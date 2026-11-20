En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,45 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión anterior, con una leve variación positiva del 0,17%. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,48%, mientras que en términos interanuales, su valor ha aumentado un 2,74%.
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El dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cinco días, reflejando un fortalecimiento de la moneda local. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 3,24%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 6,63%, lo que indica un grado de estabilidad en el mercado cambiario.
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