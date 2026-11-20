Casi más de 400 trabajadores despedirá EsSalud en cargo del área de Presidencia, luego de la entrada de Zulema Tomás. - Crédito EsSalud

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La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, ha anunciado en el medio Exitosa que la próxima semana se presentaría la nueva estructura organizacional de la institución. Esto contemplaría reducir gran parte de los 800 cargos actuales que se encuentran solo en su área, de Presidencia hacia abajo.

Tomas descartó que hubiera intromisión política en este proceso, y solo se buscaría hacer más eficientes los recursos del seguro de salud.

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“La próxima semana probablemente presentaremos la nueva organización de EsSalud. Que de presidencia teníamos más de 800 cargos se va a reducir a menos del 50% (...) Si no es la primera semana de diciembre, sacamos la nueva organización disminuyendo al 60% de que no se requieren”, señaló Tomas en Exitosa.

Zulema Tomás se pronunció por el cese de locadores de servicios. - Crédito EsSalud

EsSalud continúa con restructuración

Como se recuerda, el gobierno de Keiko Fujimori colocó a la Dra. Zulema Tomas al frente del Seguro Social de Salud (EsSalud) y una de sus primeras medidas que ha tomado ha sido reordenar los gastos de la institución.

Inicialmente se anunció el recorte de 75% de los locadores de servicios. “Reducción de personal externo: Reducir la cantidad de locadores administrativos al 25% de la dotación actual en todas las sedes a nivel nacional”, es la orden que se había emitido desde la Presidencia de la institución.

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El mismo ministro de Trabajo, Juan Sheput, reveló en su momento la cifra exacta. “Son aproximadamente 15 mil los locadores de servicios que hay en EsSalud. Consultados los propios responsables, ni siquiera saben el por qué se ha llegado a esta cifra astronómica”, dijo.

La restructuración de EsSalud estaría lista en diciembre. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

Así, la restructuración continúa. Para el gobierno hay tantos de estos trabajadores que el mismo Sheput ha resaltado que la misma institución no sabe por qué se llegó a esta cifra de locadores.

“Esto afecta sustantivamente a los fondos de la institución que deberían dedicarse a medicinas e insumos para la gestión de sanidad. Excelente medida de la Dra. Zulema Tomas: reducir al 25% esta cantidad es decir a 3.500″, resaltó el titular del MTPE.

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Según cálculos, se estaría prescindiendo de cerca de 11 mil 500 de estos trabajadores. Pero esto implicará la “reevaluación de perfiles”. Se ha ordenado “evaluar estrictamente las competencias y el cumplimiento de perfiles del 75% restante de locadores, a fin de garantizar que las actividades asignadas no presenten duplicidad de funciones con el personal de planta de la institución”.

El ministro afirmó que Zulema Tomás cuenta con experiencia y capacidad de gestión para conducir una etapa enfocada en recuperar la operatividad y combatir la corrupción en la institución. (Crédito: MTPE)

¿Quién es Zulema Tomas?

La nueva presidenta de EsSalud cuenta con más de 37 años de experiencia profesional en el sector. La Dra. Zulema Tomas es médica anestesióloga cardiovascular y cuenta con una amplia trayectoria en gestión pública y dirección de servicios de salud. Antes de su designación, se desempeñaba como directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN San Borja), institución que bajo su gestión se consolidó como referente nacional e internacional de atención pediátrica y quirúrgica de alta complejidad.

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“Asumo este reto con humildad, pero sobre todo con responsabilidad, firmeza, experiencia y vocación de servicio. Mi objetivo es poner al asegurado en el centro de cada decisión. Trabajaré para que EsSalud recupere su capacidad de respuesta y sea una institución cercana, eficiente y humana, que escuche a las personas y atienda sus necesidades de manera oportuna con calidad y dignidad”, fueron sus palabras al tomar el cargo de nueva presidenta ejecutiva.

El gobierno destaca que durante su gestión al frente del INSN San Borja, la Dra. Tomas Gonzales, logró el 100% de operatividad en el instituto e impulsó el fortalecimiento de la capacidad resolutiva y la atención de pacientes pediátricos con enfermedades complejas, promoviendo el acceso a tratamientos especializados y procedimientos de alta complejidad.

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“Entre los principales hitos de su gestión destaca la consolidación de los servicios de trasplante pediátrico, con la realización de los primeros trasplantes renales, hepáticos y de córnea, así como el fortalecimiento de tratamientos especializados para niños y adolescentes con enfermedades graves”, resalta el mismo Minsa.