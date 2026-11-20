Línea 2 - Metro de Lima

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Los usuarios que utilizan el servicio de la Línea 2 del Metro de Lima deberán tomar sus precauciones el viernes 27 de noviembre, debido a la suspensión temporal de operaciones en cinco estaciones de la Etapa 1A. La medida responde a trabajos de mantenimiento general programados por el concesionario.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, informaron que el cierre se extenderá durante todo el horario habitual de atención, por lo que los pasajeros no podrán ingresar ni utilizar estas estaciones a lo largo de esa jornada.

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¿Qué estaciones de la Línea 2 estarán cerradas el viernes 27 de noviembre?

De acuerdo con el comunicado del Concesionario Metro de Lima Línea 2, las estaciones que suspenderán el servicio comercial son:

Evitamiento

Óvalo Santa Anita

Colectora Industrial

Hermilio Valdizán

Mercado Santa Anita

Las cinco estaciones permanecerán cerradas desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. del viernes 27 de noviembre. La suspensión comprende toda la jornada de atención y se realizará como parte de las labores de mantenimiento general de la Etapa 1A.

¿Cuándo se reanudará el servicio en las estaciones de la Línea 2?

El concesionario informó que las operaciones se restablecerán el sábado 28 de noviembre de 2026, desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., en el horario habitual del servicio comercial.

La empresa pidió comprensión a los usuarios por las molestias que pueda ocasionar esta suspensión temporal y señaló que mantendrá informados a los pasajeros a través de sus canales oficiales.

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Línea 2 del Metro de Lima conectará diez distritos

Línea 2 - Metro de Lima

La Línea 2 del Metro de Lima es un proyecto de transporte subterráneo que contempla la construcción de 27 estaciones para conectar diez distritos, desde Ate hasta el Callao. Cuando esté en funcionamiento, se estima que movilizará a unos 660 mil pasajeros al día y permitirá reducir los tiempos de viaje entre el este y el oeste de la capital.

La infraestructura también contempla una futura conexión con el ramal de la Línea 4, cuya construcción avanza en el Callao, y con el Metropolitano. Esta integración permitirá ampliar las opciones de desplazamiento para los usuarios del transporte público.

Como parte de la ampliación progresiva del servicio, en octubre de 2026, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que acordó con la empresa concesionaria intensificar los trabajos para acelerar la entrada en operación de tres estaciones correspondientes al lado este de la Etapa 1B: Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate.

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Estas nuevas estaciones se sumarán a las que ya operan en la Etapa 1A, entre ellas las cinco que suspenderán temporalmente su atención el viernes 27 de noviembre por trabajos de mantenimiento general. La interrupción será durante todo el horario comercial y el servicio se restablecerá al día siguiente.

¿Cuándo estará terminada la Línea 2 del Metro de Lima?

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao todavía no tiene una fecha definitiva de culminación integral. En setiembre de 2026, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) advirtió que el proyecto no cuenta con un cronograma actualizado que establezca los plazos de las etapas pendientes. La entidad señaló que las demoras en la entrega de terrenos y las modificaciones en la programación original afectaron el desarrollo de las obras.

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Sin embargo, las proyecciones comunicadas por Ositrán en agosto establecen que la Etapa 1B podría entrar en operación comercial en 2029, mientras que la Etapa 2, que comprende el tramo entre Puerto del Callao y Parque Murillo, lo haría en octubre de 2030. Estas fechas corresponden a la puesta en funcionamiento de cada etapa y no constituyen una fecha definitiva de culminación de todo el proyecto.