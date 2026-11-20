Korina Rivadeneira habla frente a un micrófono en una composición visual que incluye a Shirley Arica y a Mario Hart.

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Korina Rivadeneira sorprendió a Mario Hart al admitir que percibió coqueteo y química entre él y Shirley Arica. La actriz venezolana visitó el programa ‘Sin + que decir’, donde coincidió con su expareja y padre de sus hijos, y se mostró abierta ante la posibilidad de que inicie una relación con la modelo.

La presencia de Rivadeneira en el set generó un intercambio distendido con Hart, quien conduce el espacio junto a María Pía Copello, Ethel, Luciana Roy e Israel Dreyfus. Durante la charla, la actriz puso sobre la mesa el nombre de Shirley Arica, después de haber visto la entrevista que la modelo realizó al piloto.

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Aunque aclaró que no ha tenido trato directo con Arica, Korina reconoció que conoce su figura pública. “No la conozco, o sea la conozco porque es conocidísima, pero no porque la he tratado”, comentó antes de dirigir una consulta inesperada a Mario Hart sobre la personalidad de la llamada ‘Chica realidad’.

Korina Rivadeneira gesticula frente a un micrófono durante una entrevista en un estudio de podcast.

“¿Qué tal es, es chévere?”, preguntó la actriz. La intervención provocó risas entre los conductores y una reacción nerviosa del exintegrante de ‘Esto es guerra’, quien no esperaba que su expareja abordara el tema de una manera tan directa.

Hart respondió sin extenderse demasiado, pero dejó una impresión positiva sobre la modelo. “Sí es chévere, es divertida”, señaló frente a sus compañeros, mientras la conversación avanzaba hacia las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.

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Korina explicó que siguió la entrevista entre el conductor y Shirley Arica. A su juicio, el diálogo no tuvo elementos fuera de lo habitual, aunque sí notó un tono de cercanía que no pasó inadvertido para ella.

Mario Hart escucha una intervención frente al micrófono durante una emisión del programa Sin más que decir.

Korina Rivadeneira cree que hay un coqueteo entre Mario y Shirley

La actriz consideró que la conversación entre Mario Hart y Shirley Arica tuvo momentos de complicidad. “Fue una entrevista normal, hubo su coqueteo, ellos saben”, expresó al referirse al encuentro televisivo que despertó comentarios entre los seguidores de ambos.

Pese a esa percepción, Rivadeneira dejó claro que no pretende intervenir en la vida sentimental del padre de sus hijos. Para la venezolana, corresponde a Hart definir con quién desea relacionarse y decidir si quiere avanzar en un vínculo con la modelo.

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“El que tiene que pensar u opinar algo de ella es él, no yo. Yo estoy tranquila”, afirmó Korina Rivadeneira. La actriz sostuvo que no tiene objeciones frente a una eventual relación de su expareja, siempre que la persona que forme parte de su entorno tenga una conducta adecuada con los menores.

Shirley Arica y Mario Hart negaron un beso y reafirmaron que mantienen una amistad, pese a las especulaciones que surgieron tras ser captados juntos de madrugada

“Con quien llegue a salir Mario, para mí lo más importante es que sea buena persona, porque va a estar alrededor de mis hijos”, precisó. Luego, insistió en que no le corresponde opinar ni influir sobre las decisiones personales del conductor.

“Más allá de eso, yo no tengo que ver en sus decisiones ni con quién esté saliendo”, agregó la actriz, quien mantuvo una postura relajada frente a las especulaciones que vinculan a Hart con Shirley Arica.

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Al describir lo que observó durante la entrevista, Rivadeneira fue todavía más explícita. “Hubo química, coqueteo, fueguito”, dijo sobre el intercambio que protagonizaron el piloto y la modelo ante cámaras.

La afirmación generó nuevas bromas en el set. Israel Dreyfus aprovechó el momento para consultarle si daría su aprobación a un eventual romance entre Mario Hart y Shirley Arica.

Un avance del programa televisivo Magaly TV La Firme presenta a Shirley Arica y Mario Hart cuando se dirigen de noche hacia el ingreso de una vivienda.

La respuesta de Korina fue breve y contundente: “Sí”. Con esa frase, la actriz dejó en claro que no se opondría a un acercamiento sentimental entre su expareja y la modelo, mientras su prioridad siga siendo el bienestar de los hijos que comparte con el conductor.

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