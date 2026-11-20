Personal de emergencias y una acompañante asisten a una joven sentada en el suelo durante una multitudinaria concentración al aire libre bajo el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El golpe de calor por esfuerzo —conocido en medicina del deporte como exertional heat stroke (EHS)— no discrimina entre principiantes y atletas de élite. Corredores bien entrenados, con años de kilómetros acumulados, han colapsado durante maratones de verano porque su cuerpo no pudo disipar el calor generado por el esfuerzo muscular. La temperatura central puede escalar por encima de los 40,5 ℃ (104,9 ℉) en minutos, desencadenando una emergencia médica que puede ser fatal si no se trata de inmediato, según establece la National Athletic Trainers’ Association (NATA).

El problema no es solo el calor ambiental: es la combinación de temperatura, humedad y la enorme producción interna de calor que genera el ejercicio intenso. A diferencia del golpe de calor clásico —el que afecta a personas sedentarias expuestas al sol—, el EHS ocurre incluso en días moderados cuando la intensidad del esfuerzo supera la capacidad termorreguladora del organismo. Comprender este mecanismo es el primer paso para prevenirlo.

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Qué es el golpe de calor por esfuerzo y por qué afecta incluso a atletas entrenados

El músculo en actividad genera calor como subproducto del metabolismo energético. Durante una carrera intensa, entre el 70 % y el 80 % de la energía producida se libera como calor, y solo una fracción impulsa el movimiento. El cuerpo responde aumentando el flujo sanguíneo hacia la piel y activando las glándulas sudoríparas, pero este sistema tiene límites. Cuando la temperatura ambiental es elevada o la humedad impide la evaporación del sudor, el mecanismo de enfriamiento colapsa.

La deshidratación y el calor extremo sobre una persona elevan el esfuerzo cardíaco y disminuyen el flujo sanguíneo, indicando la pérdida de líquidos en el sistema circulatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los atletas entrenados no están exentos. Investigaciones publicadas en BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation señalan que la aptitud física reduce —pero no elimina— el riesgo de EHS. De hecho, los corredores más veloces tienen tasas de incidencia más altas en carreras cortas, como los 10 km, porque mantienen una intensidad metabólica mayor que en distancias como el maratón, lo que acelera el aumento de la temperatura central. Entre los factores de riesgo modificables se incluyen la falta de aclimatación al calor, la deshidratación, la privación de sueño y enfermedades virales recientes, como infecciones respiratorias o gastroenteritis.

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La NATA recomienda que todo atleta con antecedentes de enfermedades por calor sea evaluado por un médico antes de participar en competencias bajo condiciones de estrés térmico elevado. La identificación temprana de los factores de riesgo individuales es una medida preventiva que puede salvar vidas.

Horarios de entrenamiento recomendados para evitar la radiación y temperatura pico

La hora del día es una de las variables más determinantes en la prevención del EHS. La radiación solar alcanza su pico entre las 10 y las 16 horas, período en el que la temperatura ambiental y la carga de calor radiante combinadas generan las condiciones más peligrosas para el ejercicio al aire libre. El Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) —el índice que integra temperatura, humedad y radiación solar para medir el estrés térmico real— supera los 28 ℃ (82,4 ℉) con frecuencia en esas horas durante el verano.

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Una hincha de la selección Colombia experimentó un golpe de calor mientras otros aficionados la alentaron y asistieron en su malestar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los lineamientos de la NATA, cuando el WBGT supera los 28 ℃ (82,4 ℉), un evento deportivo debería ser pospuesto, cancelado o trasladado a un espacio con aire acondicionado. Para entrenamientos, la organización recomienda reducir la intensidad y la duración, aumentar la frecuencia y la duración de los descansos, e incentivar la hidratación constante. Los descansos deben realizarse a la sombra o en zonas de enfriamiento designadas, y los atletas deben poder retirar el equipamiento durante esas pausas.

