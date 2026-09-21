Perú

Paro en el Banco de la Nación: Trabajadores anuncian huelga nacional indefinida, ¿desde cuándo y qué servicios podrían afectarse?

Fracasó la negociación. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación reclama mejoras salariales, respeto a la negociación colectiva y defensa de la entidad estatal

Persona en el Banco de la Nación
La huelga nacional de SINATBAN alcanzará a trabajadores de todo el país e incluirá movilizaciones callejeras.
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El Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación (SINATBAN) anunció que iniciará una huelga nacional indefinida el próximo 9 de octubre, luego de que la etapa de conciliación por el Pliego de Reclamos 2026 terminara sin acuerdo ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La organización sindical informó que convocará protestas en distintas regiones del país y cuestionó la falta de avances en las negociaciones laborales con la administración de la entidad estatal.

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La medida podría afectar la atención en agencias y operaciones presenciales, aunque hasta el momento el Banco de la Nación no ha detallado qué servicios mantendría activos ni qué plan de contingencia aplicaría durante una eventual paralización.

El secretario general del gremio, Jorge Calderón Toro, sostuvo que la conciliación no permitió alcanzar una respuesta satisfactoria al pliego de reclamos. “Ante esta situación, nuestra organización sindical iniciará las acciones de lucha que correspondan, mediante protestas pacíficas y democráticas en las calles”, señaló en un comunicado.

Sindicato reclama aumento salarial y respeto a negociación colectiva

Uno de los puntos centrales del conflicto es la demanda por mejoras salariales. En agosto, SINATBAN rechazó una propuesta de aumento de S/10 y denunció que una nueva escala remunerativa dejaría fuera a cerca de 40% de los trabajadores, según informó el gremio.

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El sindicato sostiene que existe una diferencia entre los ingresos de funcionarios y el personal que atiende en ventanillas y agencias. Calderón afirmó en anteriores protestas que parte de los trabajadores recibe alrededor de S/1.800 mensuales, mientras que los gerentes percibirían entre S/11.000 y S/15.000. Estas cifras corresponden a la posición del sindicato y requieren una respuesta oficial de la entidad.

La organización también cuestionó los bonos de productividad asignados a determinados funcionarios. Según sus denuncias, algunos pagos podrían alcanzar entre S/40.000 y S/50.000, mientras el personal de base recibe montos menores. El Banco de la Nación no ha emitido, hasta ahora, un pronunciamiento público sobre esos cuestionamientos.

Banco de la Nación
SINATBAN iniciará una huelga nacional indefinida el 9 de octubre tras el fracaso de la conciliación por su pliego de reclamos de 2026.

Los nombramientos antes de un cambio de gestión abren otro frente

El anuncio de huelga no se limita a las demandas remunerativas. SINATBAN rechazó lo que denomina “nombramientos a dedo” de funcionarios intermedios antes de un cambio de administración en el banco.

El gremio rechaza la incrementación de la planilla por nombramientos de última hora”, expresó Calderón. El sindicato pidió transparencia sobre las decisiones de contratación y cuestionó que se incorporen funcionarios mientras persisten reclamos por falta de personal en agencias y áreas operativas.

Banco de la nación
Los reclamos de los trabajadores del Banco de la Nación también abarcan fallas de atención, falta de cámaras de seguridad y deficiencias en agencias de provincias.

El Banco de la Nación tuvo cambios en su plana gerencial durante 2026. En febrero, el directorio encargó la Gerencia General a Betty Sotelo Bazán, luego de un encargo temporal a Juan Carlos Bustamante Gonzales. Germán Boza Pró ocupa la Presidencia Ejecutiva de la institución.

Para SINATBAN, las modificaciones administrativas deben realizarse con criterios técnicos y sin afectar la negociación colectiva ni la estabilidad de los trabajadores.

Atención a usuarios y pagos podrían quedar bajo observación

El sindicato también vinculó sus reclamos con problemas que, según afirma, afectan directamente a los usuarios: caídas de los sistemas, colas en agencias, falta de personal y condiciones de seguridad en algunos locales.

La organización sostiene que una cobertura insuficiente obliga a los trabajadores a atender una mayor demanda y deteriora la calidad del servicio. Además, cuestionó que no se realice una convocatoria externa para cubrir plazas necesarias en diversas oficinas.

Banco de la nación
El sindicato denunció una brecha salarial en el Banco de la Nación entre gerentes que ganan entre S/ 11.000 y S/ 15.000 y personal de ventanilla que recibe S/ 1.800.

La posible huelga genera dudas para pensionistas, trabajadores del sector público y usuarios que realizan pagos o trámites en las agencias del banco. La entidad concentra operaciones vinculadas al cobro de pensiones, remuneraciones estatales, transferencias, pagos de programas sociales y atención en zonas donde la oferta financiera privada es limitada.

El alcance real de la medida dependerá de la participación de los trabajadores, de la respuesta del banco y de las disposiciones que adopte el Ministerio de Trabajo. A 18 días de la fecha anunciada, SINATBAN mantiene su convocatoria y exige una nueva propuesta para resolver el conflicto.

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