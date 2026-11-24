La jornada incluirá una charla de sensibilización para informar sobre los compromisos que implica tener un animal de compañía - Créditos: Magnific.

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Los vecinos del Cercado de Lima tendrán la oportunidad de acceder a servicios veterinarios gratuitos para el cuidado de sus animales de compañía. La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció una nueva jornada de la Brigada Pet, iniciativa que busca acercar la atención básica para perros y gatos, además de promover prácticas responsables entre sus propietarios.

La actividad se desarrollará este jueves 26 de noviembre en el parque La Pedrera, ubicado en el jirón Crespo y Castillo, cuadra 16, en el Cercado de Lima. La atención estará disponible desde las 9 a. m. hasta las 12 m., por lo que los ciudadanos podrán acudir durante ese intervalo para recibir orientación y asistencia profesional.

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Esta intervención municipal contempla cuatro servicios dirigidos a las familias que tienen mascotas en casa. La propuesta no solo está enfocada en atender algunas necesidades sanitarias de los engreídos de casa, sino también en brindar información sobre las obligaciones que implica su crianza y cuidado.

Los vecinos podrán acceder a consultas médico-veterinarias, desparasitación y orientación sobre el registro de sus animales de compañía - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Qué servicios ofrecerá la campaña veterinaria gratuita de la Municipalidad de Lima?

La jornada de la Brigada Pet contará con prestaciones orientadas a la prevención de enfermedades, el bienestar de los animales domésticos y la educación de sus responsables. Estas son las atenciones anunciadas por la comuna:

Consultas médico-veterinarias: evaluación básica de las mascotas para conocer su estado general y recibir recomendaciones sobre los cuidados que necesitan.

Desparasitación interna y externa: procedimiento preventivo destinado a combatir parásitos que pueden afectar la salud de perros y gatos, tanto en su organismo como en la superficie corporal.

Charla de sensibilización sobre tenencia responsable: espacio informativo para explicar los compromisos que deben asumir los propietarios en materia de alimentación, higiene, protección y bienestar animal.

Orientación sobre el Registro de canes y felinos: asesoramiento para conocer el procedimiento de inscripción de los animales de compañía en el registro correspondiente.

A través de estas actividades, los asistentes podrán resolver dudas relacionadas con la salud de sus compañeros de cuatro patas y conocer las medidas necesarias para garantizarles condiciones adecuadas de vida. Asimismo, la información sobre el registro permitirá que los ciudadanos se familiaricen con los mecanismos de identificación contemplados para perros y gatos.

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La jornada incluirá una charla de sensibilización para informar sobre los compromisos que implica tener un animal de compañía - Créditos: Magnific.

La campaña representa una alternativa para quienes buscan orientación sobre el cuidado de sus animales domésticos sin asumir el costo de las atenciones incluidas en esta convocatoria.

Los propietarios podrán aprovechar la jornada para consultar sobre la salud de sus mascotas y recibir información que contribuya a prevenir enfermedades. También tendrán la posibilidad de conocer más sobre la tenencia responsable y los trámites vinculados con la identificación de sus compañeros animales.

La Municipalidad Metropolitana de Lima organiza periódicamente este tipo de jornadas veterinarias, que suelen congregar a una gran cantidad de vecinos interesados en acceder a servicios gratuitos para sus mascotas. Estas iniciativas también buscan promover el bienestar animal y fomentar la tenencia responsable de perros y gatos.

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¿Por qué es importante la desparasitación?

La desparasitación es una medida preventiva fundamental para proteger la salud de los animales de compañía. Su aplicación periódica permite eliminar parásitos que pueden afectar distintos órganos y provocar enfermedades. Entre sus principales beneficios se encuentran las siguientes:

Previene enfermedades intestinales: Combate parásitos internos, como lombrices y tenias, que pueden ocasionar diarrea, vómitos, pérdida de peso y problemas digestivos.

Protege la piel y el pelaje: Elimina o controla organismos externos, como pulgas y garrapatas, responsables de picazón, irritaciones, lesiones y algunas infecciones.

Evita complicaciones de salud: Reduce el riesgo de anemia, debilitamiento y otras afecciones que pueden comprometer el desarrollo de cachorros y gatitos.

Disminuye riesgos para las personas: Algunos parásitos pueden transmitirse de animales a humanos, por lo que mantener controles veterinarios ayuda a prevenir contagios.

Favorece su bienestar: Contribuye a que perros y gatos mantengan una mejor calidad de vida.