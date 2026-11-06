¿Sin trabajo y necesitas dinero?: Empleos Perú del MTPE amplía su oferta laboral con vacantes para profesionales y jóvenes sin experiencia

Radio Nacional entrevista a Almendra Torres, especialista del Servicio de Acercamiento Empresarial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre vacantes laborales en distintas regiones. La emisión muestra imágenes de actividades agrícolas, una planta de producción y una obra de construcción.

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La plataforma Empleos Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo concentra más de 800 vacantes para operarios de campo en Lambayeque, Ica y Ucayali. La oferta forma parte de un registro nacional que reúne puestos para profesionales, técnicos y personas que buscan incorporarse al mercado laboral sin experiencia previa. El portal permite revisar convocatorias por ocupación, departamento y nivel de formación requerido.

El servicio público actualiza a diario los avisos remitidos por empresas privadas. Antes de publicar una oferta, el ministerio verifica que el empleador esté activo ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y que los puestos se ofrezcan bajo contrato en planilla. De esa forma, las convocatorias deben incluir los beneficios laborales establecidos por la ley.

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La plataforma reúne opciones en áreas administrativas, comerciales, operativas y de atención al público. Entre las posiciones disponibles figuran asistentes contables, analistas de costos, supervisores de ventas, auxiliares de carga, asesores comerciales y personal especializado para cargos de jefatura. Los interesados pueden consultar las características de cada vacante antes de enviar su postulación.

Un tractor recorre un campo de cultivo en una imagen asociada a las más de 800 vacantes para operarios de campo que ofrece Empleos Perú en Lambayeque, Ica y Ucayali.

Más de 30 puestos para asistentes contables se distribuyen en cuatro regiones

Las oportunidades para asistentes contables superan las 30 vacantes en La Libertad, Huánuco, Tacna y Lima Metropolitana. Los avisos detallan las funciones asignadas, el nivel de estudios solicitado, la experiencia requerida y las condiciones de contratación. La disponibilidad puede variar según las necesidades de las empresas que mantienen sus procesos de selección abiertos.

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También hay puestos para analistas de costos en Ica y Cuzco. Estas convocatorias están dirigidas a personas con formación técnica o profesional vinculada a contabilidad, administración, finanzas u otras especialidades relacionadas. Cada empresa establece requisitos propios sobre manejo de herramientas informáticas, elaboración de reportes y experiencia en control de costos.

Los supervisores de ventas suman 27 puestos en Lima Provincias, Huánuco, Áncash, Ucayali, Cajamarca, Ica, Piura y Lambayeque. La oferta incorpora además vacantes para auxiliares de carga en Arequipa y para asesores de ventas en Ucayali, Madre de Dios, Arequipa y Lima Metropolitana. Las plazas comerciales contemplan actividades de atención a clientes, cumplimiento de metas y coordinación de equipos, según el perfil de cada empleador.

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Una trabajadora manipula una máquina en una planta industrial; las vacantes para asistentes contables superan las 30 en La Libertad, Huánuco, Tacna y Lima Metropolitana.

Los postulantes pueden filtrar las ofertas por región y ocupación

Almendra Torres, especialista del Servicio de Acercamiento Empresarial, explicó que los usuarios pueden realizar búsquedas específicas por puesto y ubicación. El sistema permite acceder a la descripción de las funciones, los requisitos académicos o de experiencia, los beneficios y los datos de contacto vinculados con cada proceso de selección.

Para postular, las personas deben crear una cuenta en Empleos Perú con su documento nacional de identidad y la información de su currículum vitae. Tras completar el registro, pueden enviar su candidatura desde el aviso publicado. El mecanismo busca reducir los pasos necesarios para participar en las convocatorias disponibles en distintas regiones del país.

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La plataforma también incluye puestos para perfiles profesionales. Entre ellos aparecen vacantes de líder técnico y jefe de marketing en Lima Metropolitana, subjefe en Ayacucho, gerente de suscripción de finanzas en la capital y trabajadores sociales en Ica. La diversidad de ocupaciones permite que personas con distintos niveles de preparación encuentren alternativas en un mismo portal estatal.

Trabajadores con batas manipulan cajas en una planta industrial, en una escena vinculada con la difusión de puestos de trabajo.

Las empresas reciben asesoría antes de publicar sus convocatorias

Las compañías que desean difundir puestos de trabajo pueden acceder a asistencia técnica gratuita por medio del Servicio de Acercamiento Empresarial. El equipo orienta a los empleadores durante el registro de sus requerimientos y revisa la información antes de habilitar la publicación de las plazas en la plataforma.

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El control previo contempla la validación de que las empresas tengan condición activa ante la SUNAT. El ministerio también exige que los empleos ofertados se formalicen mediante planilla, una condición que implica el acceso a derechos laborales como aportes a la seguridad social, vacaciones, gratificaciones y otros beneficios que correspondan según el régimen de contratación.

Los candidatos pueden solicitar sin costo el Certificado Único Laboral, un documento que concentra información relevante para una postulación. El certificado reúne antecedentes penales, policiales y judiciales, además de datos sobre la experiencia laboral y la trayectoria educativa de cada persona. Su emisión busca facilitar la presentación de documentos durante un proceso de selección.

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Cinco trabajadores portuarios levantan un brazo frente a contenedores de Maersk en una terminal de carga.

El Certificado Único Laboral incorpora datos sobre discapacidad cuando corresponde

El documento también puede incluir información sobre discapacidad cuando existe una acreditación emitida por el Ministerio de Salud. Esta incorporación permite que los postulantes cuenten con un respaldo adicional al participar en convocatorias que contemplan medidas de inclusión laboral o puestos dirigidos a personas con discapacidad.

Los centros de empleo ofrecen de forma gratuita la emisión de este certificado, orientación ocupacional y apoyo durante la búsqueda de trabajo. Los especialistas del Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo brindan recomendaciones para organizar un currículum vitae, prepararse para las evaluaciones de selección y afrontar entrevistas laborales.

El miércoles 4 de noviembre se realizó una convocatoria laboral para personas con discapacidad en la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ubicada en la avenida Salaverry 655, en Jesús María. Durante la jornada, el Banco de Crédito del Perú puso a disposición más de 12 vacantes para los asistentes que cumplieron con los requisitos solicitados.

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La oferta de empleo suma 27 puestos de supervisión de ventas en ocho jurisdicciones del Perú y vacantes para auxiliares de carga y asesores de ventas en otras tres.

Las ferias laborales incluyen orientación para quienes buscan su primer empleo

Para participar en la convocatoria dirigida a personas con discapacidad, los asistentes debían presentar el carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), el documento de identidad y el currículum vitae. Quienes no contaban con una hoja de vida podían recibir asesoría para elaborarla y orientación sobre entrevistas de trabajo.

Las ferias laborales también se desarrollan en regiones. Los usuarios pueden revisar los eventos habilitados de acuerdo con su ubicación y conocer qué empresas participarán en cada actividad. Este formato busca acercar a los empleadores con personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo o que necesitan actualizar su información laboral.

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La oferta de Empleos Perú incluye convocatorias para jóvenes sin experiencia previa. En el centro de empleo del ministerio se realizan las maratones Mi primera Chamba, jornadas que reúnen a empresas con puestos que no exigen antecedentes laborales. Los participantes reciben orientación antes de postular y pueden acceder a vacantes iniciales en sectores que requieren personal para tareas operativas, comerciales y de atención al cliente.