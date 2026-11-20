Transeúntes lidian con el intenso calor de 33°C en las calles del centro de Lima, buscando alivio bajo un cielo despejado y un sol abrasador durante una ola de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El golpe de calor es una emergencia médica que puede causar daño cerebral, insuficiencia renal, convulsiones y muerte si el enfriamiento del cuerpo y la atención sanitaria se demoran. El riesgo aumenta durante los días de altas temperaturas, sobre todo en espacios con poca ventilación, humedad elevada o cuando se realiza actividad física intensa.

La condición aparece cuando el organismo deja de controlar su temperatura interna. En circunstancias normales, la sudoración y el aumento del flujo de sangre hacia la piel permiten liberar calor. Pero esos mecanismos pueden resultar insuficientes si una persona permanece muchas horas expuesta al sol, trabaja en exteriores, se deshidrata o permanece en un ambiente cerrado y caluroso.

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El infectólogo Máximo Espinoza, del Instituto Nacional de Salud (INS), explica que el golpe de calor representa el extremo de un proceso que comienza con la exposición excesiva al calor y la pérdida de líquidos. A medida que se acumula temperatura, la respuesta natural del cuerpo pierde eficacia y puede producirse un deterioro acelerado.

La temperatura corporal puede superar los 40℃

El golpe de calor ocurre cuando la temperatura interna se eleva de forma extrema, habitualmente por encima de los 40℃ (104℉), y se acompaña de alteraciones neurológicas. La confusión, la desorientación, el habla incoherente, las convulsiones o la pérdida de conciencia son señales que obligan a pedir ayuda médica de inmediato.

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El médico internista Jorge Solari Yocota, del Hospital Rebagliati, advierte que las temperaturas altas, la humedad y la falta de circulación de aire dificultan que el cuerpo elimine calor. La humedad tiene un efecto relevante porque reduce la evaporación del sudor, uno de los principales mecanismos de enfriamiento.

La piel puede estar muy caliente y enrojecida. Algunas personas sudan profusamente en las primeras fases, mientras que otras pueden tener la piel seca. Por esa razón, la ausencia de sudor no debe considerarse un requisito para sospechar un golpe de calor.

Además del compromiso neurológico, pueden presentarse dolor de cabeza, mareos, debilidad, calambres, náuseas, vómitos, respiración acelerada y taquicardia. Cuando estos síntomas aparecen tras una exposición al calor, no conviene esperar a que desaparezcan por sí solos.

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Una infografía de Infobae detalla los síntomas asociados a una temperatura de 40 grados Celsius y las pautas de primeros auxilios ante un golpe de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agotamiento por calor puede avanzar hacia un cuadro grave

Antes de un golpe de calor, el organismo suele manifestar señales de sobrecarga térmica. El estrés por calor se expresa con sofocamiento, sed, sudoración y malestar. Luego pueden surgir calambres, asociados a la pérdida de líquidos y sales minerales, en especial después del esfuerzo físico.

El agotamiento por calor suele causar cansancio intenso, debilidad, mareos, dolor de cabeza, náuseas y sudoración abundante. Aunque todavía no siempre existe daño neurológico, requiere suspender la actividad, trasladarse a un lugar fresco e iniciar la hidratación si la persona está consciente y puede tragar con normalidad.

La deshidratación y el calor extremo sobre una persona elevan el esfuerzo cardíaco y disminuyen el flujo sanguíneo, indicando la pérdida de líquidos en el sistema circulatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El golpe de calor marca una diferencia clínica decisiva. La elevación extrema de la temperatura se combina con una alteración del sistema nervioso central y puede comprometer varios órganos. La confusión o la pérdida de conciencia después de exponerse al calor deben tratarse como una urgencia.

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El especialista Gabriel Vidal, jefe de Medicina Interna del Hospital Sabogal de EsSalud, señala que los casos sin control oportuno pueden afectar la función cardíaca, renal y digestiva. En cuadros graves, la lesión se extiende al hígado, los músculos y el sistema de coagulación.

Una infografía de Infobae detalla los pasos de primeros auxilios, los síntomas característicos y los riesgos orgánicos derivados de un golpe de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El daño puede comprometer cerebro, riñones, corazón e hígado

El cerebro es uno de los órganos más sensibles al aumento extremo de temperatura. Por ello, los cambios de conducta, la somnolencia o las dificultades para responder preguntas simples son datos de alarma. También pueden ocurrir convulsiones, coma y secuelas neurológicas que requieren seguimiento especializado.

La deshidratación y el esfuerzo que realiza el corazón para disipar el calor pueden provocar presión arterial baja, palpitaciones y descompensaciones en personas con enfermedad cardiovascular. A la vez, la reducción del flujo de sangre hacia los riñones puede derivar en una lesión renal aguda.

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En el golpe de calor asociado al ejercicio intenso también puede aparecer rabdomiólisis, una destrucción de fibras musculares que libera sustancias al torrente sanguíneo. Estas pueden agravar la afectación renal. El hígado y la coagulación también pueden alterarse cuando el cuadro progresa.

Por eso, los antipiréticos habituales, como el paracetamol o la aspirina, no resuelven el problema. El aumento de temperatura en este caso no responde al mismo mecanismo que una fiebre por infección. La medida prioritaria es bajar la temperatura corporal rápidamente mientras se solicita atención de emergencia.

Una infografía de Infobae compara las causas y los síntomas clínicos del agotamiento por calor con los del golpe de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adultos mayores, niños y trabajadores al aire libre son los más expuestos

Cualquier persona puede sufrir un golpe de calor, pero hay grupos con una vulnerabilidad mayor. Los adultos mayores pueden sentir menos sed o tener una respuesta térmica menos eficiente. También pueden enfrentar dificultades para obtener agua, ventilar su vivienda o reconocer los síntomas iniciales.

