendientes figura una posible moratoria para la creación de universidades, a cambio de asegurar recursos para las instituciones aprobadas por el Congreso anterior. Las conversaciones podrían extenderse hasta el viernes 20 de noviembre, antes de la definición del proyecto.

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