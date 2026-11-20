El sorpresivo once de Universitario ante Sport Huancayo

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Universitario de Deportes viene ultimando detalles para afrontar el decisivo duelo con Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre en la última fecha del Torneo Clausura 2026. Pese a que los ‘cremas’ no depende sí mismos, saldrá a asegurar su pase a las semifinales y en el mejor de los casos, su pase directo a la final.

Sin Gianluca Lapadula, Lisandro Alzugaray, Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra; Fabián Bustos definió su alineación con varias sorpresas.

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Los 4 cambios en el once de Universitario

La lesión de Gianluca Lapadula obligará a Fabián Bustos a cambiar el ataque de Universitario de Deportes para la visita a Sport Huancayo. José ‘Tunche’ Rivera se perfila como su reemplazante y formaría dupla con Álex Valera.

El técnico argentino evalúa variantes en todas las líneas ante un partido que se disputará en la altura. Según informó Gustavo Peralta, la definición del once quedará pendiente hasta la práctica de este sábado.

Fabián Bustos prepara novedades en su once para el último duelo del Torneo Clausura 2026. (Modo fútbol)

La principal incógnita aparece en el arco. Diego Romero y Miguel Vargas alternaron durante los entrenamientos de la semana, por lo que el entrenador todavía no resolvió quién comenzará el encuentro.

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En la defensa, Matías Di Benedetto volvería a la formación titular. Williams Riveros mantendría su puesto en el fondo. El lugar restante en la zaga se definirá entre Caín Fara y Anderson Santamaría. Ambos compiten por el puesto de ‘stopper’ por derecha.

La situación física de Horacio Calcaterra abre una posibilidad para Juan Manuel Requena en el mediocampo. El volante se perfila para acompañar a Jairo Concha y Edison Flores.

Andy Polo tiene asegurada su presencia por una de las bandas. La otra posición todavía está en evaluación entre Jorge Abdiel Gutiérrez y César Inga, quien presenta una molestia leve en el tobillo y se esperará hasta el último minuto.

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El Estadio IPD de Huancayo se prepara para una jornada con presencia de ambas aficiones. El club trabaja con las autoridades para garantizar la seguridad, mientras tramita la habilitación de la tribuna Oriente para los visitantes (Liga 1)

El escenario de Universitario en la última fecha del Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes afrontará una definición en Huancayo con la posibilidad de avanzar directamente a la final nacional de la Liga 1 2026. El resultado ante Sport Huancayo determinará si el equipo crema evita la ronda de semifinales.

La ‘U’ llegará a la última fecha con 32 puntos y una diferencia de goles de +11. El cuadro dirigido por Fabián Bustos ya garantizó su presencia en los play-offs.

La jornada se jugará en simultáneo y resolverá la pelea por el Torneo Clausura, que también involucra a Sporting Cristal y Sport Huancayo.

El club de Ate accederá directamente a la final si derrota al conjunto huancaíno y Cristal deja puntos frente a Cienciano. En ese escenario, enfrentará a Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura.

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Si el conjunto crema no consigue imponerse en Huancayo, deberá disputar las semifinales para continuar en competencia por el título.

Fabián Bustos no dirigirá en Universitario vs Melgar por el reinicio del Torneo Clausura 2026

¿Cuándo se jugarán las semifinales y finales de la Liga 1 2026?

La última fecha del Torneo Clausura 2026 definirá si la Liga 1 tendrá una ronda de semifinales antes de la final nacional.

Si los ‘play offs’ quedan establecidos, la primera semifinal se disputará el domingo 29 de noviembre. El partido de vuelta está programado para el viernes 4 de diciembre.

Las series de semifinales y finales se jugarán con encuentros de ida y vuelta. La definición del campeón de la Liga 1 comenzará el martes 8 de diciembre y concluirá el domingo 13 de diciembre.

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El calendario cambiará si se produce una final directa. En ese escenario, la serie se iniciará el domingo 29 de noviembre. El cierre del campeonato se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva.