Perú

EsSalud: Zulema Tomás es oficializada por como nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social

Zulema Tomás asumirá la conducción de EsSalud tras el cierre del encargo interino de Hilda Sandoval Cornejo. Fue ministra de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra

essalud
Zulema Tomás tiene experiencia en gestión hospitalaria en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y en la sede de San Borja.
Guardar

El Gobierno oficializó la designación de Zulema Tomás González como presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).

La medida figura en la Resolución Suprema N° 038-2026-TR, publicada este domingo 13 de septiembre en el boletín Normas Legales del diario oficial El Peruano.

PUBLICIDAD

La resolución cierra el encargo que ejercía Hilda Sandoval

La norma nombra a Tomás como representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ante el Consejo Directivo de EsSalud, condición necesaria para asumir la conducción de la institución.

En una resolución publicada de forma paralela, el Ejecutivo dio por concluido el encargo de las funciones de presidenta ejecutiva que desempeñaba Hilda Sandoval Cornejo. La viceministra de Trabajo ocupaba el puesto de manera interina.

La resolución establece que Zulema Tomás (centro) represente al Ministerio de Trabajo ante el Consejo Directivo de EsSalud.
La resolución establece que Zulema Tomás (centro) represente al Ministerio de Trabajo ante el Consejo Directivo de EsSalud.

Sandoval asumió esas funciones luego de la salida de Jaime Moreno Eustaquio, último titular de EsSalud. Su gestión concluyó tras un intercambio público con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

PUBLICIDAD

Con la publicación de ambas resoluciones, el seguro social vuelve a tener una autoridad titular al frente de su directorio y de la administración de sus servicios a nivel nacional.

Keiko Fujimori había confirmado el nombramiento días antes

La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, adelantó el viernes que Tomás sería nombrada como nueva presidenta ejecutiva de EsSalud. Durante una entrevista con RPP Noticias, respaldó la evaluación realizada por el ministro Sheput y destacó la experiencia de la médica en el sector público.

“Cuando yo evalúo un currículum, no me fijo si ha trabajado en un gobierno que ha sido opositor a nosotros. Yo me fijo en su capacidad, en su experiencia, y esta doctora cumple con todos estos requisitos”, declaró la mandataria.

Juan Manuel Sheput habla frente a un micrófono en una mesa de trabajo junto a dos funcionarios y carteles con sus nombres
Hilda Sandoval había asumido en EsSalud tras la salida de Jaime Moreno Eustaquio por un intercambio público con Juan Sheput.

Fujimori también se refirió a las críticas por la incorporación de funcionarios que ocuparon cargos en gobiernos anteriores. Según sostuvo, las decisiones en el Ejecutivo responden a criterios técnicos y a la trayectoria profesional de los postulantes.

La designación de Tomás se produce en un momento de cambios en la conducción de entidades vinculadas al sistema de salud. Su experiencia en la gestión hospitalaria y su paso por el Ministerio de Salud formaron parte de los argumentos expuestos por el Gobierno para respaldar su llegada a EsSalud.

Tomás fue ministra de Salud durante el gobierno de Vizcarra

Zulema Tomás fue ministra de Salud entre el 7 de enero y el 15 de noviembre de 2019, durante la administración de Martín Vizcarra Cornejo. Antes de integrar el gabinete, dirigió el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña entre 2014 y 2015.

Luego asumió la dirección del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, cargo que ocupó entre 2015 y 2019. Tras su salida del Ministerio de Salud, retornó a esa institución y, desde julio de 2020, ejercía como directora general.

EsSalud garantiza continuidad de tratamientos para diabetes y hemofilia con nuevas compras internacionales. (Foto: Agencia Andina)
Keiko Fujimori respaldó el nombramiento de Zulema Tomás y afirmó que evaluó su capacidad y experiencia para EsSalud.

Su renuncia al gabinete ocurrió en medio de denuncias de presunto nepotismo. Entre los cuestionamientos figuró que no declaró en su currículum que su hermana Edith Tomás había trabajado durante cuatro años en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

También se reportaron observaciones por la contratación de su esposo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Días antes de su salida, se conoció que había designado a la madre de la pareja de su hijo como jefa de Docencia e Investigación del Hospital María Auxiliadora.

