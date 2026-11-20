Franco Navarro no estará en las finales de la Liga 1 2026

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La Comisión de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) resolvió el recurso que presentó Alianza Lima por Franco Navarro: desestimó la apelación y ratificó la sanción de tres fechas. Es decir, el gerente deportivo no podrá estar presente en las finales de la Liga 1 2026.

“Declarar infundada la solicitud presentada por el señor Franco Navarro Monteyro para que se suspensa total o subsidiariamente, parcialmente la aplicación de la medida disciplinaria de PROHIBIR DE ACCESO A LOS ESTADIOS POR TRES (3) FECHAS impuesta mediante el punto resolutivo primero de la Resolución No. 02 recaída en el Expediente L1.0-109-26. Disponer que la referida medida disciplinaria continúe ejecutándose en los términos establecidos en la Resolución No. 02 del Expediente L1,O-109-26″, se lee en la resolución.

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Cabe destacar que el club victoriano presentó dos apelaciones, una a la Comisión Disciplinaria y otra a la Comisión de Apelaciones. La primera rechazó el pedido de los ‘íntimos’, falta la respuesta del otro ente.

El ente de la FPF resolvió el recurso de los 'blanquiazules' tras sanción por tres fechas. (Modo fútbol)

¿Cuál es la sanción que deberá cumplir Franco Navarro?

La Comisión Disciplinaria sancionó a Alianza Lima por los incidentes ocurridos tras el partido ante Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva. El club no podrá acceder a recintos deportivos durante tres encuentros oficiales que dispute en la Liga 1 2026, tanto de local como de visitante.

La medida se basó en el artículo 15, acápite 15.2, literales a) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol. La resolución también estableció una multa de seis Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para la institución blanquiazul.

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El fallo alcanzó a los directivos vinculados a los altercados al término del encuentro. Navarro Monteiro recibió una sanción económica de 0,80 UIT por infringir el artículo 74, acápite 74.1, del Reglamento de la Liga 1 2026.

El director deportivo de los 'blanquiazules' tuvo una explosiva reacción contra el DT de Cienciano. (Difusión)

La Comisión Disciplinaria también impuso una advertencia y una multa del mismo monto a Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima. La resolución atribuyó ambas medidas a la vulneración de la disposición reglamentaria mencionada.

El organismo advirtió a los dos funcionarios que una reincidencia en una conducta igual o similar activará lo previsto en el artículo 371 del Reglamento Único Disciplinario. El fallo no detalló en este tramo cuáles serían las sanciones aplicables bajo esa norma.

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Los incidentes también derivaron en una sanción para Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano. El técnico, que fue expulsado durante el partido, recibió un castigo de 14 fechas.

Directiva de Alianza Lima reaccionó a los polémicos gestos de Horacio Melgarejo en Matute. Crédito: Paloma del Solar / A Presión

Rival por confirmar en la final de la Liga 1 2026

Alianza Lima espera rival en la final nacional de la Liga 1 2026. La última fecha del Torneo Clausura definirá al campeón entre Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

Los dos partidos se disputarán en simultáneo el domingo 22 de noviembre. El cuadro huancaíno enfrentará a Universitario, mientras que Sporting Cristal recibirá a Cienciano.

El ‘rojo matador’ llega como líder con 34 puntos. Universitario y Cristal suman 32 unidades, por lo que el desenlace de ambos encuentros determinará quién obtiene el Clausura.

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Si el conjunto de Huancayo conquista el torneo, deberá jugar una semifinal de ida y vuelta contra la ‘U’. Esa misma instancia deberá afrontar el equipo de Roberto Mosquera en caso de ganar el certamen.

¿Cómo se define al ganador del Torneo Clausura 2026?

El equipo crema ya aseguró el segundo puesto de la tabla acumulada. Por esa condición, será el rival del campeón del Clausura si el título queda en manos de Sport Huancayo o Cristal.

El ganador de aquella serie clasificará a la final ante Alianza Lima, que ya aseguró su lugar en la definición nacional. Los de Ate conservan una posibilidad de evitar los play-offs. Si derrota a Sport Huancayo y Sporting Cristal no vence a Cienciano, se consagrará campeón del Clausura.

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Ese resultado le permitirá jugar directamente la final frente al cuadro íntimo, sin una instancia previa.