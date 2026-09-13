EsSalud: Zulema Tomás es oficializada por como nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social

Zulema Tomás tiene experiencia en gestión hospitalaria en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y en la sede de San Borja.

Guardar

El Gobierno oficializó la designación de Zulema Tomás González como presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).

La medida figura en la Resolución Suprema N° 038-2026-TR, publicada este domingo 13 de septiembre en el boletín Normas Legales del diario oficial El Peruano.

PUBLICIDAD

La resolución cierra el encargo que ejercía Hilda Sandoval

La norma nombra a Tomás como representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ante el Consejo Directivo de EsSalud, condición necesaria para asumir la conducción de la institución.

En una resolución publicada de forma paralela, el Ejecutivo dio por concluido el encargo de las funciones de presidenta ejecutiva que desempeñaba Hilda Sandoval Cornejo. La viceministra de Trabajo ocupaba el puesto de manera interina.

La resolución establece que Zulema Tomás (centro) represente al Ministerio de Trabajo ante el Consejo Directivo de EsSalud.

Sandoval asumió esas funciones luego de la salida de Jaime Moreno Eustaquio, último titular de EsSalud. Su gestión concluyó tras un intercambio público con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

PUBLICIDAD

Con la publicación de ambas resoluciones, el seguro social vuelve a tener una autoridad titular al frente de su directorio y de la administración de sus servicios a nivel nacional.

Keiko Fujimori había confirmado el nombramiento días antes

La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, adelantó el viernes que Tomás sería nombrada como nueva presidenta ejecutiva de EsSalud. Durante una entrevista con RPP Noticias, respaldó la evaluación realizada por el ministro Sheput y destacó la experiencia de la médica en el sector público.

“Cuando yo evalúo un currículum, no me fijo si ha trabajado en un gobierno que ha sido opositor a nosotros. Yo me fijo en su capacidad, en su experiencia, y esta doctora cumple con todos estos requisitos”, declaró la mandataria.

PUBLICIDAD

Hilda Sandoval había asumido en EsSalud tras la salida de Jaime Moreno Eustaquio por un intercambio público con Juan Sheput.

Fujimori también se refirió a las críticas por la incorporación de funcionarios que ocuparon cargos en gobiernos anteriores. Según sostuvo, las decisiones en el Ejecutivo responden a criterios técnicos y a la trayectoria profesional de los postulantes.

La designación de Tomás se produce en un momento de cambios en la conducción de entidades vinculadas al sistema de salud. Su experiencia en la gestión hospitalaria y su paso por el Ministerio de Salud formaron parte de los argumentos expuestos por el Gobierno para respaldar su llegada a EsSalud.

Tomás fue ministra de Salud durante el gobierno de Vizcarra

Zulema Tomás fue ministra de Salud entre el 7 de enero y el 15 de noviembre de 2019, durante la administración de Martín Vizcarra Cornejo. Antes de integrar el gabinete, dirigió el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña entre 2014 y 2015.

PUBLICIDAD

Luego asumió la dirección del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, cargo que ocupó entre 2015 y 2019. Tras su salida del Ministerio de Salud, retornó a esa institución y, desde julio de 2020, ejercía como directora general.

Keiko Fujimori respaldó el nombramiento de Zulema Tomás y afirmó que evaluó su capacidad y experiencia para EsSalud.

Su renuncia al gabinete ocurrió en medio de denuncias de presunto nepotismo. Entre los cuestionamientos figuró que no declaró en su currículum que su hermana Edith Tomás había trabajado durante cuatro años en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

También se reportaron observaciones por la contratación de su esposo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Días antes de su salida, se conoció que había designado a la madre de la pareja de su hijo como jefa de Docencia e Investigación del Hospital María Auxiliadora.

PUBLICIDAD