Temas Relacionados

EsSaludZulema TomásMinisterio de TrabajoMTPEsaludJuan Sheputperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El conjunto de Roberto Mosquera tiene la obligación de romper la extensa racha de no ganar de visita en la Liga 1 cuando enfrente a la ‘fuerza del sur’. Sigue las incidencias del compromiso

Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Pamela López expone a hermano de Alejandra Baigorria y el incómodo momento que pasó con él: “Me pareció totalmente desubicado”

La ex de Christian Cueva reveló en el programa ‘Vale Todo’ que Derek Baigorria la contactó con el pretexto de una campaña publicitaria y luego la acosó con llamadas en las que le ofrecía carteras, bolsos, viajes y mostró los chats como prueba

Pamela López expone a hermano de Alejandra Baigorria y el incómodo momento que pasó con él: “Me pareció totalmente desubicado”

Agenda cultural en Lima 10 al 17 de setiembre: Romeo Santos y Prince Royce, Arcángel, Pandora y El Lago de los Cisnes con orquesta

Una semana con tres grandes conciertos internacionales, ballet clásico con orquesta en vivo, exposiciones gratuitas y comedia en varios distritos de la ciudad

Agenda cultural en Lima 10 al 17 de setiembre: Romeo Santos y Prince Royce, Arcángel, Pandora y El Lago de los Cisnes con orquesta

Perú: familias podrán asegurar su vivienda contra El Niño o temblores y cobrar una indemnización incluso sin daños materiales

Nuevos seguros paramétricos alcanzan también a tsunamis, inundaciones y heladas. Bastará con que el indicador acordado en la póliza alcance el umbral previsto para activar la cobertura, precisó la SBS

Perú: familias podrán asegurar su vivienda contra El Niño o temblores y cobrar una indemnización incluso sin daños materiales

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres sismos de magnitud entre 4,0 y 4,5 el 12 de septiembre

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de septiembre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputado Harvey Colchado propone recortar pensión a congresistas que fueron policías y militares que cobren “doble sueldo”

Diputado Harvey Colchado propone recortar pensión a congresistas que fueron policías y militares que cobren “doble sueldo”

Presidenta Keiko Fujimori anuncia retorno de vuelos cívicos a Purús, en Ucayali

JNJ propone destituir al juez Juan Torres Tasso por otorgar una medida cautelar a Delia Espinoza

33% indica tener poco interés en las Elecciones Regionales y Municipales

Víctor Zanabria a juicio: PJ rechaza archivar su proceso penal al amparo de la ‘Ley Rospigliosi’ sobre Fuero Militar

ENTRETENIMIENTO

Pamela López expone a hermano de Alejandra Baigorria y el incómodo momento que pasó con él: “Me pareció totalmente desubicado”

Pamela López expone a hermano de Alejandra Baigorria y el incómodo momento que pasó con él: “Me pareció totalmente desubicado”

Agenda cultural en Lima 10 al 17 de setiembre: Romeo Santos y Prince Royce, Arcángel, Pandora y El Lago de los Cisnes con orquesta

Almendrades y Nekroos serán los representantes de Perú en Red Bull Batalla 2027 en Lima: precio y cómo conseguir las entradas

El adiós a 'Yuca' en su velorio: Jorge Benavides, Melcochita, 'Cachito' Ramírez, Gabriela Serpa y más colegas lo despiden

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses sorprendieron a los invitados de su boda con sus votos: “Quiero seguir conociendo el mundo contigo”

DEPORTES

Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua HOY?: Partido por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Pablo Guede, pese a derrota de Alianza Lima ante Universitario, cree que aún puede ganar el Clausura: “Seguimos en carrera”

Lisandro Alzugaray y su gol agónico para Universitario que silenció Matute: “Pudimos llevarnos tres puntos a casa

Alex Valera destacó el triunfo de Universitario ante Alianza Lima: “No se ha hecho un gran partido, pero pudimos sacar tres puntos”