Mariana, una exmilitante de Podemos Perú, revela el presunto acoso sexual y abuso de poder que sufrió por parte del candidato Elias Rodriguez. Los detalles de su denuncia y la respuesta del político.| Video: Willax

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Mariana Yparraguirre, estudiante de Ciencia Política de 24 años, denunció presuntos actos de acoso sexual contra Elías Rodríguez Zavaleta, candidato de Podemos Perú al Gobierno Regional de La Libertad. La joven afirmó que el excongresista le hizo insinuaciones sexuales, condicionó su ubicación en una lista electoral y la tocó sin su consentimiento.

El caso fue expuesto por el programa Contracorriente, de Willax. Según el relato de Yparraguirre, ella fue invitada a integrar el grupo político que lideraba el candidato para cumplir con las cuotas de jóvenes y mujeres. Dijo que, tras ese acercamiento, Rodríguez empezó a hacerle propuestas de carácter sexual.

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“Él siempre se me acercaba a mí o, cuando había oportunidad, me hablaba muy explícitamente sobre tener relaciones sexuales”, sostuvo la estudiante en declaraciones recogidas por el programa.

De acuerdo con su versión, ante sus negativas, el entonces dirigente le decía frases como: “No es un pecado” y “es lo más rico del mundo”.

El candidato de Podemos Perú negó las acusaciones de una exintegrante de su organización, quien presentó un testimonio sobre supuestos actos de acoso sexual| Foto: Facebook de Elías Rodríguez

Denuncia que candidatura estuvo condicionada a relaciones sexuales

Yparraguirre aseguró que Elías Rodríguez le planteó una condición para asignarle el segundo lugar de una lista electoral. “Para que me dé este número, yo tenía que tener relaciones sexuales con él”, declaró.

La joven sostuvo que las insinuaciones persistieron pese a que expresó incomodidad y rechazo. “A pesar de que yo demostraba siempre negativa e incómoda, lo seguía haciendo, hasta que esto escaló a que él me toque sin mi consentimiento y que me obligue a besarlo sin mi consentimiento”, afirmó.

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La denunciante también describió un hecho que, según indicó, ocurrió durante un viaje desde Otuzco hacia Trujillo, cuando viajaba junto a otras personas. Afirmó que Rodríguez le indicó que se sentara a su lado y luego la tocó.

El candidato de Podemos Perú negó las acusaciones de una exintegrante de su organización, quien presentó un testimonio sobre supuestos actos de acoso sexual| Foto: Facebook de Elías Rodríguez

A finales de mayo de 2026, Yparraguirre presentó su renuncia a Podemos Perú y se desafilió de la agrupación. La joven afirmó que no quería figurar en una lista vinculada al candidato al que acusa.

Elías Rodríguez rechazó la denuncia y habló de una “guerra sucia”

El candidato regional que ahora disputa la segunda vuelta negó las acusaciones y las atribuyó a una “guerra sucia” durante la campaña electoral.

“Eso corresponde a una guerra sucia, rastrera, de la competencia”, dijo al ser consultado sobre el testimonio.

El candidato de Podemos Perú sostuvo que la denuncia formaría parte de una campaña de desprestigio y mencionó supuestos pagos vinculados a personas de su entorno político rival. También afirmó que el caso deberá resolverse por la vía judicial.

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“Yo no puedo dar pie a una campaña de basura y de desprestigio hacia mi persona. Estas cosas se tendrán que definir en los fueros legales como corresponde”, declaró.

Denuncia fue presentada ante la Fiscalía

Rosario Palacios, abogada de Yparraguirre, indicó que los delitos de carácter sexual suelen ocurrir sin testigos directos y sostuvo que la declaración de la denunciante, junto con una pericia psicológica de parte, forma parte de los elementos presentados para sustentar el caso.

La letrada también señaló que su patrocinada acudió antes al Centro de Emergencia Mujer. Según Palacios, en ese lugar le advirtieron sobre las posibles consecuencias de denunciar a una persona con poder político.

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Yparraguirre afirmó que decidió hacer pública su denuncia para que otras mujeres no guarden silencio. “No es no. Y una persona que no puede respetar los límites de otra persona, no respeta absolutamente nada”, expresó.

Canales de ayuda

Línea 100: servicio gratuito de orientación, contención y consejería para personas afectadas por violencia o para quienes conocen un caso. Atiende las 24 horas, todos los días. Desde esta línea se puede solicitar la intervención del Servicio de Atención Urgente.

Chat 100: canal confidencial de orientación en línea del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Brinda información sobre rutas de atención, medidas de protección y opciones para denunciar.

Centros Emergencia Mujer y Familia: ofrecen apoyo psicológico, orientación social y asesoría legal gratuita. La atención puede solicitarse incluso sin una denuncia previa; algunos centros funcionan dentro de comisarías durante las 24 horas.