La relación trabajo/descanso es otro parámetro clave. En condiciones de riesgo extremo, se recomienda una relación 1:1 entre tiempo de ejercicio y tiempo de recuperación. En condiciones de riesgo alto, puede ampliarse a 2:1; en riesgo moderado, a 3:1; y en riesgo bajo, hasta 4:1. Este protocolo no solo aplica a deportistas amateur: equipos profesionales de atletismo en todo el mundo ajustan sus calendarios de pretemporada con base en estas métricas.

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Aclimatación progresiva al calor: cuántos días tarda el cuerpo en adaptarse

La aclimatación al calor es una de las estrategias preventivas con mayor respaldo científico. Consiste en exponer al organismo de forma progresiva y controlada al ejercicio en condiciones de calor, lo que desencadena una serie de adaptaciones fisiológicas: aumento del volumen plasmático, mayor tasa de sudoración, inicio más temprano del sudor ante el esfuerzo, reducción de la frecuencia cardíaca a igual carga de trabajo y descenso de la temperatura central de reposo.

Personal médico atiende un golpe de calor a un espectador en un estadio abarrotado bajo el sol intenso durante el Mundial 2026, mientras otros aficionados buscan refrescarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión publicada en Sports Medicine establece que el protocolo estándar para atletas de élite consiste en al menos 10 a 14 días consecutivos de exposición al calor, con sesiones de 60 a 90 minutos diarios, iniciadas dos semanas antes de la competencia. El 75 % al 80 % de las adaptaciones se logran durante la primera semana, pero los beneficios cardiovasculares y sudomotores completos requieren más de 10 días. Atletas bien entrenados pueden comenzar a adaptar su termorregulación en tan solo 5 a 7 días, aunque los protocolos más cortos generan adaptaciones menos duraderas.

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La aclimatación no impide el rendimiento en ambientes frescos: estudios citados por la NATA y el American College of Sports Medicine (ACSM) confirman que las adaptaciones no perjudican el desempeño en condiciones de temperatura moderada y pueden incluso mejorarlo. Para quienes no pueden acceder a un entorno caluroso natural, alternativas como el baño en agua caliente (40 a 44 ℃) durante 30 a 60 minutos después del entrenamiento, o sesiones de sauna de 20 a 30 minutos, generan adaptaciones comparables según la evidencia disponible.

Un aspecto crítico: la aclimatación se pierde. Las adaptaciones comienzan a revertirse tras unos pocos días sin exposición al calor, y se requieren entre 2 y 4 días de reaclimatación para recuperarlas. Este dato es especialmente relevante para atletas que viajan y compiten en climas distintos al de su entrenamiento habitual.

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Las autoridades deportivas preparan protocolos especiales para reducir el riesgo de golpes de calor y agotamiento físico durante los partidos.

Ropa deportiva transpirable y técnicas de pre-enfriamiento antes de competir

La vestimenta deportiva actúa como un regulador térmico en ambas direcciones: puede facilitar o dificultar la disipación del calor corporal. Los lineamientos de Sports Medicine Australia (SMA) recomiendan minimizar las capas de ropa, reducir la cobertura de piel y elegir prendas livianas y transpirables que promuevan la evaporación del sudor. Los tejidos sintéticos con estructuras tridimensionales que permiten la circulación de aire cerca de la piel, o con alta permeabilidad al vapor de agua, mostraron reducciones significativas en la temperatura central y cutánea en un estudio con atletas de maratón realizado en condiciones de calor y humedad (30 ℃, 50 % de humedad relativa).

Sin embargo, la ropa deportiva por sí sola no es suficiente. Las técnicas de pre-enfriamiento —aplicadas antes del inicio del ejercicio— amplían la capacidad del cuerpo para almacenar calor y retardan el momento en que la temperatura central alcanza niveles peligrosos. Una revisión publicada en BMC Medicine y estudios del National Institutes of Health (NIH) identifican tres métodos principales:

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Inmersión en agua fría (10 a 25 ℃): es el método más eficaz, con evidencia moderada de mejora del rendimiento de resistencia en calor. Requiere entre 30 y 60 minutos de exposición y no siempre es logísticamente viable.

