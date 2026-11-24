Reniec autoriza votar con el DNI vencido o próximo a caducar en la Segunda Elección Regional 2026, prevista para el 6 de diciembre (Andina/Juan Carlos Guzmán).

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Los ciudadanos que participarán en la Segunda Elección Regional 2026 podrán acudir a las urnas con su documento nacional de identidad (DNI) vencido o próximo a caducar. La medida también comprende a quienes todavía conservan el documento amarillo, pese a que ya cumplieron la mayoría de edad. Así lo determinó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con el propósito de garantizar que los electores habilitados puedan ejercer su derecho al sufragio el próximo domingo 6 de diciembre.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° D 000078-2026-RENIEC/JNAC, publicada el 20 de noviembre de 2026 en el diario oficial El Peruano. Según lo establecido por la entidad, la prórroga alcanza a los documentos de identidad convencionales de color azul y electrónicos, independientemente de la versión que tengan, siempre que se encuentren caducos o próximos a perder su vigencia.

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La decisión busca evitar que los ciudadanos queden impedidos de participar en esta jornada electoral por no haber renovado oportunamente su identificación. En el documento normativo, el organismo recuerda que el padrón electoral incluye a las personas que alcanzaron la mayoría de edad hasta el 4 de octubre, fecha en que se desarrolló la primera elección regional. Por ese motivo, algunos jóvenes podrían mantener todavía un DNI amarillo o contar con una identificación cuya fecha de expiración ya pasó.

Al sustentar esta medida excepcional, el Reniec precisó que la falta de actualización del documento no representa una pérdida de la ciudadanía ni supone la eliminación de las garantías vinculadas a la participación democrática.

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La prórroga comprende los DNI azules y electrónicos, sin importar su versión, siempre que estén vencidos o próximos a perder vigencia. (Reniec)

¿Hasta cuándo se podrá votar con el DNI vencido?

La autorización tiene un alcance específico y no representa una ampliación general de la vigencia de los documentos. De acuerdo con la resolución jefatural, los ejemplares caducos o próximos a vencer únicamente serán aceptados para acreditar la identidad durante la Segunda Elección Regional 2026.

Esto significa que los ciudadanos podrán utilizarlos exclusivamente el domingo 6 de diciembre, cuando se desarrolle la jornada de votación. La disposición no habilita su presentación para otros trámites administrativos, bancarios o procedimientos que exijan una identificación vigente, por lo que quienes necesiten realizar estas gestiones deberán considerar las condiciones habituales establecidas para cada servicio.

Otro aspecto importante es que el DNI digital no estará permitido como identificación para sufragar en estos comicios. Por tanto, los electores deberán acudir con su documento físico, incluso si este corresponde a una versión anterior o presenta una fecha de caducidad superada.

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Reniec autoriza votar con el DNI vencido o próximo a caducar en la Segunda Elección Regional 2026, prevista para el 6 de diciembre.(Andina/César Fajardo)

¿Qué regiones participarán en la Segunda Elección Regional 2026?

La jornada electoral se desarrollará en 15 jurisdicciones del país, donde los ciudadanos volverán a las urnas para definir a sus próximas autoridades regionales. Los departamentos comprendidos en este proceso son Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

En cuanto a la cantidad de identificaciones vencidas, Piura registra el mayor número de documentos en esta condición, con 123.147. Le sigue La Libertad, que contabiliza 118.649, mientras que Cajamarca ocupa el tercer lugar con 91.076.

El listado continúa con Lambayeque, que presenta 81.028 documentos caducos; Arequipa, con 79.562; Loreto, con 77.729; Junín, con 75.255; Áncash, con 72.048, y Lima Provincias, con 59.961.

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Estas cifras permiten dimensionar la importancia de la disposición para los electores de las zonas involucradas. La autorización excepcional busca facilitar su participación en las urnas sin que la falta de renovación del documento constituya un impedimento para ejercer el sufragio en la fecha establecida.

¿Cuándo serán los debates de la segunda vuelta regional?

La primera fecha del calendario será este martes 24 de noviembre en Moquegua. La programación continuará el jueves 26 con las exposiciones de los candidatos de Tacna y Junín. Al día siguiente, el viernes 27, se desarrollarán los encuentros en Tumbes, Loreto y Lima Región.

El sábado 28 de noviembre será el turno de Amazonas y Cajamarca, mientras que el domingo 29 se efectuarán los debates en Arequipa y Puno. De esta manera, las actividades electorales también ocuparán las jornadas del fin de semana.

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El calendario entrará en su etapa final el lunes 30 de noviembre, con las presentaciones correspondientes a Áncash, La Libertad y Pasco. Por último, el martes 1 de diciembre, los candidatos de Piura y Lambayeque cerrarán la programación dispuesta por el organismo electoral.