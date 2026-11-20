DNI BioFacial es indispensable para completar el trámite, ya que permite validar la identidad del solicitante desde el celular - Créditos: Reniec.

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¿Todavía tienes el DNI azul? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) permite solicitar su duplicado en formato electrónico mediante internet. La alternativa está dirigida a los ciudadanos que desean realizar las primeras etapas de la gestión de manera virtual y escoger posteriormente el centro de atención donde recogerán su nuevo documento.

El procedimiento requiere el uso de un teléfono celular, debido a que la identidad del solicitante debe ser validada mediante la aplicación DNI BioFacial. Esta herramienta también permite realizar la captura de la fotografía que será utilizada para el DNI electrónico (DNIe), por lo que constituye un requisito para completar la solicitud.

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La modalidad busca facilitar el proceso para quienes todavía cuentan con la versión azul de su documento. En lugar de acudir directamente a una sede para iniciar la gestión, el ciudadano puede comenzar desde sus dispositivos y continuar con las indicaciones disponibles en la plataforma habilitada por la entidad.

El proceso virtual contempla cuatro etapas, desde el pago del derecho hasta la selección de la oficina donde se recogerá el documento - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Cuánto cuesta solicitar el duplicado del DNI azul a electrónico?

El trámite tiene un costo de S/30.00. Para efectuar el pago, se debe utilizar el código 02121 en cualquiera de los canales habilitados por Reniec.

El abono es uno de los requisitos que debe cumplirse antes de continuar con la solicitud virtual. Por ello, los interesados deben conservar la constancia de la operación y verificar que el monto haya sido realizado bajo el concepto correspondiente.

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¿Cómo solicitar el DNI electrónico por internet?

El trámite se desarrolla en cuatro etapas. Es importante contar previamente con la aplicación DNI BioFacial instalada en el celular para poder completar la validación de identidad y la fotografía requerida.

Estos son los pasos:

Realiza el pago: Abona S/30.00 con el código 02121 en cualquiera de los canales de pago habilitados por Reniec.

Usa DNI BioFacial: Descarga la aplicación y selecciona “Duplicado DNI azul a Electrónico”. Luego, valida tu identidad y tómate la fotografía solicitada para el nuevo documento.

Ingresa a la plataforma: Accede a Accede a identidad.reniec.gob.pe y selecciona la opción “Duplicado DNI azul a electrónico”.

Elige el lugar de recojo: Verifica la información registrada y selecciona la oficina de atención donde recogerás el DNI electrónico.

Reniec permite pasar del DNI azul al electrónico mediante un trámite virtual, sin necesidad de iniciar la gestión presencialmente - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

DNI BioFacial: ¿Dónde descargar la aplicación?

La aplicación DNI BioFacial es necesaria para completar la verificación de identidad durante este procedimiento. Su función permite que el ciudadano realice desde su teléfono una comprobación vinculada con su identidad y obtenga la fotografía requerida para continuar con la gestión.

La herramienta está disponible para dispositivos móviles mediante Play Store y App Store. Reniec también proporciona un enlace oficial para acceder a la información relacionada con la aplicación y sus opciones de descarga.

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Los ciudadanos pueden consultar este recurso a través del portal del Estado peruano, en la dirección https://www.gob.pe/es/p/116809.

¿Qué debe tener en cuenta el ciudadano?

Antes de comenzar, es recomendable verificar que el celular utilizado permita instalar y ejecutar DNI BioFacial. Esto resulta necesario porque una parte importante de la gestión depende de la validación realizada mediante dicha herramienta.

También se debe revisar cuidadosamente la información personal que aparece durante el trámite virtual. La elección de la oficina de recojo es otro aspecto que debe considerarse, debido a que el documento será recogido en el establecimiento seleccionado por el titular.

La alternativa permite así que una persona que todavía posee el DNI azul pueda gestionar su duplicado hacia el formato electrónico desde internet. El proceso combina el pago correspondiente, la validación mediante el teléfono y el registro de la solicitud en la plataforma digital de Reniec, mientras que la entrega del documento queda vinculada al centro de atención elegido por el ciudadano.

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