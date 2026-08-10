“Estos 5 años de indiferencia han acabado”: Sheput anuncia reforma en EsSalud y posible declaratoria de emergencia

Juan Sheput afirmó que una auditoría profunda en EsSalud revisará irregularidades en la compra y distribución de medicamentos.

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció el inicio de una etapa de reformas en EsSalud con el objetivo de revertir el deterioro acumulado durante los últimos años en la atención a los asegurados.

En diálogo con RPP Noticias, Sheput aseguró que la gestión actual priorizará el acceso oportuno a citas, operaciones, medicamentos y exámenes, poniendo fin a una etapa marcada por el abandono institucional y la falta de respuestas para millones de peruanos.

Cambio de mando y desafíos para EsSalud

En la víspera, el Ejecutivo decidió remover a Jaime Moreno Eustaquio de la presidencia ejecutiva de EsSalud, tras un periodo de tensiones y cuestionamientos sobre la conducción de la entidad.

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La salida de Moreno se formalizó mediante la Resolución Suprema N° 036-2026-TR, firmada por la presidenta Keiko Fujimori y el propio ministro Sheput, invocando la causal de pérdida de confianza prevista en la Ley de Creación del Seguro Social de Salud.

La nueva gestión de EsSalud evaluará una posible declaratoria de emergencia con base en un análisis técnico y del consejo directivo.

De manera interina, Hilda Sandoval Cornejo asumió la presidencia ejecutiva, encargada de garantizar la continuidad institucional hasta que se designe una nueva autoridad definitiva.

Este relevo se produce en un contexto de crisis interna y urgencia por atender las demandas de los asegurados, luego de años de gestión inestable, múltiples cambios en la dirección y denuncias de desabastecimiento, demoras y deficiencias en los servicios de salud.

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Un sistema colapsado y la promesa de reformas profundas

Durante la entrevista, Juan Sheput describió la situación encontrada en EsSalud como un “desastre”, resultado de la “falta de preocupación política” y la ausencia de gestión eficaz en los últimos cinco años.

En referencia a los problemas con los servicios, como los de PADOMI, aseguró que la administración actual dará prioridad a mejoras inmediatas en la atención de emergencias, agilización de operaciones y provisión de medicamentos.

“Estos cinco años de indiferencia han acabado”, enfatizó el ministro, subrayando la decisión política de la presidenta para centrar la gestión en el paciente.

El Ejecutivo removió a Jaime Moreno de la presidencia de EsSalud y designó de manera interina a Hilda Sandoval Cornejo.

Sheput advirtió que sería irresponsable prometer plazos sin antes conocer a fondo el estado real de la institución, y adelantó que se iniciará una auditoría profunda para identificar irregularidades, especialmente en la compra y distribución de medicamentos.

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“No puede ser que se haya estado comprando medicinas por montos debajo de las ocho unidades impositivas tributarias a precios carísimos y generando desabastecimiento”, cuestionó.

También destacó la necesidad de elegir a una nueva presidencia ejecutiva con capacidad y trayectoria para liderar una reforma integral y estable, superando la inestabilidad que ha afectado a la entidad con hasta once presidentes en los últimos cinco años.

Evaluación para una posible emergencia y uso de tecnología

Consultado sobre la posibilidad de declarar EsSalud en emergencia, Sheput señaló que esa decisión será evaluada por la nueva gestión y el consejo directivo, priorizando un análisis técnico y no solo la urgencia coyuntural.

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Explicó que la solución a los problemas estructurales pasa por una mejora sustantiva en la calidad de la gestión, el uso adecuado de la tecnología y la automatización de procesos ya disponibles en la entidad, pero que no han sido utilizados eficientemente.

EsSalud administra hospitales, centros médicos y prestaciones de salud para millones de afiliados en Perú, con impacto clave en el sistema sanitario.

El ministro reconoció que EsSalud cuenta con instrumentos tecnológicos avanzados, como historias clínicas electrónicas, pero su potencial no ha sido aprovechado a causa de malas gestiones anteriores.

Recordó que, incluso, existió la posibilidad de proveer sistemas tecnológicos al Ministerio de Salud (MINSA), pero la iniciativa no prosperó por cambios de reglas durante gobiernos anteriores. Sheput insistió en que los cambios serán progresivos y que el enfoque estará puesto en devolver la calidad y la confianza a los asegurados.

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¿Qué es EsSalud?

El Seguro Social de Salud (EsSalud) es la entidad pública encargada de brindar aseguramiento y prestaciones de salud, así como beneficios económicos y sociales, a millones de peruanos afiliados en todo el país.

Bajo la supervisión de un Consejo Directivo, administra hospitales, centros médicos y programas que buscan garantizar cobertura y calidad en la atención, siendo uno de los pilares fundamentales del sistema de salud peruano.