Ingestión de bebida fría o de hielo triturado : enfría directamente la temperatura central, es de bajo costo y práctica en entornos deportivos. La cantidad recomendada oscila entre 6,8 y 14 gramos por kilogramo de peso corporal.

Chaleco de hielo o de gel frío: cubre una superficie amplia del cuerpo, es liviano y puede usarse durante el calentamiento sin afectar la temperatura muscular óptima. Tiene menor potencia de enfriamiento que la inmersión, pero es el más accesible en competencias masivas.

La combinación de métodos es la estrategia más efectiva, según los investigadores. World Athletics, en su guía oficial para carreras de ruta en calor, recomienda que los atletas calienten a la sombra, usen ropa de colores claros, apliquen protector solar a base de agua —no oleoso, para no interferir con la sudoración— y protejan los ojos con anteojos con filtro UV.

Protocolo de emergencia en eventos deportivos y maratones durante el verano

El protocolo de emergencia ante un golpe de calor por esfuerzo tiene un principio rector que los sistemas de salud deportiva de todo el mundo han adoptado como estándar: enfriar primero, transportar después. Este orden de prioridades —establecido por el Comité Olímpico Internacional (COI) y la NATA— es contraintuitivo para muchos socorristas, pero es determinante para la sobrevida del atleta.

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Los estudios demuestran que cuando el enfriamiento mediante inmersión completa en agua fría se aplica dentro de los primeros 30 minutos del colapso, la tasa de supervivencia alcanza el 100 % en poblaciones analizadas. La temperatura central debe reducirse por debajo de los 39 ℃ antes de trasladar al paciente a un centro médico. La temperatura rectal —no la oral, axilar ni timpánica— es la única medida válida para diagnosticar el EHS y monitorear la efectividad del enfriamiento, según el protocolo del COI para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Una infografía de Infobae detalla los pasos de primeros auxilios, los síntomas característicos y los riesgos orgánicos derivados de un golpe de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para eventos deportivos masivos como maratones de verano, los lineamientos del American College of Sports Medicine (ACSM) y de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo establecen los siguientes requisitos mínimos de cobertura médica por cada 1.000 participantes: entre 1 y 2 médicos, entre 4 y 6 podólogos, entre 1 y 4 técnicos de emergencias médicas, entre 2 y 4 enfermeros y entre 3 y 6 entrenadores atléticos. Además, debe haber una ambulancia por cada 3.000 corredores en la zona de meta y vehículos de respuesta de emergencia móviles a lo largo del recorrido.

Cada puesto médico en la zona de llegada debe contar con una tina de inmersión en agua helada preparada antes del inicio de la carrera, con temperatura entre 5 ℃ y 15 ℃. Para situaciones de colapso en puntos remotos del recorrido —donde trasladar al atleta a la carpa médica toma tiempo— el protocolo TACo (Tarp-Assisted Cooling, o enfriamiento asistido con lona) permite improvisar una tina de inmersión usando una lona impermeable, hielo y agua, aplicado por al menos cuatro rescatistas entrenados. Este método fue avalado por el grupo de expertos del COI para Tokio 2020 y es una alternativa válida cuando la inmersión convencional no está disponible en el lugar del colapso.

La cancelación o postergación de un evento cuando el WBGT supera los 26,7 ℃ (80 ℉) es una medida que la Canadian Track and Field Association lleva años recomendando. El ACSM fija ese umbral en 27,8 ℃ (82 ℉). Más allá del debate sobre los valores exactos, el consenso médico es claro: ninguna carrera justifica exponer a los participantes a condiciones en las que el sistema de respuesta de emergencia no puede garantizar el enfriamiento en los primeros 30 minutos ante un caso de EHS.