Zulema Tomás, cuestionada exministra de Vizcarra, será la jefa de EsSalud, confirma Keiko Fujimori

Gobierno designará a Zulema Tomás como presidenta ejecutiva de EsSalud.

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La presidenta Keiko Fujimori confirmó que Zulema Tomás, exministra de Salud del gobierno de Martín Vizcarra, asumirá la presidencia ejecutiva de EsSalud, el Seguro Social de Salud del país. Ello a pesar de que su salida del gabinete, en 2019, estuvo marcada por denuncias de presunto nepotismo.

En entrevista con RPP Noticias, Fujimori respaldó la elección al señalar que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, evaluó a una persona con experiencia en el sector. “Entiendo que ha podido haber alguna, digamos, preocupación. Para mí no existe ninguna preocupación”, afirmó la mandataria.

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Consultada sobre las críticas que apuntan a un “reciclaje” de funcionarios de gobiernos anteriores, en referencia la designación de nombres que trabajaron en las administraciones de Dina Boluarte y Martín Vizcarra, la jefa de Estado aseguró que lo que prevalece es el criterio técnico de la elección.

Health Minister Zulema Tomas speaks at a news conference at the Casimiro Ulloa hospital where former Peruvian President Alan Garcia was taken after he shot himself, in Lima, Peru, Wednesday, April 17, 2019. Peru's Health Ministry said García was sent to the hospital at 6:45 a.m. local time for a bullet wound to the head. (AP Photo/Martin Mejia)

“Cuando yo evalúo un currículum, no me fijo si ha trabajado en un gobierno que ha sido opositor a nosotros. Yo me fijo en su capacidad, en su experiencia, y esta doctora cumple con todos estos requisitos”, sostuvo la mandataria.

Actualmente, no hay un presidente de EsSalud. Dicho cargo viene siendo ocupado de manera interina por la viceministra de Trabajo, Hilda Sandoval Cornejo. El último jefe titular del Seguro Social de Salud fue Jaime Moreno Eustaquio, pero fue cesado luego de polémico intercambio con el ministro Juan Sheput.

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La trayectoria de Zulema Tomás

Zulema Tomás ejerció como ministra de Salud entre el 7 de enero y el 15 de noviembre de 2019, durante la gestión de Martín Vizcarra. Antes de asumir la cartera, ocupó la dirección general del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, entre 2014 y 2015, y luego la dirección del mismo instituto en su sede de San Borja, entre 2015 y 2019.

Su renuncia al Ministerio de Salud se produjo tras conocerse que no había declarado en su currículum que su hermana, Edith Tomás, trabajó durante cuatro años en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). El caso se sumó a otra denuncia por la contratación de su esposo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Días antes de su salida, se reveló que había designado, mediante una resolución ministerial, a la madre de la pareja de su hijo como jefa de docencia e investigación del Hospital María Auxiliadora.

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Martín Vizcarra en la audiencia de hoy 20 de agosto de 2026.

Descarta cambios en el gabinete

En la misma entrevista con RPP Noticias, Keiko Fujimori descartó cambios en el gabinete ministerial pese a versiones sobre discrepancias internas. Ratificó su confianza en el primer ministro Luis Galarreta, a quien atribuyó un rol clave en el diálogo con bancadas, gobiernos regionales y alcaldes.

“He leído también que dicen que hay discrepancias y he perdido la confianza en el primer ministro. Le ratifico toda mi confianza al primer ministro, que además tiene gran experiencia política. Él está cumpliendo un rol muy importante de diálogo con los diferentes sectores, bancadas, gobiernos regionales, alcaldes. Así es que estamos trabajando muy bien, de manera muy coordinada, mejorando, tomando decisiones, corrigiendo errores y avanzando”, sostuvo.

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