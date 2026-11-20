Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur. (Crédito: Andina)

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Este sábado 21 de noviembre, varios sectores de Lima Metropolitana y el Callao tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico. Los cortes de luz se realizarán en diferentes horarios, desde la medianoche hasta las primeras horas de la noche, y comprenderán calles, urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos.

La lista incluye zonas del Cercado de Lima, Carabayllo, Pueblo Libre, Callao y Los Olivos. En algunos puntos, la suspensión se prolongará hasta diez horas, mientras que en el Cercado se realizará durante la madrugada. Los cortes serán focalizados y no afectarán necesariamente a todos los vecinos de los distritos mencionados.

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¿Qué zonas tendrán cortes de luz y en qué horarios?

De acuerdo con la información proporcionada por Pluz, estas son las áreas comprendidas en las interrupciones del servicio:

Lima Cercado: de 12:00 a. m. a 4:00 a. m.

Av. A. Wiese: cuadra 3.

Jr. Callao: cuadra 1.

Pasaje Olaya: cuadra 1.

Jr. Huallaga: cuadras 1 y 2.

Pasaje Olaya con Jr. Huallaga.

Jr. Ucayali: cuadras 1 y 2.

Jr. de la Unión: cuadra 4.

Jr. Carabaya: cuadras 2 y 3.

Carabayllo: de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

Urbanización El Doral de Torreblanca: manzanas 22, 23 y 24.

Urbanización Torreblanca III Etapa: manzanas 12, 15, 19, 20, 22, 23 y 24.

Carabayllo: de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

Asociación de Propietarios Mallorca de Carabayllo: manzanas A, B, C, D, E y F.

Asociación de Vivienda Virgen del Pilar de Carabayllo: manzanas A, B, C, D, E, F y G.

Asociación de Propietarios Villa Sol de Carabayllo: manzanas A y B.

Programa de Vivienda Valle Sarón: manzanas A, B, C, D y E.

Asociación del Programa de Vivienda Las Almendras: manzanas A, B y C.

Asociación de Vivienda Residencial Los Laureles: manzana AP.

Pueblo Libre: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Calle Alcalá: cuadra 1.

Jr. Aragón: cuadras 1, 2 y 3.

Av. Mariano H. Cornejo: cuadras 16 y 17.

Av. Bolívar: cuadras 14, 15 y 16.

Calle Bacaflor: cuadra 1.

Pasaje Bacaflor: cuadra s/n.

Parque El Carmen: cuadra 15.

Av. José Leguía y Meléndez: cuadras 15 y 17.

Parque San Carlos: cuadra 2.

Calle Idelfonso Coloma: cuadra 1.

Jr. Río Tambo: cuadras 1, 2, 3 y 4.

Calle El Salinar: cuadra 1.

Jr. Santander: cuadra 2.

Jr. Toledo: cuadra 2.

Calle Valencia: cuadras 2 y 3.

Jr. Paracas: cuadra 1.

Jr. Navarra: cuadras 1 y 2.

Calle Nepeña: cuadra 1.

Calle La Coruña: cuadra 2.

Jr. Pativilca: cuadra 1.

Jr. Cartagena: cuadras 1, 2, 5 y 6.

Calle Huallu Anco (ex Chimú): cuadra 1.

Jr. Valle Riestra: cuadra 1.

Jr. Cueva: cuadra 2.

Jr. Cádiz: cuadras 3 y 4.

Jr. Belisario Barriga (ex Huari): cuadra 1.

Calle Galicia: cuadras 2 y 3.

Jr. Crnel. Juan Valer Sandoval: cuadras 1, 2 y 3.

Av. Gral. Clement: cuadras 15, 16 y 17.

Jr. Gral. José Ramón Pizarro: cuadras 1 y 7.

Callao: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

Calle Punta Pescador: cuadra 1.

Urbanización Lotización Industrial Santo Domingo Bocanegra: manzanas A y B.

Calle Bahía Los Ferroles: cuadra 3.

Callao: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

Av. Los Ferroles.

Los Olivos: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

A.H. El Ayllu: cuadras C1 a C17.

A.H. Corazón de Jesús Año Nuevo Zona A: manzanas A, B y C.

A.H. Mano de Dios: manzanas A, B y C.

Agrupación Familiar Jordania Zona A Año Nuevo: manzanas A, A prima, B, C, D, E, F y G.

A.H. Nueva Juventud: manzanas A, B, C, D y E.

A.H. Señor de Luren: manzanas A, B y C.

A.H. Jesús es el Camino Zonal 4: manzanas A y B.

A.H. 30 de Agosto de Año Nuevo: manzanas A, B, C y D.

A.H. Año Nuevo Sector Las Lomas: manzanas A, B, C, H y J.

A.H. Año Nuevo Zona A Sector La Cumbre: manzanas A, B, C, D, E, F, G e I.

A.H. Año Nuevo Sector 29: manzanas A7, B7, C7, D7 y E7.

Agrupación Familiar A.H. 6 de Marzo: manzanas A, B, C, D y E.

A.H. Año Nuevo Zona A: manzanas A y B.

Barranca: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

Av. Ferrocarril: cuadras 1 y 2.

Calle Andrés de los Reyes: cuadras 2, 3 y 4.

Pasaje Ferrocarril.

Calle Los Laureles.

Urbanización El Olivar: manzanas E y D.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Se recomienda cargar con anticipación los celulares y otros dispositivos, desconectar los equipos eléctricos sensibles y mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador para conservar los alimentos. Los hogares que utilizan equipos médicos eléctricos deben prever una fuente de energía alternativa durante la interrupción del servicio.

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También es conveniente tener una linterna a mano y evitar el uso de velas cerca de materiales inflamables. Los usuarios pueden revisar qué calles y manzanas están comprendidas en la lista para tomar precauciones antes del horario anunciado.