Asignación familiar aumenta tras incremento del sueldo mínimo: este es el nuevo monto que recibirán los padres y madres en Perú

Al equivaler al 10% de la remuneración mínima, este beneficio se incrementará de manera automática con el nuevo ajuste salarial. Foto: difusión

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El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1.300, anunciado por la presidenta Keiko Fujimori durante su primer mensaje a la Nación, no solo elevará el salario básico de miles de trabajadores, sino también diversos beneficios laborales que se calculan en función de ese monto.

Uno de ellos es la asignación familiar, un pago mensual dirigido a los trabajadores del sector privado que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación. Al estar fijado en el 10% de la remuneración mínima, este beneficio también aumentará automáticamente tras el reajuste salarial.

¿A cuánto asciende ahora la asignación familiar?

Con la decisión del Gobierno de elevar el sueldo mínimo a S/ 1.300, la asignación familiar pasará a ser de S/ 130 mensuales. Este beneficio corresponde a los trabajadores del régimen laboral privado que tengan hijos menores de edad o mayores que se encuentren cursando estudios superiores, de acuerdo con la normativa vigente.

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A diferencia de otros conceptos remunerativos, este pago no requiere una actualización mediante una norma adicional, ya que su cálculo está vinculado directamente a la Remuneración Mínima Vital. Por ello, el nuevo monto reemplazará a la cifra anterior una vez que entre en vigencia el incremento salarial.

Tras la decisión del Gobierno de incrementar la remuneración mínima a S/ 1.300, la asignación familiar ascenderá a S/ 130 al mes. Foto: Andina

Sueldo mínimo sube a S/ 1.300 y habrá apoyo para las mypes

Durante el eje económico de su mensaje a la Nación, Keiko Fujimori anunció que el sueldo mínimo se incrementará a S/ 1.300 con el objetivo de elevar los ingresos de los trabajadores peruanos.

La mandataria también informó que la medida estará acompañada por un bono compensatorio extraordinario dirigido a las micro y pequeñas empresas (mypes). Según explicó, este apoyo busca facilitar la formalización del empleo y ayudar a los negocios de menor tamaño a afrontar el mayor costo laboral derivado del aumento de la remuneración.

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Mypes, inversión y formalidad entre las prioridades del Gobierno

La presidenta señaló que las mypes tendrán un papel prioritario durante su gestión, al considerar que concentran la mayor parte de los negocios del país y generan empleo para millones de familias. “Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, subrayó.

Asimismo, anunció que durante los primeros 100 días de gobierno se reactivará PromMype, se ampliará el acceso al financiamiento mediante Cofide, se fortalecerá el programa Compras MYPERÚ y se impulsará el uso del factoring. También adelantó que posteriormente se presentarán reformas tributarias y laborales orientadas a reducir la informalidad, asegurando que estas no afectarán los derechos de los trabajadores.

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La presidenta afirmó que las mypes serán una prioridad de su gestión, al destacar que reúnen la mayor parte de los negocios del país y generan millones de empleos. Foto: USIL

Juan Sheput es el nuevo ministro de Trabajo, cartera que implementará la nueva RMV

Juan Sheput fue designado este 28 de julio de 2026 como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en el gabinete encabezado por Luis Galarreta, durante el inicio del gobierno de Keiko Fujimori. Ingeniero industrial de profesión, cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública, la docencia universitaria y la política. A lo largo de su carrera ha ejercido el cargo de ministro de Trabajo en dos oportunidades anteriores —durante el gobierno de Alejandro Toledo y en el breve mandato de Manuel Merino—, además de haber sido congresista de la República y consultor en temas de gestión y análisis político.

Desde el Ministerio de Trabajo tendrá entre sus primeras responsabilidades poner en marcha el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) anunciado por la presidenta en su primer Mensaje a la Nación. La cartera deberá conducir la evaluación técnica y los procedimientos necesarios para aplicar la nueva remuneración, proceso que incluye el trabajo de la comisión técnica correspondiente y la posterior oficialización mediante un decreto supremo del Poder Ejecutivo. Asimismo, el sector continuará a cargo de las políticas relacionadas con el empleo, las relaciones laborales y la promoción de la formalización en el país.

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