El retiro CTS solo estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, pero ya la medida para ampliar el plazo está en la Comisión de Trabajo, presidida por Eduardo Castillo de Fuerza Popular. - Crédito Congreso

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Ya el segundo depósito de la CTS fue pagado y todos los trabajadores privados debieron percibirlo y hasta poder sacar el dinero de sus cuentas. Pero este retiro de CTS solo se podrá realizar hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esto quiere decir que si mantienes fondos dentro de tu cuenta CTS no podrás retirarlos desde el 1 de enero de 2027. Si vas a querer usar este dinero, podría retirar todo el monto que guardes ahí hasta fin de este año. Pero si se amplía la vigencia de esta medida, como se ha hecho anteriormente, entonces los próximos depósitos (cada mayo y noviembre) podrían ser retirados también.

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Y eso ahora está más cerca de que pase. Ya la Comisión de Trabajo y Seguridad social de la Cámara de diputados del Congreso ha admitido el proyecto de ley que busca que la CTS puede ser retirada hasta el 31 de diciembre de 2028, que fue presentado por Norma Yarrow de Renovación Popular.

Trabajadores privados ahora usan su CTS como un ingreso extra. - Crédito Gob.pe

¿Qué dice la propuesta del retiro de CTS?

El último retiro de CTS aprobado fue uno contemplado en una Disposición complementaria transitoria única, la cual ahora un nuevo proyecto de ley plantea modificar.

“Disponibilidad temporal de los depósitos de la Compensación por Tiempo de Servicios: Se autoriza, de manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2028, a los trabajadores comprendidos en los alcances del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR, a disponer libremente de hasta el 100 % de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) acumulados en las entidades financieras a la fecha de disposición”, sería el nuevo texto planteado.

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Es decir, si los trabajadores retiran toda su CTS y se quedan sin fondos, con esta posible nueva Ley, se podría acceder a los depósitos nuevos que se hagan, de acá a fines del 2028.

De esa manera se tendría acceso a cuatro pagos de CTS:

En mayo y noviembre de 2027 se pagará la CTS, con cada monto siendo equivalente a aproximadamente la mitad del sueldo

En mayo y noviembre de 2028 se pagará la CTS, también con cada monto siendo equivalente a aproximadamente la mitad del sueldo.

El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se dará este mes de noviembre. Mediante ejemplos y la explicación de una presentadora, se abordan conductas comunes como el gasto sin planificación, el desconocimiento del beneficio laboral y la prevención financiera. Además, se recuerda la posibilidad de elegir la entidad depositaria y consultar la información de tasas en el sitio web de la SBS.

Inclusive si no retiras tu CTS hasta fines de este 2026, en el futuro podrías retirar todo el monto (el que guardes ahora y los que recibas luego) si se aprueba esta Ley.

¿Por qué se propone el retiro CTS?

La ampliación del retiro de CTS llega con la misma justificación con la que otro sector busca impulsar el retiro AFP en el Congreso: el fenómeno El Niño. “El Perú enfrenta de manera recurrente fenómenos naturales que ocasionan graves daños a las viviendas y afectan la economía de las familias. Uno de los principales riesgos es el Fenómeno El Niño, que puede provocar lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslizamientos en diversas regiones del país”, resalta el proyecto.

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Así, “ante la ocurrencia de estos desastres, las familias no solo deben afrontar las necesidades inmediatas derivadas de la emergencia, sino también asumir importantes gastos destinados a reparar sus viviendas, recuperar sus bienes y, en muchos casos, acceder a un alojamiento temporal. Estas necesidades económicas pueden superar sus ingresos habituales y extenderse durante varios meses, incluso después de que hayan cesado los eventos climáticos que originaron la emergencia”.

La libre disposición de la CTS irá hasta el fin de 2026 para sacar el 100%, pero el 50% podrás sacarse desde 2027. - Crédito Andina

Así, la ampliación propuesta hasta el 31 de diciembre de 2028 busca comprender tanto el periodo de riesgo climático de 2027 como la etapa posterior de recuperación económica de las familias, según señala el proyecto.

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“Según lo que se ha mencionado por diversos especialistas durante 2027, los trabajadores podrían necesitar recursos para proteger sus viviendas y atender los daños ocasionados por las lluvias. En 2028, podrían continuar afrontando gastos de reparación, reposición de bienes o alojamiento temporal, como se vio durante la experiencia de los desastres de 2017 y 2023 demuestra que estas necesidades pueden prolongarse después de concluida la emergencia, por lo que resulta razonable establecer un plazo adicional para disponer de los depósitos de CTS”, explica.

Pero finalmente la decisión, primero, de motivar la sustentación, debate y dictamen, tendrá que venir de la Mesa Directiva de la Comisión de Trabajo. Esta se conforma así:

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Presidente Eduardo Enrique Castillo Rivas de Fuerza Popular)

Vicepresidente: Carlos Yalta Sotelo de Renovación Popular

Secretaria: Jaqueline Viviana Tapullima Inzapillo de Juntos por el Perú.