Los manifestantes cerraron el tránsito en el puente Arpa y utilizaron piedras en sectores como Ambo, Huancachupa y Rancho. (Exitosa)

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Los gremios de transportistas radicalizaron un paro de 72 horas y bloquearon varios tramos de la Carretera Central en Huánuco, en rechazo al aumento del precio de los combustibles y de productos de primera necesidad. La protesta impide el tránsito vehicular en distintos puntos de la región y mantiene restricciones en una vía clave para la conexión terrestre.

Según información difundida por Exitosa, la medida de fuerza comenzó durante la madrugada y afecta los sectores de Ambo, Huancachupa y Rancho. Los manifestantes utilizaron piedras y quemaron llantas para cerrar el paso de vehículos. Además, se informó el cierre del acceso al puente Arpa, que limita aún más la circulación por la zona.

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Los reportes recogidos señalan que la interrupción es total en Yanag, Las Pampas, Tomaykichua y La Esperanza. En esos lugares, los grupos de transportistas mantienen bloqueados ambos sentidos de circulación de la Carretera Central.

Los gremios de transportistas bloquearon varios tramos de la Carretera Central en Huánuco durante un paro de 72 horas.

Los bloqueos

El cierre de los tramos viales afecta a pasajeros, transportistas y ciudadanos que deben desplazarse por la región. Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles demoras y mantenerse informada sobre la evolución de las movilizaciones.

La protesta tiene como eje el incremento de los costos operativos para el transporte. Los trabajadores del volante cuestionan el alza del precio de los combustibles, una situación que, según los reportes locales, consideran insostenible para continuar con sus actividades.

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El descontento por el valor del diésel también alcanzó a otras regiones del Perú. De acuerdo con información consignada por Infobae, el paro contra el aumento de combustibles comenzó el lunes 10 de agosto y luego se extendió a distintas zonas del país, con bloqueos de carreteras y suspensión parcial del transporte urbano.

En Ucayali, un dirigente del sector indicó que el diésel pasó de costar entre S/11,50 y S/12 por galón en marzo a ubicarse entre S/23 y S/24 por galón. Ese aumento figura entre los principales argumentos de los gremios que se sumaron a las protestas en varias regiones.

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Ciudadanos de Huánuco acatan paro por desabastecimiento de agua y presunta contaminación. (Foto: Full Pachitea Noticias)

La UGEL de Huánuco

Ante el bloqueo de la vía y las restricciones de desplazamiento, la Unidad de Gestión Educativa Local de Huánuco exhortó a los directores de las instituciones educativas a adoptar medidas preventivas y evaluar las condiciones de seguridad en sus respectivas jurisdicciones.

La entidad precisó que la prioridad es proteger la integridad de estudiantes y docentes frente a las dificultades de transporte que genera el paro. Si las condiciones impiden el desarrollo regular de las clases, las horas que no se dicten deberán recuperarse de forma presencial durante diciembre, previa coordinación y reprogramación.

El impacto de las movilizaciones no se limita a Huánuco. En Arequipa, la paralización del transporte urbano dejó a miles de pasajeros sin servicio y afectó el desarrollo de las clases presenciales. En Tacna también se registraron restricciones en el servicio de transporte público.

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En Nauta, en la región Loreto, los motocarristas acataron el martes 11 de agosto una medida de fuerza contra el alza de los combustibles. Durante esa jornada se reportó la quema de llantas como parte de la protesta.

La paralización del transporte público afectó los servicios urbanos y las actividades presenciales en Arequipa, Tacna y Loreto. (Radio Líder)

La ruta Federico Basadre

La carretera Federico Basadre tiene importancia para la conexión de la selva central con otras zonas del país. La vía enlaza Pucallpa con Huánuco, Tingo María, Huancayo y Lima, además de permitir el ingreso de alimentos y productos de primera necesidad.

En los sectores bloqueados de Ucayali, los manifestantes permitían el paso de ambulancias y de personas que requerían atención médica urgente hacia hospitales de la zona. Aun así, los cierres viales derivaron en dificultades para el traslado de pacientes y para el transporte de mercancías.

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El diario Ahora informó que la intervención de la Policía Nacional del Perú para despejar la carretera a la altura del kilómetro 34, en el distrito de Campo Verde, dejó al menos seis personas heridas y diez detenidas. Durante los enfrentamientos, un grupo de manifestantes lanzó bengalas y palos contra los agentes e incendió un patrullero institucional.

El paro en Ucayali cumplía cinco días con bloqueos en puntos estratégicos de la red vial regional. Según información difundida por Perú Informa y recogida por el mismo diario, la protesta provocó pérdidas económicas por el deterioro de productos agrícolas, problemas de abastecimiento y la muerte de un paciente cuyo traslado en ambulancia fue obstaculizado.

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El incremento del precio del galón de diésel hasta los 24 soles motivó la extensión de las protestas a diversas regiones del país.

En Ucayali persisten cortes

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Policía Nacional informaron que persistían las interrupciones al tránsito en los kilómetros 35 y 52+230 de la carretera Von Humboldt-Pucallpa, dentro del distrito de Campo Verde, en la provincia de Coronel Portillo.

La paralización dejó varados a decenas de camiones de carga pesada. En el sector de Campo Verde, el estancamiento prolongado causó la descomposición de cargamentos de productos perecibles.

En medio de ese escenario, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, anunció la firma de un acta de compromisos con dirigentes de gremios de transporte fluvial, acuático y terrestre. El acuerdo contemplaba la suspensión de las medidas de fuerza tras los anuncios del Poder Ejecutivo sobre un subsidio para el transporte pesado, liviano y fluvial.

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El documento incluía la declaratoria de emergencia del abastecimiento de hidrocarburos, la habilitación de un reservorio con capacidad para 20 mil barriles, la autorización de Osinergmin y un convenio entre Petroperú y Aguaytía Energy para asegurar reservas energéticas.

No obstante, el secretario general del Frente de Defensa de Ucayali (FREDEU), Eler Guillermo Romaina, ratificó la continuidad de la huelga luego de considerar fallida la reunión con el gobernador regional. La dirigencia exigió la llegada del Consejo de Ministros a la región para establecer un diálogo directo.

En Huánuco, los bloqueos continúan en desarrollo y no se ha precisado cuánto tiempo permanecerán cerrados los tramos de la Carretera Central. Los usuarios de la vía deben prever demoras y atender las disposiciones que emitan las autoridades locales.

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