Perú: MEF oficializa su Presupuesto Público 2026, el más miserable en la última década

Con S/257.561 millones, el Presupuesto Público de Perú para 2026 avanza apenas 2,3%, un crecimiento incluso menor al registrado por la pandemia o el inicio de la crisis política. ¿Qué deja para el próximo gobierno?

El Presupuesto del Sector Público
El Presupuesto del Sector Público 2026 en Perú registra el menor crecimiento en una década, con un aumento de solo 2,3% respecto al año anterior.

El Gobierno de Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), oficializó este 4 de diciembre el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, aprobado como Ley N° 32513.

La cifra total asignada asciende a S/257.561 millones 619.143, y representa el avance presupuestario más bajo en los últimos 10 a{os, con un incremento de apenas 2,3% respecto al año anterior.

Perú oficializa presupuesto 2026 con aumento de apenas 2,3%

La comparación muestra que el crecimiento del presupuesto aprobado para 2026 es el más bajo de la última década, apenas por encima del magro aumento de 3,19% registrado en 2021, que correspondió a la coyuntura de la pandemia y la crisis sanitaria global.

Frente al año 2019, el presupuesto de 2026 es apenas 53% mayor, pero el ritmo de incremento anual se va deteriorando en comparación con los años con mayor dinamismo fiscal.

Es incluso más bajo que 2017, año en que el Perú recibió un presupuesto golpeado por la caída de la inversión privada (la más pronunciada desde 2009), la desaceleración de la demanda interna y el inicio de la crisis política con el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, tras vencer a Keiko Fujimori en 2016.

  • 2016: S/138.490 millones 511.244 (+6,02%)
  • 2017: S/142.471 millones 518.545 (+2,88%)
  • 2018: S/157.158 millones 747.651 (+10,29%)
  • 2019: S/168.074 millones 407.244 (+6,95%)
  • 2020: S/177.367 millones 859.707 (+5,53%)
  • 2021: S/183.029 millones 770.158 (+3,19%)
  • 2022: S/197.002 millones 269.014 (+7,63%)
  • 2023: S/214.790 millones 274.052 (+9,03%)
  • 2024: S/240.806 millones 216.645 (+12,11%)
  • 2025: S/251.801 millones 045.185 (+4,56%)
  • 2026: S/257.561 millones 619.413 (+2,29%; el menor avance en 10 años)

Vale precisar que este Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se engrosa a lo largo del año para convertirse en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por lo general, a partir de los meses de enero y febrero, periodo en que se liberan los primeros créditos suplementarios. Pero la tendencia no varía mucho.

El ritmo de expansión presupuestaria
El ritmo de expansión presupuestaria de 2026 es inferior al de años previos, superando únicamente el incremento de 3,19% registrado en 2021. Créditos: MEF

MEF: Déficit fiscal y ¿endeudamiento?, ejes del presupuesto 2026

La ministra Denisse Miralles ha justificado este menor crecimiento en la necesidad de cumplir las metas de la regla fiscal, que exigen para 2026 un déficit máximo de 1,8% del PBI. Para este año 2025, su despacho sigue pugnando para llegar al 2,2% y recuperar la trayectoria, luego de dos años de incumplimiento.

De acuerdo con el MEF, la mejora en la recaudación tributaria, que llegó a S/159.473 millones entre enero y noviembre de este año (+11,5% sobre el mismo periodo 2024), permitiría sostener el gasto público, al tiempo que se busca estabilidad macroeconómica con austeridad fiscal y se reciben las facultades solicitadas al Congreso para destrabar los capitales privados.

Sola contra el mundo. La
Sola contra el mundo. La ministra Denisse Miralles sustentando ante el Congreso el Presupuesto Público 2026 que le dejó el anterior gobierno. Créditos: MEF

Sin embargo, el presupuesto se aprueba en la antesala de un año electoral, lo que suma presiones sobre las prioridades de gasto. En paralelo, se perfila la potencial renovación de la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR), ya que Julio Velarde aún no ha definido si continuará en el cargo. Todas estas variables podrían pesar sobre las expectativas de inversión en el país, y con ello, la retención.

Además, a estas urgencias que tendrá el siguiente gobierno, debe añadírsele la necesidad de enfrentar la inseguridad ciudadana en todo el territorio, uno de los desafíos sociales más señalados en las partidas de gasto de los últimos años. De cualquier forma, siempre se puede seguir endeudando al país: la deuda pública de Perú se proyecta en alrededor del 31,3% al 32,8% del PBI para 2025.

Leyes de Endeudamiento y equilibrio fiscal: límites para 2026

Paralelamente, también se oficializaron la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto (N° 32514) y la Ley de Endeudamiento del Sector Público (N° 32515), que acompañan al presupuesto general. Ambas normas trazan el marco de sostenibilidad del gasto público y el control del endeudamiento para el siguiente ejercicio fiscal, aunque en esta nota solo se mencionan para contexto.

La Ley de Endeudamiento para 2026 autoriza al Ejecutivo concertar operaciones de deuda externa hasta US$2.840 millones y deuda interna hasta S/38.435 millones. Solo en emisión de bonos, el Gobierno puede colocar hasta S/28.831 millones. Estos recursos se orientan a sostener sectores económicos, sociales y la balanza de pagos.

Por su parte, la Ley de Equilibrio Financiero buscará sistematizar las fuentes de financiamiento, incluyendo operaciones de crédito y beneficios tributarios, que para 2026 llegarán a S/19.700 millones, de acuerdo con la propuesta aprobada por el Congreso de la República.

