Paola Rivera reveló las 6 voleibolistas que admira en la Liga Peruana de vóley. (Usmp)

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Paola Rivera viene jugando su tercera temporada en la Liga Peruana de vóley, su primera experiencia en Perú fue con Regatas Lima y luego pasó a las filas de San Martín, donde lleva dos años. La mexicana siempre destacó en los equipos que le tocó defender y es una mejores jugadoras del torneo nacional.

La armadora analizó su estadía en el país y reveló a las 6 voleibolista que admira del campeonato peruano. Confesó a qué colocadora destaca generando muchas reacciones.

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“Y en la Liga a María Alejandra Marín, definitivamente sí. O sea, yo desde que supe que venía a la liga dije: ‘Ah, no, la liga entonces sí está creciendo’”, apuntó Rivera en el progrma ‘Ataque Cruzado’.

Y también dio a conocer a qué colocadoras sigue a nivel internacional: “Yo creo que todos admiramos a Maja Ognjenović, la serbia. Es increíble todo lo que ha logrado y ya no es muy joven, todo lo que puede hacer. Y también creo que Mácris Carneiro me parece una jugadora muy buena”.

La armadora mexicana se refirió a las jugadoras de la Liga Peruana de Vóley. (Ataque Cruzado)

“Soy fan de Maeva Orlé”

Y así como mencionó a la armadora que admira, Paola Rivera también destacó a las centrales de la Liga Peruana de vóley. Elogió a tres jugadoras de Alianza Lima y también a Kiara Montes.

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“Para mí, Clarivett Yllescas es una jugadora top de muy buen nivel, la verdad. Kiara Montes, me encantó compartir cancha con ella y además de que es muy amiga mía. Igual Flavia Montes tiene el biotipo de una central espectacular. Isabella Sánchez siempre es peligrosa; para mí siempre también ha sido como de las jugadoras más fuertes de la liga”, declaró la voleibolista.

Además, Rivera mencionó a la atacante que le trajo más de un dolor de cabeza. “Te diría, Maeva Orlé, es otra de las jugadoras que yo veo así como... soy fan de Maeva”.

Alianza Lima oficializó la salida de Maëva Orlé y voleibolista se despidió con emotivo mensaje.

¿Cúando juega San Martín con Olva Latino?

Universidad San Martín buscará conservar el liderato de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 cuando enfrente a Olva Latino por la sexta fecha de la Fase 1.

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El encuentro se disputará el domingo 22 de noviembre a las 16.30, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Será el segundo partido de la programación de esa jornada.

Las ‘santas’ llegan como únicas punteras tras ganar sus cinco presentaciones y reunir 15 puntos. El equipo dirigido por Martín Ambrosini viene de imponerse a Alianza Lima, resultado que le permitió tomar la cima de la clasificación.

El duelo enfrenta a un conjunto que sostiene una campaña sin derrotas con otro que pretende sumar para mejorar su ubicación. La fecha puede provocar cambios en la tabla de la primera fase.

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San Martín vs Olva Latino: día, hora y dónde ver partido por fecha 6 de de fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: RRSS clubes.

Así se jugará la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

Sábado 21 de noviembre

Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 22 de noviembre

Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19 (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Olva Latino (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Atlético Atenea (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV