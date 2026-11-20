Los actores Nacho Di Marco y Korina Rivadeneira aparecen junto a una escena de la obra teatral en la que comparten escenario.

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Nacho Di Marco restó dramatismo a los besos de ficción que comparte con Korina Rivadeneira sobre el escenario de Esta no es otra fiesta de chamba. El actor argentino sostuvo que las reacciones alrededor de esa escena forman parte de la exposición que suele generar el espectáculo y remarcó que se trata de un trabajo actoral.

La secuencia cobró notoriedad después de que Mario Hart, expareja de Rivadeneira, asistiera al estreno de la obra. Las cámaras de los programas de espectáculos enfocaron al piloto durante el momento en que los personajes de Di Marco y la actriz peruana se besaban ante el público.

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En declaraciones a Trome, Di Marco dijo que entiende el interés que despertó el episodio. “No me incomoda porque entiendo que es parte del juego mediático”, señaló al ser consultado por los comentarios que surgieron tras la función.

Nacho Di Marco se ganó el corazón de los peruanos tras trabajar en Junta de Vecinos y otras producciones. (Foto: Instagram)

El intérprete precisó que no existe un conflicto detrás de la escena. “Son cosas que suelen darse. Pero esto es solo una actuación, es trabajo”, afirmó sobre el beso que protagoniza con Korina Rivadeneira dentro de la puesta teatral.

Di Marco incluso mostró disposición a participar junto a su compañera en Sin más que decir, el pódcast que conduce Mario Hart. La posibilidad surgió luego de la difusión de las imágenes del estreno y de las preguntas sobre la reacción del exparticipante de realities.

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El argentino también adelantó que permanecerá en Perú hasta diciembre, cuando concluya la temporada de la obra. Después planea regresar en 2027 para asumir nuevos proyectos sobre las tablas. “Me quedo hasta terminar temporada y vuelvo el año que viene con más teatro”, comentó al diario.

Mario Hart presencia desde la zona del público una escena romántica entre los actores Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco sobre el escenario. (Studio Tres)

Mario Hart dijo que el momento fue incómodo por las cámaras, no por el beso

Mario Hart acudió al estreno de Esta no es otra fiesta de chamba para acompañar a Korina Rivadeneira. Fue junto a su familia y, durante la función, se encontró con una escena que no esperaba presenciar: el beso entre la actriz y Nacho Di Marco.

La atención no quedó solo en el escenario. Varios equipos de prensa siguieron la expresión del piloto desde el público, una situación que luego se convirtió en tema de conversación en los espacios de entretenimiento.

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Hart aseguró que disfrutó de la obra, aunque reconoció que la secuencia lo tomó por sorpresa. De todos modos, descartó que su gesto tuviera relación con celos o molestias hacia la madre de sus hijos.

Mario Hart se encuentra entre el público observando una obra teatral protagonizada por Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco. En el escenario, decorado con elementos navideños, los actores interpretan una escena que incluye un beso y un diálogo, mientras los espectadores siguen la presentación desde sus asientos. | Studio Tres

“Es un beso de actuación y, además, estamos separados hace más de casi 10 meses y normal”, manifestó al hablar de su vínculo actual con Rivadeneira. La pareja confirmó su separación meses atrás, aunque ambos mantienen contacto por asuntos familiares.

El piloto señaló que la incomodidad apareció por el seguimiento de las cámaras y por las interpretaciones que podían surgir de su reacción. “Solo que no me lo veía venir y el momento fue incómodo, no por el beso de la obra, sino por las cámaras y qué van a decir”, sostuvo.

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En ese sentido, insistió en que no cuestiona el trabajo de Rivadeneira ni la escena que comparte con su compañero de elenco. “Ahora, la verdad que no. No es que me haya puesto celoso ni nada. Normal. Está haciendo su chamba”, expresó.

La obra tendrá dos nuevas fechas en diciembre en Barranco

Esta no es otra fiesta de chamba es una comedia teatral inmersiva de StudioTres, grupo que también estuvo detrás de Tengo un Matri. La propuesta traslada al público a una celebración de oficina, con situaciones vinculadas a relaciones sentimentales, secretos, karaoke y concursos.

Los asistentes forman parte de la dinámica planteada durante la función. El elenco reúne a Mariella Zanetti, Gonzalo Molina, Claudia Berninzon, Korina Rivadeneira, Nacho Di Marco, Ítalo Maldonado, Joaquín Escobar, Giuliana Muente y José Carlos Goytizolo.

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El afiche de la obra teatral Esta no es otra fiesta de chamba presenta las fechas de sus presentaciones en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Las próximas presentaciones están programadas para el 1 y el 15 de diciembre de 2026 en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en Barranco. Las entradas tienen valores que van desde S/ 50 hasta S/ 150, de acuerdo con la zona elegida.