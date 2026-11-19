Julio Simeón, Chapulín el Dulce, recordó los años en que la música chicha tenía escasa presencia en las radios de Lima.

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Los Shapis celebran 45 años de trayectoria y llevarán su Gala Sinfónica por primera vez a Arequipa, donde ofrecerán dos funciones este sábado 21 de noviembre en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes. En diálogo con Infobae Perú, Julio Simeón, reconocido como ‘Chapulín el Dulce’, recordó los inicios de la agrupación, habló de la lucha contra la marginación de la música chicha y adelantó que uno de sus objetivos es postular al Latin Grammy.

Luego de presentarse junto a una orquesta sinfónica en el Gran Teatro Nacional, la agrupación llevará a Arequipa un espectáculo con más de 30 músicos en escena y arreglos del músico Lito Santos. Las funciones están programadas para las 16:00 y 20:00.

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“Los inicios de Los Shapis fueron muy difíciles”

—Los Shapis cumplen 45 años y han llevado su música a distintas partes del mundo. ¿Cómo recuerda los primeros años de la agrupación?

Los inicios de Los Shapis fueron muy difíciles. Yo ya había pasado por otros grupos, como Los Ovnis del Perú, La Victoria y San Lázaro. Un día me encontré en Chupaca con Jaime Moreyra, cuando yo regresaba de las labores de agricultura que me encargaba mi madre. Él me dijo: “Chapulín, ¿qué tal si los dos hacemos algo diferente?”. Esa frase fue importante. Fuimos a Huancayo, conversamos con locutores y operadores de radio, y surgió el nombre de Los Shapis del Perú. Al principio yo decía: “¿Cómo van a poner Los Shapis? Están locos”. Luego comprendimos que era un nombre valioso porque recuperaba una expresión de nuestra cultura popular.

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—¿Por qué el nombre Los Shapis?

Los shapis son una danza guerrera que se practica en Chupaca durante las fiestas de cruces de mayo. Es una palabra quechua que significa hombre valiente, hombre guerrero, elegantemente vestido y cuya palabra es ley. Nosotros hacíamos música chicha, música tropical andina, una fusión de huayno y aires andinos con música tropical. Usamos guitarra eléctrica, teclado, bombo y otros instrumentos. Nuestras canciones hablan de la realidad del hombre andino, de la selva y de la costa, de los provincianos que llegaron a Lima en busca de trabajo y nuevos horizontes.

Los Shapis interpretarán temas como “El Aguajal”, “Ambulante soy”, “La Novia” y “Chofercito” con arreglos sinfónicos.

“En Lima era difícil difundir nuestra música”

—¿Qué obstáculos encontraron cuando llegaron a Lima?

En Lima era muy difícil difundir nuestra música porque éramos marginados. La chicha y el huayno se escuchaban en las noches, hasta las cinco de la mañana. Incluso algunos músicos de la capital nos menospreciaban por ser serranos. Yo les respondía que podíamos ser serranos, pero que teníamos capacidad para convocar al público y que lo demostraríamos en cualquier escenario. La oportunidad llegó en un festival que organizó el Ronco Gámez en la Concha Acústica del Campo de Marte.

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Un amigo de Tupicocha nos ayudó a presentarnos en Radiomar. Ronco Gámez escuchó nuestra música y aceptó que participáramos en el festival, aunque ya tenía toda la programación armada. No cobramos nada por tocar.

— Esa presentación fue el inicio de su carrera en Lima...

Sí. Cada grupo debía interpretar dos canciones. Nos tocó salir a las ocho de la noche. Tocamos las dos canciones, pero el público pedía “otro, otro, otro”. Ronco Gámez dijo que siguiéramos y terminamos interpretando cinco temas. Al día siguiente, en su programa, dijo que Los Shapis de Huancayo habían ganado el Festival de la Cumbia Peruana.

