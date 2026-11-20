La SBS sacó un pronunciamiento oficial por el allanamiento a su sede. - Crédito Andina

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha sido allanada por el caso Los Herméticos del Caudal, un caso sobre el cual la SBS ya se había pronunciado. Pero ahora ha tenido un nuevo giro.

A pesar de que, según resalta la SBS, esta entidad ha venido colaborando con el Ministerio Público, atendiendo todos los pedidos de información que se le requería, esta ha actuado desproporcionalmente (considera la SBS) al allanar sus oficinas.

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La investigación sería por una supuesta concertación entre funcionarios y empresas privadas, donde la hipótesis fiscal es que se habría beneficiado a empresas de transporte de caudales (traslado de efectivo y dinero) para evitar la competencia. Ahora, la SBS revela que hay dos funcionarios investigados por este caso. Pero ya había señalado anteriormente que esto forma parte de “una campaña que ha generado varios reportajes sin sustento en el mismo medio, y que se relaciona con la emisión de un informe de inteligencia financiera por parte de la UIF, unidad adscrita a la SBS”.

El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, descartó las acusaciones vinculadas al caso “Los Herméticos del Caudal”, aunque precisó que el tema está bajo investigación del Ministerio Público.

SBS responde por allanamiento

Como Infobae Perú adelantó, la SBS considera ‘desproporcionada’ la actuación del Ministerio Público. Pero ahora amplían más sobre el allanamiento en su respuesta oficial.

Ante la diligencia que realizó el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en la sede principal de la SBS, esta institución informó lo siguiente:

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El Ministerio Público inició una investigación contra los que resulten responsables por el presunto delito de negociación incompatible y, desde el primer momento, la SBS ha atendido ampliamente todo requerimiento de información de dicha entidad

El día de ayer jueves 19 de noviembre, la SBS tomó conocimiento de que dos de sus funcionarios han sido incluidos en dicha investigación , quienes vienen colaborando conforme a ley

Asimismo, y sin que esta Superintendencia tenga pendiente remitir información alguna a dicha entidad, el Ministerio Público ha solicitado y obtenido una orden judicial de allanamiento de su sede principal, medida que estimamos desproporcionada. En todo momento, la SBS ha colaborado con el debido desarrollo de la diligencia, actuando en estricto respeto de las instituciones y de las normas

Esta Superintendencia rechaza la continua filtración de información reservada relativa a este caso debido a que afecta la integridad e imparcialidad de la investigación.

Pero la SBS señala que hay una campaña de reportajes sin sustento. - Crédito Congreso

Asimismo, la SBS ha reafirmado que “ha actuado y actúa en estricto cumplimiento de sus funciones y del marco legal vigente”.

La SBS antes del allanamiento

Ya anteriormente también la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) había rechazado los informes periodísticos (que fueron difundidos por Panorama) que vinculan a funcionarios de la institución con presuntos actos de corrupción relacionados con una supuesta interferencia en el mercado de transporte de caudales.

La tesis del Ministerio Público también apuntaba a la existencia de un presunto mecanismo de lavado de activos basado en la conversión y transferencia de fondos. Foto: CanalB

Relacionado al caso específico, sucede que al recibir opiniones del proyecto de ley 9476 —que buscaba autorizar de manera excepcional al Banco de la Nación a transportar dinero en efectivo con resguardo de la PNP o las Fuerzas Armadas, sin la obligación de contratar empresas privadas de seguridad—, la SBS atendió una solicitud de reunión de la Asociación de Seguridad Privada del Perú, algo común.

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Es más, la institución emitió una opinión técnica sobre dicha iniciativa legislativa, y precisó que impulsó medidas para facilitar el ingreso de nuevos competidores al mercado de transporte de caudales (entre ellas, la reducción del capital mínimo requerido para constituir estas empresas). Un comportamiento que iría en contra de lo que justamente se le acusa.

Pero además, en ese momento también la entidad agregaba que se pretendía “señalar que la SBS tendría algún favorecimiento a empresas que supervisa” y que esto formaría “forma parte de una campaña que ha generado varios reportajes sin sustento en el mismo medio, y que se relaciona con la emisión de un informe de inteligencia financiera por parte de la UIF, unidad adscrita a la SBS”.

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