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Los niños pequeños y los lactantes requieren especial vigilancia porque regulan peor la temperatura y no siempre pueden comunicar que tienen sed o malestar. En el caso de bebés que reciben lactancia materna, se recomienda ofrecerla a libre demanda, según sus necesidades.

Las personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas o renales pueden descompensarse con mayor facilidad. También deben extremar precauciones quienes usan diuréticos u otros fármacos que alteran la hidratación o la sudoración. Los tratamientos no deben suspenderse ni modificarse sin indicación médica.

Deportistas, agricultores, trabajadores de construcción, personal de limpieza pública y otras personas que realizan labores en exteriores enfrentan una exposición sostenida. El esfuerzo físico aumenta la producción de calor interno y exige pausas frecuentes, sombra e hidratación suficiente.

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Un adulto mayor peruano se protege de la radiación solar en la banca de un parque durante una jornada de altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vivienda o un automóvil pueden acumular calor peligroso

El golpe de calor no solo afecta a quienes están bajo el sol. El médico Manuel Espinosa, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del INS, distingue el golpe de calor clásico, frecuente en personas mayores dentro de ambientes calurosos, del cuadro por esfuerzo, que puede aparecer en personas jóvenes durante ejercicio extenuante.

Una habitación con ventanas cerradas, escasa ventilación y altas temperaturas puede convertirse en un entorno de riesgo. Esta situación adquiere relevancia en Lima, donde la humedad elevada dificulta la pérdida de calor a través de la evaporación del sudor.

Los vehículos estacionados también pueden calentarse en pocos minutos. Nunca se debe dejar dentro de un automóvil a un niño, un adulto mayor o una mascota, aunque el tiempo previsto sea breve y las ventanas estén entreabiertas.

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Una persona se protege del sol en el malecón de Lima ante el aumento de las temperaturas asociadas al fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfriar a la persona y llamar a emergencias son las primeras medidas

Ante la sospecha de un golpe de calor, se debe llamar a los servicios de emergencia y llevar a la persona a un sitio fresco, sombreado o con aire acondicionado. Mientras llega ayuda, es importante retirar el exceso de ropa, mojar la piel con agua fría y usar un ventilador o abanico para acelerar el enfriamiento.

También pueden colocarse paños húmedos y fríos en el cuello, las axilas, la cabeza y las ingles. En los casos relacionados con esfuerzo físico, la inmersión en agua fría puede ser una medida eficaz si es posible realizarla sin demorar la atención médica.

No se debe dejar sola a la persona afectada. Es necesario vigilar su respiración y su nivel de conciencia. No se le deben dar líquidos, alimentos ni medicamentos por boca si está confundida, somnolienta, convulsiona o ha perdido el conocimiento, debido al riesgo de atragantamiento.

En un establecimiento de salud, el personal médico puede controlar la temperatura, la presión arterial, la respiración y la función neurológica. Según la gravedad, el tratamiento incluye enfriamiento controlado, líquidos por vía intravenosa, corrección de electrolitos y vigilancia del corazón, los riñones, el hígado y la coagulación.

El peligro reside en la combinación de deshidratación, retención de líquidos y el estrés cardiovascular, que puede desencadenar desde edemas hasta golpes de calor fatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación y los descansos reducen el riesgo durante los días calurosos

La prevención incluye beber agua con regularidad, sin esperar a tener sed, y reducir las actividades intensas en las horas de mayor temperatura. Como referencia, los especialistas suelen señalar el intervalo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde como el periodo de mayor exposición solar.

La cantidad de líquidos depende de la edad, el estado de salud, la actividad y las condiciones ambientales. Solari Yocota menciona un consumo mínimo aproximado de 1,5 litros al día, aunque la necesidad puede aumentar con el calor o el ejercicio. Las personas con restricciones de líquidos por enfermedades cardíacas o renales deben seguir la recomendación de su médico.

Usar ropa holgada, clara y liviana, buscar sombra, ventilar las viviendas y elegir frutas con alto contenido de agua son medidas que ayudan a limitar la carga térmica. En los trabajos al aire libre, las pausas programadas y el acceso a agua y lugares frescos son parte de la prevención.

Reconocer los primeros síntomas y actuar sin demora es central para evitar complicaciones. Si una persona expuesta al calor presenta confusión, desmayo, convulsiones o una temperatura muy elevada, debe recibir asistencia médica urgente mientras se inicia el enfriamiento del cuerpo.

Una infografía detalla las medidas de hidratación recomendadas por el infectólogo Manuel Espinoza Silva frente a las altas temperaturas para evitar el golpe de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números de emergencia en Perú ante un golpe de calor

Si una persona presenta signos de golpe de calor, solicite ayuda médica urgente y explique con claridad su ubicación, edad aproximada, síntomas y si ha perdido el conocimiento. En Perú, estos son los contactos que pueden ser necesarios:

SAMU: 106. Atención móvil de urgencias y coordinación de emergencias médicas. El servicio está implementado en Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco; también opera en Lima.

Bomberos: 116. Puede solicitarse apoyo ante rescates, incendios, accidentes u otras situaciones de peligro.

Policía Nacional: 105. Útil si se requiere apoyo inmediato para trasladar o proteger a una persona en riesgo, o si la emergencia ocurre en la vía pública.

EsSalud: 117. Línea de ambulancias de EsSalud en Lima para asegurados.

Infosalud: 113. Orientación e información sanitaria del Ministerio de Salud.

Mientras llega la ayuda, lleve a la persona a un lugar fresco, retire el exceso de ropa y aplique medidas de enfriamiento. Si está confundida, se desmaya, convulsiona o no puede tragar con seguridad, no le dé líquidos por boca.