EsSalud despedirá 11 mil 500 locadores de servicios para redestinar recursos

Solo quedará el 25% de locadores de servicios en EsSalud, pero el gobierno sostiene que se moverán recursos a favor del paciente. - Crédito EsSalud

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El Gobierno colocó a la Dra. Zulema Tomas al frente del Seguro Social de Salud (EsSalud) y ya una de sus primeras medidas ha sido reordenar los gastos de la institución, con el recorte de 75% de los locadores de servicios.

“Reducción de personal externo: Reducir la cantidad de locadores administrativos al 25% de la dotación actual en todas las sedes a nivel nacional”, es la orden que se ha emitido desde la Presidencia de la institución.

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Ahora, el mismo ministro de Trabajo, Juan Sheput, revela la cifra exacta. “Son aproximadamente 15 mil los locadores de servicios que hay en EsSalud. Consultados los propios responsables, ni siquiera saben el por qué se ha llegado a esta cifra astronómica”, reveló.

EsSalud tendrá menos locadores de servicios. - Crédito Difusión

EsSalud con menos locadores

Luego de que se revelara un memorando enviado por la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, Elizabeth Zulema Tomas Gonzáles a una de las direcciones internas de la entidad —donde la nueva gestión ordena la reducción del personal externo, los locadores administrativos a nivel nacional, exactamente— el titular del MTPE, Juan sheput, ha apoyado la medida.

EsSalud tendría 15 mil locadores de servicios, y la medida de la nueva gestión a cargo del seguro social se quedaría solo con el 25% de estos. Hay tantos de estos trabajadores que el mismo Sheput ha resaltado que la misma institución no sabe por qué se llegó a esta cifra de locadores.

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“Esto afecta sustantivamente a los fondos de la institución que deberían dedicarse a medicinas e insumos para la gestión de sanidad. Excelente medida de la Dra. Zulema Tomas: reducir al 25% esta cantidad es decir a 3.500″, resaltó el titular del MTPE.

El ministro afirmó que Zulema Tomás cuenta con experiencia y capacidad de gestión para conducir una etapa enfocada en recuperar la operatividad y combatir la corrupción en la institución. (Crédito: MTPE)

Así se estaría prescindiendo de cerca de 11 mil 500 de estos trabajadores. Pero esto implicará la “reevaluación de perfiles”.

Se ha ordenado “evaluar estrictamente las competencias y el cumplimiento de perfiles del 75% restante de locadores, a fin de garantizar que las actividades asignadas no presenten duplicidad de funciones con el personal de planta de la institución”.

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EsSalud acabó con huelga

Asimismo, el MTPE ha destacado que EsSalud y la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud del Perú (FED-CUT) suscribieron un acuerdo que beneficiará a alrededor de 25 mil trabajadores afiliados en todo el país y permitió dejar sin efecto la huelga nacional de 24 horas anunciada para este miércoles.

Este acuerdo fue alcanzado durante una reunión Extra Proceso conducida por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial, perteneciente a la Dirección General de Trabajo del MTPE. La intervención del sector habría permitido acercar posiciones y convertir las demandas laborales en compromisos concretos asumidos por ambas partes.

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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, respalda la designación de la médica Zulema Tomás como presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud del Perú. (Infobae Perú)

“Estamos demostrando que el diálogo sí produce resultados. El Ministerio de Trabajo debe ser la casa del diálogo: un espacio donde las diferencias se atiendan con responsabilidad y se transformen en acuerdos que protejan los derechos laborales y garanticen la continuidad de los servicios”, destacó el ministro de trabajo.

¿De qué se trato la negociación? Como primer compromiso, EsSalud acordó cumplir con el pago de la bonificación por cierre de pliego establecida en el laudo arbitral de 2019. El abono se realizará durante los meses de octubre y noviembre de 2026 y, si la institución cuenta con los recursos antes de la finalización de cada mes, priorizará el pago.

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“El laudo arbitral del pliego 2019 (que fue resuelto el 2024) reconoció un bono por cierre de pliego de S/4.200 a los trabajadores sindicalizados que estaban afiliados a la FED-CUT al 31 de diciembre de 2018, lo que representa un costo de 89,8 millones de soles, que saldrá de los aportes que hacen los asegurados de Essalud”, según reveló Marco Almerí, experto en Salud Pública.