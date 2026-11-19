Agentes policiales resguardan puestos comerciales junto al acceso del Hospital San Juan de Lurigancho tras las disputas por el uso del terreno estatal. (Infobae Perú)

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La construcción de un nuevo hospital para el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL) enfrenta un nuevo obstáculo judicial. El terreno que el Estado recuperó en septiembre de 2025, luego de permanecer ocupado durante años por comerciantes de ‘La Cachina’, vuelve a estar en disputa tras una decisión que dispone restituir la posesión del predio a sus antiguos ocupantes.

El proyecto contempla ampliar la infraestructura hospitalaria y mejorar la capacidad de atención médica en uno de los distritos más poblados del país. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) manifestó su preocupación por las consecuencias de esta medida y anunció que cumplirá el mandato judicial, aunque no comparta los fundamentos de la resolución.

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Poder Judicial dispone devolver terreno a comerciantes de La Cachina

A través de un comunicado publicado este jueves 19 de noviembre, el Minsa informó que el Poder Judicial emitió una resolución el pasado 7 de octubre, mediante la cual reconoció la titularidad del inmueble a favor del sector Salud. No obstante, posteriormente se dispuso la restitución de la posesión a quienes ocupaban anteriormente el predio.

Un comunicado del Ministerio de Salud de Perú expone la postura institucional sobre la orden judicial que restituye un terreno adyacente al Hospital San Juan de Lurigancho en Lima. (Minsa)

La decisión involucra un terreno de aproximadamente 15.780 metros cuadrados, ubicado en UPIS Huáscar, en la avenida Canto Grande, a la altura del paradero 12 y el cruce con el jirón Bongará.

Según información difundida por la Coordinadora Distrital de Salud de San Juan de Lurigancho (CODISA-SJL), la diligencia judicial para permitir el reingreso de los comerciantes fue programada para este jueves 19 de noviembre, a las 11:00 a. m. La organización identificó al juez Ocner Córdova López, del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, como responsable de exigir el cumplimiento de la medida.

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Frente a este escenario, el Ministerio de Salud aseguró que acatará la disposición judicial, pese a expresar su desacuerdo con sus fundamentos.

“El Minsa, como institución respetuosa del Estado de derecho y de la independencia de los poderes del Estado, cumplirá el mandato judicial vigente, aún cuando no comparta los fundamentos ni el sentido de la decisión adoptada”, señaló la institución. Minsa

Asimismo, indicó que recurrirá a los mecanismos legales correspondientes para defender los derechos e intereses del Estado sobre el inmueble.

Vecinos protestaron frente al Minsa por devolución del terreno

La decisión judicial generó preocupación entre las organizaciones vecinales que respaldan la construcción del nuevo establecimiento de salud. El miércoles 18 de noviembre, representantes de CODISA, dirigentes y vecinos realizaron un plantón frente al Ministerio de Salud para expresar su rechazo a la restitución de la posesión del terreno.

Posteriormente, una comitiva se trasladó al Congreso de la República, donde, según informó la organización, sus integrantes fueron recibidos por congresistas.

En un comunicado, CODISA cuestionó la medida judicial y advirtió que el eventual retorno de los comerciantes podría afectar las gestiones para concretar el Hospital de Nivel III-1 de San Juan de Lurigancho.

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La organización sostuvo que el inmueble pertenece al Ministerio de Salud y está destinado a un servicio público que considera fundamental para atender las necesidades sanitarias de más de 1 millón y medio de habitantes.

También precisó que el eventual reingreso de los comerciantes no modifica la titularidad pública del predio y anunció que continuará con las acciones para defender el terreno y exigir la construcción del hospital.

Terreno fue recuperado en 2025 tras años de ocupación

Inició el desalojo del terreno donde se edificará el nuevo Hospital de San Juan de Lurigancho.

El predio conocido como La Cachina permaneció ocupado por comerciantes agrupados en seis asociaciones. Su recuperación se concretó en septiembre de 2025, durante un operativo impulsado por el Ministerio de Salud con apoyo de la Policía Nacional.

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La intervención permitió liberar aproximadamente 16 mil metros cuadrados que estaban destinados a la ampliación de la infraestructura del Hospital San Juan de Lurigancho.

La recuperación fue resultado de un proceso que se extendió durante varios años y que estuvo marcado por controversias sobre la posesión del inmueble. En julio de 2019, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) había transferido al Ministerio de Salud un terreno de 16.420,73 metros cuadrados para la construcción del nuevo establecimiento.

Sobre el proyecto del nuevo Hospital de SJL

El proyecto contempla la construcción de un establecimiento de salud de categoría III-1, con mayor capacidad resolutiva y una oferta ampliada de especialidades médicas.

El nuevo hospital contará con una inversión de alrededor de 620 millones de soles. Foto: Andina

En junio de 2026, el entonces ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, anunció el replanteamiento del proyecto y la construcción de un cerco perimétrico para proteger el terreno recuperado y evitar nuevas ocupaciones.

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La inversión estimada comunicada por el Minsa ascendía a más de S/ 681 millones. La propuesta buscaba fortalecer los servicios de salud para la población de San Juan de Lurigancho, que actualmente depende de la infraestructura hospitalaria disponible en el distrito y de otros establecimientos de Lima.

Posteriormente, en septiembre de 2026, se informó sobre las acciones para ejecutar el cerco perimétrico del predio, como parte de las medidas para resguardar el espacio destinado al futuro hospital.