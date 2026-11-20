El cantante Christian Domínguez ofrece declaraciones en un set de televisión junto a una imagen del músico Walter Yaipén en el escenario.

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Christian Domínguez expresó su respaldo a Walter Yaipén luego de que el líder de Hermanos Yaipén sufriera una descompensación durante una presentación. El cantante, quien integró la agrupación en una etapa de su carrera, le deseó una pronta recuperación y recordó la oportunidad que recibió dentro de la orquesta.

El intérprete se refirió al vínculo que conserva con Yaipén y destacó el afecto que mantiene por quien fue su director musical. Domínguez afirmó que espera verlo recuperado y de regreso en los escenarios.

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“Desde aquí le mando muchas fuerzas”, manifestó el artista al conocer el estado de salud del fundador de la agrupación de cumbia.

Christian Domínguez interpreta ‘Una rosa lo sabe’ y ‘Mi estrella’ frente a Walter Yaipén y recuerda su paso por Hermanos Yaipén. Captura: TikTok Radio Nueva Q.

El cantante también valoró el respaldo que recibió años atrás, cuando formó parte de la orquesta. “Tengo mucho cariño y respeto por él. En algún momento me dio la oportunidad, estoy agradecido”, sostuvo.

Las palabras de Christian Domínguez llegaron después de que Walter Yaipén se sintiera mal mientras ofrecía un espectáculo. El episodio obligó al músico a detener de forma temporal sus actividades artísticas para enfocarse en su recuperación.

La situación también modificó la agenda de Hermanos Yaipén, que había preparado un concierto para celebrar sus 26 años de trayectoria. La presentación estaba prevista para el sábado 21 de noviembre, a las 19:00, en El Huaralino Internacional.

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Walter Yaipén se burla de Christian Domínguez.

La agrupación comunicó a sus seguidores que el aniversario quedaría postergado. La medida se tomó tras la descompensación que afectó a su líder y ante la necesidad de que guarde reposo antes de retomar sus compromisos.

Hermanos Yaipén aplazó su aniversario tras la descompensación de Walter Yaipén

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, Hermanos Yaipén confirmó que no realizará el espectáculo en la fecha anunciada. El grupo señaló que la decisión responde al momento de salud que atraviesa Walter Yaipén.

“La familia de Hermanos Yaipén se dirige con profundo respeto y cariño a nuestro querido público para comunicar la postergación de la celebración de nuestro 26.° aniversario, programada para este 21 de noviembre”, indicó el comunicado difundido por la orquesta.

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La celebración tenía previsto reunir a los seguidores que acompañaron al grupo durante más de dos décadas. Por ese motivo, la suspensión temporal generó mensajes de preocupación y respaldo hacia el músico.

Walter Yaipén también se pronunció después del incidente. En un mensaje dirigido a su público, agradeció las expresiones de afecto que recibió en las últimas horas y reconoció que deberá mantenerse alejado de los escenarios por un tiempo.

Hermanos Yaipén postergó el concierto por su vigesimosexto aniversario para priorizar la recuperación de Walter Yaipén.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por las innumerables muestras de cariño, preocupación y mensajes”, escribió el cantante en sus redes sociales.

El artista admitió que la postergación del concierto de aniversario fue una decisión difícil. La fecha tenía un significado especial para la orquesta, que planeaba celebrar sus 26 años de carrera musical junto con sus seguidores.

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“Sé que la postergación de nuestro 26.° aniversario de Hermanos Yaipén ha generado tristeza y preocupación en todos aquellos que esperaban compartir con nosotros esta fecha tan especial”, expresó.

Walter Yaipén señaló que también le afecta no poder estar presente en la celebración, debido a su cercanía con el público y su actividad constante en los escenarios. “No hay mayor alegría que estar sobre un escenario compartiendo nuestra música con ustedes”, manifestó.

Walter Yaipén agradeció las oraciones y los mensajes que recibió de sus seguidores.

Por el momento, Hermanos Yaipén no anunció una nueva fecha para el concierto que iba a realizarse en El Huaralino Internacional. La agrupación dejó en pausa las actividades por su aniversario mientras Walter Yaipén continúa con su recuperación.

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