Perú

Nueva gestión de EsSalud ordena reducción masiva del 75% de locadores de servicios

En un informe interno se revela que la nueva presidenta, Elizabeth Zulema Tomas Gonzáles, ha ordenado que se evalúen las competencias de los perfiles para evitar duplicidad de funciones

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¿Se viene un recorte en EsSalud? La nueva gestión coloca por el Ejecutivo en el Seguro Social de Salud ya está moviéndose para ‘restructurar’ la institución.

En un memorando enviado por la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, Elizabeth Zulema Tomas Gonzáles, la nueva gestión ordena la reducción del personal externo, los locadores administrativos a nivel nacional, exactamente.

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“Reducción de personal externo: Reducir la cantidad de locadores administrativos al 25% de la dotación actual en todas las sedes a nivel nacional”, es la orden que se ha emitido desde la Presidencia de la institución.

Fotomontaje con Juan Sheput a la izquierda, Zulema Tomás sosteniendo un micrófono a la derecha y el logotipo de EsSalud en el centro
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, respalda la designación de la médica Zulema Tomás como presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud del Perú. (Infobae Perú)

Personal de EsSalud a evaluación

La medida solo alcanza a los locadores administrativos y se enmarca en las “acciones orientadas a la optimización y racionalización de los recursos de nuestra institución y con la finalidad de efectivizar la funcionalidad de las diferentes dependencias a nivel nacional”.

Así, se ha solicitado esta orden de reducción del 75% del personal de locadores como acción ‘inmediata’.

Pero esto implicará la “reevaluación de perfiles”. Se ordena “evaluar estrictamente las competencias y el cumplimiento de perfiles del 75% restante de locadores, a fin de garantizar que las actividades asignadas no presenten duplicidad de funciones con el personal de planta de la institución”.

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El ministro afirmó que Zulema Tomás cuenta con experiencia y capacidad de gestión para conducir una etapa enfocada en recuperar la operatividad y combatir la corrupción en la institución. (Crédito: MTPE)

Buscan “gasto eficiente”

Finalmente, la presidente de EsSalud resalta que “esta medida busca asegurar la eficiencia del gasto institucional y mejorar la respuesta operativa de cada una de nuestras dependencias”. Asimismo, pide remitir a la Presidencia el plan de acción para el cumplimiento de lo antes señalado.

Ya anteriormente Zulema Tomas había revela a RPP su plan para reorganizar la institución: “La organización que está conformada, la parte administrativa, desde Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Planeamiento, Presupuesto, Financiamiento, Gerencias de operaciones, esa es la organización burocráticamente, y eso se tiene que reorganizar de inmediato. Esa es una de las tareas que el ministro Juan Sheput me ha encargado encarecidamente, porque también eso es un costo, y ese dinero más bien debe ir a la prestación del servicio al asegurado”.

Anteriormente también la presidenta de EsSalud había resaltado que su “compromiso es recuperar el orden. Vamos a poner a las personas en el centro. No podemos hablar de una buena gestión si un paciente espera meses por una cita o una cirugía, enfrenta dificultades para acceder a una emergencia o no encuentra medicamentos. La salud no puede esperar”.

Hospital Almenara - EsSalud
Hospital Almenara - EsSalud

Empiezan las “decisiones firmes”

Asimismo, la titular de EsSalud había señalado que su gestión estaría orientada a tomar decisiones firmes que generen resultados concretos y tengan un impacto directo en la vida de los pacientes, “priorizando la mejora de la calidad de los servicios y una atención oportuna, segura y humanizada”. Ahora ya se estaría empezando en esa línea, al pedir la reducción del personal de locación de servicios de EsSalud.

También la presidenta había destacado que uno de los principales desafíos será recuperar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, fortalecer los servicios fundamentales y atender las brechas que hoy afectan la atención de los asegurados.

“Tenemos que garantizar el abastecimiento de medicamentos y fortalecer los servicios fundamentales para brindar una atención de calidad a nuestros asegurados, especialmente a nuestros adultos mayores, quienes requieren cuidados permanentes”, enfatizó anteriormente.

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