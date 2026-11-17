Temperaturas extremas en Lima Metropolitana. (Foto: Andina)

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El verano del año 2027 en Lima podría ser el más caluroso, con temperaturas superiores a los 35 °C en toda la ciudad capital, según advirtió el vocero del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Matt Nieto, quien indicó que Lima podría superar sus registros térmicos por el efecto de El Niño costero.

En conversación con Exitosa, el vocero del Senamhi afirmó que incluso cuando las temperaturas sean extremas, los registros podrían ser mayores. “Es posible que en algunos días puntuales podamos superar estos récords”, afirmó al referirse a los próximos meses, sobre todo a inicios del año 2027.

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La entidad afirmó que registró temperaturas de 32 °C en Lima Este y de 33 °C en una estación de Carabayllo. Nieto precisó que esas mediciones se toman bajo sombra dentro de las casetas que protegen los termómetros.

El vocero indicó que la exposición directa a la radiación solar y el tipo de suelo pueden elevar la sensación térmica entre dos y tres grados por encima de la temperatura registrada. Para el verano, estimó que la sensación térmica podría superar los 35 °C de forma habitual.

Nieto vinculó las proyecciones con el sobrecalentamiento del mar peruano. “No estamos en un año normal”, señaló al describir un fenómeno cuyos efectos, según dijo, se mantendrán durante los próximos meses.

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El récord de temperatura en la capital es de aproximadamente 35 °C. Los valores cercanos a 32 °C suelen presentarse entre enero y marzo, los meses más cálidos del año, aunque Nieto sostuvo que el actual escenario eleva la probabilidad de superar esas marcas.

Alerta de lluvias en el norte del Perú

Las lluvias que afectan el norte del Perú volvieron a poner bajo alerta a Tumbes y Piura, con mayor preocupación en la primera región debido al aumento del caudal del río Tumbes. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el afluente llegó a 840,83 metros cúbicos por segundo a las 04:00 del 17 de noviembre, una cifra que superó el umbral naranja y que podría avanzar hacia el nivel rojo en las próximas horas.

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La entidad meteorológica pidió a la población alejarse de las quebradas y de las zonas inundables ante la posibilidad de que el río alcance el nivel de alerta más alto. El aviso fue emitido en una jornada marcada por precipitaciones en distintos puntos del norte peruano, en un escenario que Senamhi vinculó en sus comunicaciones a la respuesta frente al Fenómeno El Niño.

El caudal del río Zarumilla alcanzó 242 metros cúbicos por segundo y la municipalidad provincial entregó ayuda humanitaria a 100 familias. (Mindef)

El gráfico hidrológico difundido para la estación El Tigre estableció el umbral amarillo en 600 metros cúbicos por segundo, el naranja en 800 y el rojo en 1.000. Con el registro de las 04:00, el río Tumbes se ubicó por encima del segundo de esos niveles.

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Senamhi indicó que las lluvias persistirían hasta las 02:00 del 17 de noviembre. Para el departamento de Tumbes, proyectó acumulados de entre uno y cinco milímetros, con precipitaciones principalmente en las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

En Piura, el pronóstico contempló lluvias de moderada a fuerte intensidad en sectores del norte de las provincias de Sullana y Piura, así como en el oeste de Ayabaca. Los acumulados previstos superaban los 15 milímetros en esos puntos.