Korina Rivadeneira y Mario Hart sonríen frente al mar mientras ella sostiene a un gato blanco.

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El saludo que Mario Hart publicó por el cumpleaños de Korina Rivadeneira tomó otra dimensión luego de que se difundieran imágenes de la actriz venezolana junto al argentino Nacho Di Marco, su compañero en una producción de ficción.

El lunes 23 de noviembre, Rivadeneira celebró un año más de vida junto a sus hijos y un grupo de amigos. Entre los mensajes que recibió en redes sociales apareció el de Hart, quien compartió una fotografía en la que la actriz aparece con los menores y le dedicó unas breves palabras.

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“Happy Birthday Kori. Sé feliz siempre”, escribió el corredor de autos en su publicación. El mensaje llamó la atención porque se difundió antes de que el programa de Magaly Medina anunciara un ampay de la venezolana con Di Marco.

Korina Rivadeneira posa junto a sus dos hijos en la arena durante el atardecer en una felicitación compartida por Mario Hart en redes sociales.

Aunque pusieron fin a su relación sentimental, Hart y Rivadeneira han mostrado públicamente que mantienen una comunicación cercana por el bienestar de sus hijos. Ambos han dado cuenta de una dinámica cordial y, en distintas ocasiones, han señalado que conservan una amistad.

Esa relación también se reflejó hace poco en una transmisión en vivo de Hart, que contó con la participación de María Pía Copello. Durante ese espacio, la expareja apareció junta y mantuvo un trato distendido, lejos de cualquier señal de conflicto.

Por ello, el saludo de cumpleaños del piloto no incluyó referencias a su pasado como pareja ni a la vida sentimental de la actriz. La publicación se centró en el deseo que le expresó a la madre de sus hijos durante una fecha especial.

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Sin embargo, horas después, el foco se trasladó hacia las imágenes de la salida nocturna de Rivadeneira. El informe mostró parte de la celebración que tuvo con sus amistades y el recorrido que realizó después de asistir a un concierto.

Mario Hart y Korina Rivadeneira hablaron sobre su relación actual como padres. YouTube: 'Sin +Que Decir'.

Korina Rivadeneira terminó la noche en el edificio de Nacho Di Marco

La celebración de Korina Rivadeneira comenzó en el Estadio Nacional, donde asistió al concierto de Christina Aguilera. Tras el espectáculo, la actriz se reunió con amigos en el rooftop Amador, ubicado en San Isidro, para continuar con los festejos por su cumpleaños.

Según el seguimiento difundido en televisión, Nacho Di Marco llegó al lugar acompañado por la actriz Anahí de Cárdenas. El argentino coincidió con Rivadeneira y el resto de los invitados durante la reunión que se extendió hasta la madrugada.

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Las cámaras registraron que, a las 2:25 de la madrugada, la camioneta de la actriz se detuvo en los exteriores del local y tocó el claxon. Di Marco se acercó al vehículo, subió y tomó el volante para conducir el automóvil.

Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.

El actor manejó hasta un edificio situado en Magdalena, inmueble al que ya había acudido horas antes. De acuerdo con el reporte, habría regresado al lugar para cambiarse de ropa antes de encontrarse nuevamente con Rivadeneira y sus amigos.

La camioneta ingresó a la cochera del edificio con Di Marco al mando. Las imágenes mostraron que la actriz permaneció en el departamento durante la madrugada y parte de la mañana siguiente.

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Rivadeneira reapareció cerca de las 15:00, con otra vestimenta y acompañada por una amiga. Ambas salieron a pasear a dos perritos por los alrededores del edificio, antes de que la actriz volviera al estacionamiento para recuperar su camioneta.

Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.

Minutos más tarde, la venezolana se retiró del inmueble en su vehículo. Di Marco salió alrededor de las 17:00 y también lucía otra ropa, un detalle por el que el programa planteó que residiría en ese edificio.

El ampay se difundió mientras Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco comparten una historia romántica en ficción. Los actores han protagonizado escenas de cercanía e incluso besos frente a cámaras, por lo que las imágenes fuera del set despertaron comentarios sobre su vínculo.

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