Perú

EsSalud permitirá que pacientes hospitalizados permanezcan acompañados las 24 horas

La disposición de la nueva gestión de Zulema Tomas busca incorporar un enfoque más humano en los establecimientos del Seguro Social y reconoce el papel de la compañía durante los procesos de enfermedad y recuperación.

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Los pacientes hospitalizados en los establecimientos del Seguro Social de Salud (EsSalud) podrán contar con el acompañamiento de un familiar directo o de una persona de su elección durante su estancia. La medida busca incorporar un enfoque más humano en la atención y reconoce la importancia de la compañía durante los periodos de enfermedad y recuperación.

La disposición fue impulsada durante los primeros días de gestión de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzales, y se concretó mediante la Resolución Ministerial N.° 300-2026-TR, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

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La norma declara de interés sectorial la atención integral, humanizada y centrada en la persona y encarga a EsSalud establecer las reglas para el acompañamiento de los pacientes hospitalizados en sus Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).

Aunque la medida plantea la posibilidad de que el paciente permanezca acompañado durante las 24 horas, su aplicación deberá ser regulada por EsSalud de acuerdo con las condiciones de cada servicio y los protocolos sanitarios y de seguridad correspondientes.

Pacientes podrán estar acompañados durante su hospitalización

La presidenta ejecutiva de EsSalud explicó que una de las primeras decisiones de su gestión está orientada a cambiar la experiencia de los asegurados durante una hospitalización.

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“El familiar debe estar al lado de su paciente. La primera medida que he tomado para avanzar en la humanización de EsSalud es que pueda acompañarlo las 24 horas, los siete días de la semana”.

La propuesta contempla que el acompañante pueda ser un familiar directo o una persona elegida por el propio paciente. De esta manera, se busca que quienes atraviesan una hospitalización no tengan que afrontar el proceso sin la presencia de alguien cercano.

Una mujer con suéter rojo y mascarilla azul de pie junto a una cama hospitalaria cubierta con un mosquitero donde yace una persona.
La focalización geográfica permite a EsSalud priorizar medicamentos, insumos médicos, personal especializado e infraestructura ante un posible aumento de contagios de dengue. (Crédito: Andina Noticias) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento no reemplazará las funciones del personal médico, de enfermería ni de los demás profesionales encargados de la atención. Su incorporación estará sujeta a las condiciones de cada área hospitalaria y a las disposiciones que establezca EsSalud.

¿Cuándo comenzará a aplicarse la medida en EsSalud?

La resolución establece que EsSalud tendrá un plazo máximo de 30 días calendario para emitir las disposiciones necesarias que permitan implementar el acompañamiento de pacientes hospitalizados.

Estas reglas deberán considerar las condiciones médicas y de seguridad de cada servicio, además de las normas, directivas y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

Por ello, la publicación de la resolución ministerial constituye el marco para avanzar con esta política, pero la aplicación concreta dependerá de las disposiciones que emita EsSalud.

Los establecimientos deberán definir cómo se desarrollará el acompañamiento de acuerdo con las características de sus servicios y las necesidades de los pacientes.

Una hospitalización puede afectar también el bienestar emocional

La permanencia en un hospital puede generar temor, ansiedad, incertidumbre y desorientación, especialmente cuando el paciente enfrenta un diagnóstico complejo o un tratamiento prolongado.

En ese contexto, la presencia de una persona cercana puede contribuir a que el paciente se sienta acompañado durante el proceso. Además, el familiar puede ayudar a transmitir necesidades del paciente y comprender las indicaciones que deberá seguir durante la recuperación, siempre en coordinación con el personal de salud.

La medida también puede ser relevante para adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, para quienes la comunicación y el acompañamiento pueden adquirir particular importancia durante una hospitalización.

EsSalud busca colocar al paciente en el centro de la atención

La iniciativa forma parte de la propuesta de orientar la atención del Seguro Social hacia un modelo centrado en la persona y no únicamente en la enfermedad.

La presidenta ejecutiva de EsSalud destacó el respaldo del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, para concretar la medida a través de la Resolución Ministerial N.° 300-2026-TR.

“Agradezco el respaldo del ministro Juan Sheput, quien acompañó esta propuesta y comparte la decisión de avanzar hacia una atención más humana”.

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