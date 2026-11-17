Ya viene la 'grati' para los trabajadores privados. El monto equivale a un poco más de un sueldo entero. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

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Durante la primera quincena de diciembre, los trabajadores contratados bajo el régimen laboral general de la actividad privada reciben el pago de la gratificación.

Como se sabe, este equivale a una remuneración mensual adicional, cuando el trabajador haya laborado el semestre completo (julio-diciembre) y este monto se reducirá proporcionalmente si el periodo laborado ha sido menor, según aclara al guía oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

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¿Pero demorará el pago como con la CTS? No, el pago de la gratificación se hará hasta el martes 15 de diciembre, y como es día hábil, esta será la fecha límite para que tu empresa realice el depósito. Como se recuerda, tu empresa puede hacer este abono desde el primer día de diciembre.

El plazo para el segundo pago de la gratificación del año es hasta el 15 de diciembre. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Se viene la ‘grati’

Si bien se suele llamar a la gratificación el sueldo extra de diciembre, en realidad, no siempre suma exactamente al mismo monto. Este puede incluir más montos en su cálculo, e inclusive solo contemplarse como la mitad de una remuneración (en caso de algunos regímenes de la pequeña empresa).

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Así, la fórmula de cálculo de la gratificación considera no solo la remuneración en el sueldo bruto, sino también otros pagos, como bonos, comisiones, horas, extras, etc:

Gratificación = Sueldo bruto obtenido en los últimos 6 meses / 6 x los meses trabajados + 9% de EsSalud o 6,75% de EPS + Asignación familiar (en caso se perciba).

Un hombre con traje presenta un segmento informativo sobre las gratificaciones laborales. Se abordan temas de pagos no realizados y los períodos específicos, como el semestre de enero a junio. Una imagen de un mazo de juez refuerza el contexto legal y los derechos para ex empleados. El material es un tutorial que explica los pasos a seguir ante el impago de estos beneficios.

Se puede pagar desde el 1 de diciembre

Como se sabe, en el régimen laboral general de la actividad privada, los trabajadores tienen derecho a percibir dos gratificaciones ordinarias en durante el año: una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de la Navidad, sea cual fuere la modalidad del contrato de trabajo y el tiempo de prestación de servicios del trabajador.

“El monto de cada una de las gratificaciones ordinarias es equivalente a una remuneración íntegra si el/la trabajador/a ha laborado durante todo el semestre, y se reduce proporcionalmente en su monto cuando el tiempo de servicios es menor”, resalta el mismo Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en una guía oficial anterior sobre este pago.

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¿Sabías que este pago no está normado para pagarse un día exacto? Es decir, a pesar que versiones señalen que el depósito se hace el martes 15 de diciembre de este 2026, en realidad las empresas tienen toda la primera quincena de diciembre para hacerlo. Inclusive se podría pagar desde el martes 1 de diciembre.

Las empresas pueden afrontar multas de 1,57 hasta a 26,12 UIT por no pagar la gratificación. - Composición Infobae/Andina

Conceptos que se incluyen en el pago

Para calcular la gratificación con la fórmula anterior, se debe tener en cuenta qué otros montos se deben incluir en esta operación matemática.

Primero, a esta remuneración básica se le sumará el promedio de todos los conceptos que adicionalmente haya percibido, en dinero o en especie, como contraprestación a sus labores, cualquiera sea su origen o la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición; siempre que estos últimos le hubieran sido abonados un mínimo tres veces dentro del semestre computable (enero a junio y julio a diciembre, respectivamente).

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Además, se incluyen en el cálculo de remuneraciones lo siguientes:

Sueldos y salarios básicos

Comisiones o destajo

Horas extras

Compensación por trabajo en días de descanso y en feriados

Remuneración vacacional

Premio por ventas

Alimentación en dinero

Prestaciones alimentarias: suministro directo

Incremento 10,23 % AFP

Incremento 3,00 % AFP

Remuneración en especie

Incremento 3,3 % SNP

Remuneración por la hora de permiso por lactancia.

Adicionalmente se añaden las asignaciones (como la asignación familiar y otras asignaciones otorgadas regularmente), bonificaciones (como las que son por tiempo de servicios, por riesgo de caja, por producción, altura, turno, entre otras). Además, el cálculo puede incluir bonificaciones regulares, otras gratificaciones otorgadas de forma ordinaria, pago de licencias con goce de haber y tributos a cargo del trabajador asumidos por el empleador.