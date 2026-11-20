Nuevo horario de Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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Pese a que la Federación Peruana de vóley (FPV) confirmó la programación del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, hubo un cambio de último momento. El máximo ente del voleibol nacional reprogramó el primer clásico de la temporada: tiene nuevo horario.

El esperado choque está planificado para jugarse el próximo sábado 5 de diciembre por la fecha 8 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El horario establecido era a las 19:00 horas, pero se adelantó a las 18:30 horas de Perú.

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Nuevo horario del clásico por la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de vóley 2026/27

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por señal abierta en Perú, sin necesidad de una suscripción para seguir los partidos del torneo nacional.

Los encuentros se emitirán por el canal 2 y por la frecuencia 702 en alta definición. La cobertura televisiva abarcará cada fecha de la competencia.

La programación también estará disponible en el sitio web y la aplicación de Latina TV. Los aficionados podrán acceder a los partidos desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

La propuesta reunirá la señal abierta y las plataformas digitales del canal para facilitar el seguimiento del certamen desde distintos dispositivos.

Infobae Perú publicará las previas de los compromisos y realizará el relato punto a punto de cada encuentro. El medio también difundirá las jugadas destacadas, los resultados de las jornadas y la tabla de posiciones actualizada.

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El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Así se jugará la fecha 8 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 5 de diciembre

- Atlético Atenea vs Perú Sub 19 (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Universitario de Deportes (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 6 de diciembre

- Deportivo Géminis vs Deportivo Soan (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Olva Latino vs Regatas Lima (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- San Martín vs Rebaza Acosta (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras fecha 2: sin jugadoras de Alianza Lima y Universitario en el top 5.

Último ensayo de Alianza Lima previo al Mundial de Clubes de vóley 2026

Alianza Lima prepara su participación internacional en el Mundial de Clubes de Vóley 2026, que se disputará en São Paulo. El equipo blanquiazul debutará el martes 8 de diciembre ante Osasco São Cristóvão Saúde.

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El plantel dirigido por Alejandro Schneider tiene previsto viajar a Brasil el domingo 6 de diciembre. La competencia marcará su segunda presencia en el certamen internacional.

Antes de partir, las tricampeonas disputarán su último ensayo en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El rival será Universitario de Deportes. Ese partido servirá como la última prueba del cuadro íntimo antes de afrontar el estreno frente al conjunto brasileño.

Alianza Lima inicia su plan para el Mundial de Clubes de Vóley 2026: ¿Cuándo será su debut?

Fixture completo de Alianza Lima en el Mundial

Martes 08 de diciembre: Alianza Lima vs. Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil) | 18:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques

Miércoles 09 de diciembre: Alianza Lima vs. NEC Red Rockets Kawasaki (Japón) | 11:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques

Jueves 10 de diciembre: Alianza Lima vs. Eczacıbaşı Peron Istanbul (Turquía) | 11:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques

*Horarios de Perú