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Universitario de Deportes cayó 4-1 ante Sport Huancayo, aunque todavía cuenta con una última oportunidad para mantenerse en la pelea por el título nacional. Los ‘cremas’ disputarán una semifinal frente al ‘rojo matador’, que definirá al rival de Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026.

La ‘U’ atraviesa un momento adverso y varios rendimientos individuales despertaron preocupación entre los hinchas ‘merengues’. Uno de los casos es el de Jairo Concha, quien, pese a su bajo nivel reciente, se mantiene como titular en el equipo dirigido por Fabián Bustos.

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José Carvallo, exarquero de Universitario y actual panelista, cuestionó el desempeño del mediocampista y lo vinculó con una posible salida del club para la temporada 2027.

“Tiene que despertar, tiene que despertar, porque, como bien dice, en los últimos partidos pareciera que no quisiera quedarse en Universitario. Y Universitario, a ver, le abrió las puertas. Él también le ha dado seguramente muchas cosas a la ‘U’, pero necesita despertar”, expresó en L1 Radio.

Luego, Carvallo remarcó que los ‘merengues’ requieren una mejor versión del volante peruano. “La ‘U’ necesita ver a un Jairo Concha, al Jairo Concha del Apertura, que sí tuvo esa rebeldía de que, a pesar de que el equipo no estaba jugando bien, fue el que más pidió la pelota, trató de jugar un poco más dentro de todo y se atrevió más. Hoy prácticamente no aparece”.

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José Carvallo opina del desgano de Jairo Concha en Universitario durante la recta final de la Liga 1 2026.

Jairo Concha no debe ser titular

Por otro lado, José Carvallo también cuestionó el desempeño de Jairo Concha en la derrota por 4-1 ante Sport Huancayo, al igual que el de Edison Flores. El exarquero consideró, además, que dos futbolistas podrían ganarse un lugar en el once titular tras sus ingresos en el último partido.

“Concha arranca. Es muy malo. Lo de Oreja fue muy malo. Oreja tampoco arranca tranquilamente, porque lo que mostró por lo menos Fértoli en 20 minutos y Quispe fue muchísimo mejor. O sea, sin ser extraordinario, le metieron otro aire, un poquito. Es verdad que Huancayo había bajado mucho la máquina, también. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace Bustos”, sentenció.

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El exarquero mencionó a dos jugadores que podrían arrancar en el duelo de ida ante Sport Huancayo. Créditos: L1 Max.

Programación de las semifinales de Universitario vs Sport Huancayo

Universitario de Deportes y Sport Huancayo definirán, en una serie de ida y vuelta, al rival de Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026. El primer encuentro se jugará en Huancayo, mientras que la definición tendrá lugar en el estadio Monumental de Lima.

El ‘rojo matador’ recibirá a los ‘cremas’ en el estadio IPD de Huancayo para el duelo de ida. La revancha será en Ate, donde la ‘U’ buscará aprovechar su condición de local para alcanzar la final del campeonato.

La programación de la semifinal es la siguiente:

Partido de ida: domingo 29 de noviembre, a las 15:00 horas, en el estadio IPD de Huancayo.

Partido de vuelta: viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Lima.

Universitario y Sport Huancayo se reencontrarán en las semifinales de la Liga 1 2026. Crédito: ITEA

Universitario tendrá la ventaja de definir la llave como local por su mejor posición en la tabla acumulada. El cuadro ‘merengue’ terminó en el segundo lugar, mientras que Sport Huancayo ocupó la sexta casilla, aunque aseguró su presencia en esta instancia tras consagrarse campeón del Torneo Clausura.

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L1 Max transmitirá los dos partidos de la semifinal. Los hinchas también podrán seguirlos a través de la aplicación Liga 1 Play. Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura completa de ambos encuentros en su sitio web.