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El público se reconocía en nosotros. Cuando preguntábamos quiénes eran de Chupaca, Huancayo, Juliaca, Chiclayo, Huánuco o Ayacucho, levantaban la mano. Eran migrantes que trabajaban como ambulantes y luchaban todos los días para salir adelante. Después de eso, vimos una cola afuera del hotel. Eran empresarios que querían contratarnos para espectáculos en Lima. Ya no regresamos a Huancayo. Nos quedamos en la capital para seguir difundiendo nuestra música.

Chapulín el Dulce resaltó que la agrupación se mantuvo unida durante 45 años y defendió la vigencia de la música chicha.

“Nunca pensé que llegaríamos al Gran Teatro Nacional”

—¿Imaginó que Los Shapis llegarían a cumplir 45 años y a presentarse con una orquesta sinfónica?

Nunca pensé llegar a donde estamos. Creía que nuestra música se iba a escuchar en Huancayo y en algunas provincias, pero todo se desbordó. Llegamos a Europa y fuimos a representar al Perú en un festival de la juventud en París, Francia, en 1985. También viajamos a Estados Unidos para la Peruvian Parade.

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La primera vez que llegamos a Nueva Jersey, las entradas se agotaron y mucha gente se quedó afuera. Tuvimos que realizar otra presentación para quienes no lograron ingresar. Hemos estado en Chile, Bolivia, Argentina, São Paulo y otros lugares. Tenemos más de 360 canciones grabadas y todavía hay material para seguir trabajando. Los hermanos provincianos siempre nos acompañaron y ayudaron a que nuestra música llegara a diferentes países.

—¿Cómo fue escuchar sus canciones junto a una orquesta sinfónica?

Fue algo muy especial. Llegar al Gran Teatro Nacional con una orquesta sinfónica y con los arreglos de Lito Santos nos permitió acercarnos a otro público, a personas que no iban a nuestros espectáculos. Hubo tres funciones y las tres estuvieron llenas. Mucha gente se quedó sin entradas.

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La música chicha antes era menospreciada, pero hoy es valorada. En Arequipa presentaremos esta propuesta el sábado 21 de noviembre. Será una experiencia distinta para escuchar nuestras canciones.

Más de 30 músicos acompañarán a la agrupación en dos funciones programadas en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes.

“La unión hace la fuerza y Los Shapis seguimos unidos”

—Para seguir vigentes, han tenido que adaptarse a la tecnología...

Sí, y nos hemos adaptado. Hay amigos que conocen las plataformas y nos apoyaron a difundir nuestra música y nuestras actividades. Ahora podemos transmitir conciertos desde el Estadio San Marcos o el Estadio Nacional para todo el mundo. Antes se escuchaba música en discos y casettes. Ahora las redes sociales permiten llegar rápidamente a otros países. La tecnología ha ayudado a que la música chicha tenga un lugar en el Perú y en el extranjero.

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—La chicha no muere...

La chicha siempre va a estar vigente. Los Shapis llevamos 45 años unidos. Hemos visto aparecer grupos que duran uno, dos o tres años, y luego se separan. Nosotros seguimos juntos. El nombre de Los Shapis representa al hombre valiente y guerrero. Queremos enseñar a los niños y a los jóvenes que la unión hace la fuerza. Unidos podemos lograr los objetivos; separados no logramos nada.

El líder de Los Shapis destacó que las plataformas digitales permitieron llevar la música chicha a nuevos públicos dentro y fuera del Perú.

Ahora nuestra música se escucha en San Borja, Barranco, San Isidro, La Victoria y en muchos escenarios. Ya no se puede decir que es una música solo para serranos o cholos. Se escucha a nivel nacional e internacional.

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—¿Qué sigue para Los Shapis?

Nuestro anhelo es llegar al Latin Grammy. Queremos postular por primera vez y estamos buscando los formatos y los requisitos. Tenemos grabaciones, películas y una miniserie de 17 capítulos que hicimos para Frecuencia Latina. Ahora queremos que la música chicha alcance ese reconocimiento internacional y se consolide como música del pueblo peruano, una música que llega al corazón del Perú, de América y del mundo.

Los Shapis celebran 45 años de trayectoria con su Gala Sinfónica, que llegará por primera vez a Arequipa.