El papa León saluda mientras sube al avión al partir de Perú, tras concluir su primera visita papal a Sudamérica en la Base Aeronaval de Callao, en Callao, Perú, el 16 de noviembre de 2026. REUTERS/Angela Ponce

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La tripulación de Latam que trasladó al papa León XIV durante su visita apostólica a Perú describió los vuelos internos como una tarea que combinó protocolos de seguridad, coordinación logística y una fuerte carga emocional. El piloto Daniel Rodríguez y la tripulante de cabina Yasmín Guerra contaron en RPP que el pontífice pidió un trato igual al del resto de los pasajeros, permaneció despierto en todos los trayectos y dedicó parte del viaje a la oración.

Rodríguez y Guerra integraron la dotación de los vuelos que conectaron Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima. Según relataron, la preparación para el operativo comenzó meses antes en distintas áreas de la aerolínea, mientras que ellos conocieron su designación unas tres semanas antes de la llegada del Santo Padre.

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“El momento en que nos enteramos” dio paso a “mucha emoción, felicidad, orgullo y detrás la responsabilidad”, explicó Rodríguez. El piloto señaló que esa anticipación les permitió asimilar la tarea y concentrarse en el cumplimiento de los procedimientos previstos para cada tramo.

El papa León XIV conversa con un tripulante de la aerolínea Latam durante un viaje apostólico a bordo de una aeronave comercial.

El Papa pidió ser atendido como cualquier pasajero

Guerra, que estuvo a cargo de la atención a bordo, dijo que el pontífice no hizo solicitudes especiales. “Siempre quiso ser tratado como todos los pasajeros”, afirmó. También destacó la actitud que observó en el contacto directo: “Siempre nos miraba a los ojos, siempre muy agradecido”.

La tripulante explicó que el objetivo de la dotación fue que el Papa se sintiera cómodo durante los desplazamientos. “Ante todo somos profesionales, siempre estamos velando por la seguridad de los pasajeros”, sostuvo, al referirse a la capacitación y a los estándares que se aplicaron para la visita.

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Los integrantes de la tripulación de LATAM Airlines posan en la escalera de acceso a una aeronave que trasladó al Papa León XIV

El Santo Padre ocupó el asiento 1C, junto al pasillo, una ubicación que, de acuerdo con Guerra, era de su preferencia por haber sido pasajero frecuente de la compañía durante su etapa en Chiclayo. La aeronave tuvo una ambientación especial y una imagen de Santo Toribio delante de ese asiento. La tripulante indicó que no conocía quién había definido ese elemento, aunque dijo que llamó la atención de periodistas que acompañaron la comitiva.

Pope Leo reacts during a press conference on the flight from Lima to Rome, November 16, 2026. Daniel Dal Zennaro/Pool via REUTERS

Oración, almuerzo y café durante los vuelos internos

La integrante de la cabina señaló que el Papa se mantuvo despierto en los trayectos que cubrieron las rutas Cusco-Pucallpa y Pucallpa-Lima. “En ninguno de los tramos descansó”, aseguró. En varios momentos, agregó, cerraba los ojos en actitud de oración.

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Durante uno de los vuelos, el pontífice almorzó el menú que le ofrecieron. “Comió todo”, dijo Guerra, quien también confirmó que solicitó un café. La petición fue atendida por otro integrante de la tripulación, Bruno Rodríguez, según el testimonio difundido por RPP.

La cabina del avión de LATAM Airlines Perú exhibe asientos y elementos preparados para los traslados del papa León XIV durante su visita apostólica al país. (PCM)

La jornada supuso además cambios marcados de clima entre las ciudades incluidas en el itinerario. Rodríguez detalló que Cusco registraba cerca de 20 ℃, mientras que la llegada a Pucallpa se produjo con 35 ℃ y una sensación térmica próxima a los 40 ℃ en el aeropuerto.

El menú especial preparado para el Papa León XIV, una celebración de los ingredientes peruanos, desde la quinoa andina hasta los sabores amazónicos y el icónico arroz con pato chiclayano. Un homenaje culinario a su tierra.

La lluvia en Cusco no alteró el despegue

Uno de los momentos que generó atención fue la salida desde Cusco, donde comenzó a llover tras una mañana soleada. El comandante precisó que las precipitaciones aparecieron antes de la llegada del Papa y que, al momento de embarcar, habían disminuido.

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“El despegue fue normal”, afirmó Rodríguez. Hubo lluvia durante la maniobra, pero el piloto señaló que no se registraron complicaciones y que el vuelo se desarrolló de manera segura y sin contratiempos.

Los traslados se realizaron en un Airbus A320neo de Latam. Para las comunicaciones con las torres de control, el vuelo utilizó el indicativo “León 14”, lo que permitía identificar que el pontífice se encontraba a bordo. Rodríguez dijo que la denominación despertó interés entre usuarios de aplicaciones de seguimiento aéreo.

El piloto explicó además que existieron coordinaciones previas para restringir temporalmente el espacio aéreo en los aeropuertos de Cusco y Pucallpa. En los momentos de despegue no había otra aeronave en las inmediaciones, aunque otras tripulaciones que operaban en el espacio aéreo peruano enviaron saludos por frecuencia.

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La seguridad involucró a autoridades civiles y militares

Guerra y Rodríguez coincidieron en que el dispositivo de seguridad se mantuvo durante todos los desplazamientos. La tripulante sostuvo que se cumplieron los protocolos establecidos para el servicio a bordo, mientras que el piloto destacó la coordinación con entidades públicas y las fuerzas de seguridad.

Rodríguez mencionó el resguardo policial y militar observado en los aeropuertos y durante el traslado de la tripulación desde el hotel en Cusco. En Pucallpa, añadió, permanecieron en el aeropuerto a la espera de la llegada de la comitiva y vieron el cordón de seguridad desplegado para el pontífice.

Un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo permanece colocado en el panel frontal de la cabina de un avión de LATAM Airlines durante el trayecto hacia la ciudad de Chiclayo. (Latam)

Para Guerra, el trabajo previo involucró a distintas áreas de la compañía durante aproximadamente seis meses. La atención a bordo fue el último tramo de una planificación que también incluyó la recepción de periodistas internacionales, religiosos y otros integrantes de la delegación.

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Al finalizar la entrevista, Rodríguez definió la experiencia como una “satisfacción muy grande” y destacó el resultado del operativo. Guerra afirmó que conservará el recuerdo de esos trayectos como “el vuelo más especial” de su vida profesional.

Una fotografía autografiada del papa León XIV reposa junto a un rosario y una medalla conmemorativa entregados a la tripulación de Latam durante un viaje apostólico.