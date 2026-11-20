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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, dio una entrevista al programa Beto a Saber donde pidió la renuncia de Jesús Gálvez, alcalde de Jesús María y tercer regidor electo de la agrupación, tras plantear tres cuestionamientos sobre presuntas deslealtades internas y contratos municipales de iluminación. El dirigente afirmó que promoverá indagaciones sobre operaciones que, según su versión, podrían presentar una diferencia cercana a USD 1 millón respecto de su costo real.

López Aliaga sostuvo que la solicitud no equivale a una expulsión partidaria. Según explicó, buscó apartar a Gálvez de la estructura de Renovación Popular mientras se revisan los hechos que expuso públicamente. “Si no puedes explicarme estos tres elementos, mejor renuncia porque vamos a investigar”, relató sobre el mensaje que le envió al alcalde.

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El pronunciamiento elevó la tensión dentro del partido luego de que Gálvez declarara que recibió por WhatsApp la comunicación sobre su salida de la organización y que desconocía las razones de la decisión. López Aliaga respondió que utiliza esa aplicación para mantener constancia escrita de los intercambios y afirmó que el alcalde lo bloqueó, situación que, según dijo, impidió una conversación directa.

López Aliaga afirma que Gálvez no respondió a sus preguntas

El primer punto mencionado por López Aliaga se relaciona con Sergio Castromonte Chaparro, conocido como “el Bombero”, quien postuló en La Molina. El dirigente sostuvo que Castromonte trabajó durante cuatro años en la Municipalidad de Jesús María, en el período en que Gálvez encabezaba esa comuna, como coordinador de proyectos.

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En un inicio, López Aliaga lo presentó como gerente municipal, aunque luego corrigió esa afirmación después de que Harry McBright, mencionado como gerente general del municipio, negara que Castromonte hubiera ocupado esa función. Otro trabajador de la comuna, Mijail Fluer, señaló que tampoco ejerció un cargo público. Ante esas versiones, el líder partidario indicó que la declaración jurada de Castromonte lo registra como coordinador de proyectos.

López Aliaga sostuvo que se trató de una función de confianza, aunque no detalló las responsabilidades específicas ni presentó documentos adicionales sobre la relación laboral. El planteamiento forma parte de la primera de las dudas que, según afirmó, trasladó a Gálvez antes de pedirle que deje el cargo partidario que ocupa como tercer regidor electo.

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Renzo Reggiardo respaldó a la regidora Jeannete Alonzo ante una posible sucesión en la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Composición: Infobae Perú)

La campaña en Jesús María aparece como el segundo cuestionamiento

La segunda sospecha expuesta por López Aliaga se centra en el desarrollo de la campaña electoral de Renovación Popular en Jesús María. El dirigente indicó que Gálvez era el coordinador partidario en ese distrito y recordó que la agrupación obtuvo allí la votación provincial, aunque no consiguió la alcaldía distrital.

Según su relato, la candidatura de Renovación Popular para la alcaldía de Jesús María no contó con carteles, actividades proselitistas ni una promoción visible en el distrito. A partir de esa situación, señaló que buscó explicaciones sobre el trabajo territorial del partido y sobre las decisiones que se tomaron durante esa contienda.

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El dirigente vinculó ese escenario con la postulación de Castromonte por Avanza País en La Molina, donde compitió frente a Liz Uceda, esposa del exalcalde Diego Uceda. López Aliaga consideró que esa campaña tuvo una intensidad que le generó interrogantes sobre su financiamiento, aunque no presentó pruebas concluyentes de una relación entre ambos procesos electorales.

El dirigente niega que la información partiera de su entorno personal

López Aliaga confirmó que es padrino de hijos de Diego Uceda y Liz Uceda, pero negó que las versiones sobre Castromonte procedieran de esa familia. Aseguró que revisó antecedentes disponibles en los registros públicos del Jurado Nacional de Elecciones, a partir de los cuales identificó la información laboral y electoral que luego cuestionó.

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El exalcalde de Lima afirmó que sus dudas no responden a una disputa personal, sino a la necesidad de determinar si existieron conductas incompatibles con los intereses de Renovación Popular. En ese sentido, insistió en que pidió la renuncia de Gálvez para evitar que el alcalde participe de la organización mientras se desarrollan las averiguaciones.

La controversia tomó mayor dimensión porque Gálvez aseguró que no entendía el motivo de la medida. López Aliaga sostuvo que el pedido fue precedido por consultas que, de acuerdo con su versión, no obtuvieron respuesta. También descartó haber dispuesto una expulsión formal, una decisión que requeriría otro procedimiento dentro de la agrupación.

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Renovación Popular lidera el conteo de la ONPE, pero Rafael López Aliaga podría quedar impedido de asumir la alcaldía por los criterios del JNE sobre reelección encubierta. Foto: Google Maps

Cuatro contratos de iluminación concentran la acusación más grave

La tercera cuestión planteada por López Aliaga apunta a cuatro contratos de iluminación en Jesús María. El dirigente afirmó que revisa documentación sobre esos servicios y estimó que su valor debía ubicarse cerca de USD 1 millón, aunque los acuerdos habrían alcanzado USD 2,5 millones.

La diferencia, calculada en alrededor de USD 1,5 millones, motivó el anuncio de una investigación más amplia. López Aliaga señaló que analiza si parte de esos recursos pudo tener otro destino, entre ellos la campaña de Castromonte en La Molina. Esa hipótesis fue expuesta por el dirigente, pero durante sus declaraciones no presentó elementos concluyentes que acrediten ese posible vínculo.

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El líder de Renovación Popular también puso en duda el origen de los fondos utilizados en esa candidatura y reclamó una revisión de los contratos municipales. La investigación, según indicó, buscará establecer si los valores pactados correspondían a precios de mercado y si existieron responsabilidades administrativas o políticas que deban ser esclarecidas.

Jesús Gálvez, tercer regidor electo por la Municipalidad Metropolitana de Lima

López Aliaga cuestionó a la Cancillería por una audiencia papal

Fuera de la controversia partidaria, López Aliaga relató que recibió una invitación escrita de la Secretaría del Vaticano para asistir a una audiencia con el papa. Dijo que viajó a Roma cuando era alcalde de Lima, aunque cuestionó a la Cancillería peruana del gobierno de Dina Boluarte por una modificación en las acreditaciones previstas para ese encuentro.

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Según contó, las nuevas entradas no le permitían entregar presentes al pontífice, entre ellos una llave de la ciudad y productos peruanos. Afirmó que, ante esa situación, cambió sus planes y viajó a Washington para participar en una diligencia judicial relacionada con litigios sobre Rutas de Lima, Brookfield y Odebrecht.

López Aliaga añadió que, durante esa visita, informó a una jueza identificada como Reyes sobre la situación judicial de la exalcaldesa Susana Villarán y la defensa legal de Brookfield. No precisó el expediente, el alcance de su intervención ni una resolución vinculada con esa diligencia. También sostuvo que no acudió a una ceremonia para políticos durante la visita del papa a Lima porque recibió la invitación el mismo día y tenía otros compromisos programados.