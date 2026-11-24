Una mujer de 42 años, procedente de Yaután, falleció luego de presentar complicaciones de salud en Casma. Composición: Infobae

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El dengue continúa avanzando en el Perú y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, especialmente en las regiones del norte, donde se concentra una importante cantidad de contagios. A la expansión de la enfermedad se suma la preocupación por los pacientes que retrasan su atención médica o recurren a medicamentos sin prescripción, una práctica que puede complicar su estado de salud.

En La Libertad, una de las regiones más afectadas, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) advirtió sobre las consecuencias de esta conducta luego de identificar que algunos pacientes que necesitaron ingresar a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se habían automedicado antes de recibir atención especializada.

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Perú supera los 122 mil casos de dengue y registra 117 fallecidos

El último reporte de la sala situacional diaria del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), con fecha de corte al 23 de noviembre de 2026, registra 122.418 casos de dengue y 117 fallecidos confirmados en el país. Además, otras 53 defunciones permanecen bajo investigación.

La Libertad, Lambayeque y Piura figuran entre los departamentos con mayor cantidad de contagios. De acuerdo con el tablero nacional del CDC-Minsa, hasta la semana epidemiológica 45, La Libertad acumulaba 23.222 casos; Piura, 19.263; y Lambayeque, 18.343.

La región de Piura acumula 10.009 casos de dengue y seis personas fallecidas durante el segundo semestre de 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las defunciones, Lambayeque registraba 39 fallecidos, mientras que La Libertad contabilizaba 22 y Piura, 20. En conjunto, los tres departamentos concentraban 81 de las 148 muertes notificadas a nivel nacional en ese periodo.

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La situación también evidencia un incremento considerable respecto al mismo periodo de 2025. La Libertad pasó de 206 a 23.222 casos; Piura, de 1.079 a 19.263; y Lambayeque, de 666 a 18.343 contagios.

Geresa advierte sobre pacientes con dengue que llegaron a UCI tras automedicarse

La advertencia fue realizada por Gerardo Florián Gómez, gerente regional de Salud de La Libertad, durante una entrevista con RPP. El funcionario señaló que algunos pacientes que necesitaron atención en cuidados intensivos habían recurrido previamente a la automedicación.

Según explicó, esta práctica puede agravar el estado de salud de las personas infectadas, debido a que determinados medicamentos pueden afectar el hígado y alterar la coagulación sanguínea, lo que incrementa el riesgo de complicaciones hemorrágicas.

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Por ello, insistió en que las personas con síntomas compatibles con el dengue deben acudir a un establecimiento de salud para recibir una evaluación y evitar consumir medicamentos por cuenta propia.

¿Cuáles son los síntomas del dengue y cuándo acudir al médico?

La región de Piura acumula 10.009 casos de dengue y seis personas fallecidas durante el segundo semestre de 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dengue puede manifestarse inicialmente con fiebre alta, dolor de cabeza y molestias musculares y articulares. Estos síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades, por lo que es importante recibir una evaluación médica para confirmar el diagnóstico.

Sin embargo, existen señales de alarma que requieren atención inmediata:

Dolor abdominal intenso o persistente.

Vómitos persistentes.

Sangrado de encías o nariz.

Presencia de sangre en el vómito o las heces.

Somnolencia, debilidad intensa o irritabilidad.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, el paciente debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud. No se debe esperar a que los síntomas empeoren ni intentar controlar la enfermedad mediante tratamientos sin supervisión médica.

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¿Cómo prevenir el dengue en casa?

La prevención también es fundamental para reducir la transmisión, especialmente en las regiones del norte, donde las condiciones climáticas pueden favorecer la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Entre las principales recomendaciones sanitarias se encuentran:

Lavar, cepillar y tapar los recipientes donde se almacena agua.

Cambiar diariamente el agua de floreros y bebederos de animales.

Eliminar botellas, llantas, latas y otros objetos que puedan acumular agua.

Limpiar canaletas, techos y desagües para evitar el estancamiento de agua.

Utilizar repelente y ropa que cubra brazos y piernas para reducir las picaduras.

Las medidas cobran especial importancia ante el desarrollo del Fenómeno El Niño Costero, debido a que las lluvias y las temperaturas elevadas pueden favorecer la proliferación del mosquito y aumentar el riesgo de transmisión.