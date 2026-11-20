Dos ponentes intervienen en una mesa de debate durante las actividades del encuentro de la industria musical Lima PRO.

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Lima PRO regresa en 2027 con su octava edición para reunir, del 10 al 12 de febrero, a más de 40 especialistas de la industria musical latinoamericana en el Museo de Arte de Lima (MALI). La plataforma, fundada en 2014, convoca esta vez a ejecutivos de OCESA, Páramo Presenta y Ditto Music, entre otros referentes del sector, en un encuentro que combina paneles, showcases, masterclasses y ruedas de negocio.

El evento, que lleva una década articulando redes entre profesionales, empresas y proyectos musicales de la región, ampliará su programa con más de 12 paneles temáticos, 10 showcases y espacios de demo listening. La convocatoria para postular a los showcases abrirá el próximo martes 24 de noviembre.

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Dos participantes dialogan en un escenario frente a una pantalla sobre la trayectoria de la agrupación Los Mirlos durante las actividades de Lima PRO.

La cita busca consolidar a Lima como punto neurálgico del ecosistema musical hispanohablante, con una agenda que prioriza cuatro ejes: conexión regional, profesionalización, desarrollo de la escena local y sostenibilidad en la industria.

Entre las figuras internacionales confirmadas figura María Catalina Orjuela, directora de Sostenibilidad de Páramo Presenta —la empresa colombiana detrás de festivales como Estéreo Picnic y Cordillera— y creadora de Páramo Impacta, plataforma que promueve alianzas entre la industria musical, marcas, artistas y comunidades con foco en el impacto social y ambiental.

Cuatro ponentes participan en una mesa de diálogo sobre la industria musical durante el encuentro Lima PRO frente a una pantalla de proyección.

Desde México llegará Andrés Sánchez, promotor ejecutivo de OCESA, compañía que produce espectáculos de la escala de Corona Capital, Coca-Cola Flow Fest y Vive Latino. El panel de invitados se completa con William Patiño, Head LATAM de Ditto Music —distribuidora británica con fuerte presencia en el mercado latinoamericano— y Sergio Vargas, director del Mercado Musical del Pacífico, con sede en Cali, Colombia, iniciativa orientada a fortalecer los lazos comerciales dentro del ecosistema regional.

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Showcases y convocatoria abierta desde el 24 de noviembre

Los showcases son el componente central para los artistas que buscan visibilidad ante tomadores de decisión de la industria. Presentar una propuesta en este formato implica acceder a una red de promotores, programadores de festivales, managers y distribuidoras que, en ediciones anteriores, han derivado en contrataciones y acuerdos de distribución.

Dos participantes con auriculares y credenciales intervienen durante una sesión del encuentro musical Lima PRO.

La convocatoria para integrar la selección de showcases de Lima PRO 2027 abrirá el martes 24 de noviembre a través de los canales oficiales de la plataforma. Los interesados podrán encontrar las bases y el formulario de inscripción en www.limapro.pe.

La sostenibilidad, uno de los ejes centrales del programa

Una de las incorporaciones más destacadas de esta edición es el abordaje específico de la sostenibilidad en eventos musicales. Profesionales vinculados al Festival Estéreo Picnic de Colombia compartirán experiencias concretas sobre gestión de residuos y prácticas responsables aplicadas a grandes espectáculos.

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Un grupo de ponentes dialoga sobre los festivales en América Latina durante una de las actividades del encuentro de la industria musical Lima PRO.

Este eje se enmarca en una tendencia creciente dentro de la industria latinoamericana, donde festivales y promotoras enfrentan presión de públicos, marcas y regulaciones para adoptar estándares ambientales más exigentes. Lima PRO se posiciona así como un espacio donde esa conversación toma forma de acuerdos y metodologías replicables.

Una trayectoria de invitados que incluye Grammy Latinos y artistas peruanos de referencia

La octava edición llega precedida por un historial de figuras que le dan peso institucional al encuentro. Entre quienes pasaron por ediciones anteriores se cuentan José Rodríguez, promotor de Surfestival; Felipe Casallas, label manager de TikTok; y John Eddie Pérez, Head A&R de Sony Music US Latin.

Dos ponentes dialogan ante el público durante una charla de la industria musical en Lima PRO, con una proyección de un concierto multitudinario de fondo.

Lima PRO también ha sido escenario para figuras como Juan Campodónico, productor con cuatro Grammy Latinos; Roberto Musso, vocalista de El Cuarteto de Nos; y la manager del grupo uruguayo, Verónica Piagna. En el plano local, participaron Johann Cervantes y Victor Britos, productores de Masterlive y Live Nation Perú, respectivamente, además de artistas como Jorge Luis Rodríguez, fundador de Los Mirlos, Pelo Madueño, Milena Warthon y Salim Vera.

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Entradas disponibles desde S/ 90 con tarifa Early Bird

Las entradas para Lima PRO 2027 están disponibles en Joinnus desde S/ 90 en modalidad Early Bird. La organización también contempla tarifas especiales para estudiantes.

El evento se desarrollará en el Museo de Arte de Lima (MALI) durante tres jornadas que combinarán actividades abiertas al público con espacios de networking profesional. Toda la información sobre programación, convocatorias y acreditaciones estará disponible en https://limapro.pe.